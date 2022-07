Folytatódik az emelkedés a tőzsdéken, 2% felett a Nasdaq

A Gloster az elmúlt háromnegyed évben két komoly akvizíciót is végrehajtott, amellyel szolgáltatási portfólióját és megrendelésállományát is jelentősen növelte. A tőzsdei cég arra törekszik, hogy organikus növekedés mellett IT cégek vásárlásával is bővüljön, stratégiájuk részeként pedig kiemelt figyelmet kap a nemzetközi jelenlét erősítése. A Portfolio Járdán Tamást, a Gloster Nyrt. stratégiai igazgatóját, Murvai Attilát, a Minero IT operatív igazgatóját, társtulajdonosát és Muck Ferencet, az ff.next társalapítóját és design vezetőjét kérdeztük a felvásárlás részleteiről, az IT szektor helyzetéről és a hazai IT startupok jövőképéről.