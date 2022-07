Mi történik a fekete arany piacán? Újra kétszámjegyűek az olajárak

A határidós olajár jegyzések szerdán alacsonyan, 100 dollár alatti szinten zártak, a mostani eséssel már közel 20 százalékkal távolodtak el az árak korábbi csúcsaiktól, ami azt jelenti, hogy medvepiaci tartomány közelébe süllyedtek.

Az elmozdulást annak a növekvő félelemnek tulajdonítható be, hogy a Federal Reserve és más nagy központi bankok agresszív monetáris szigorítása - a tartósan magas inflációra válaszul - recesszióba taszíthatja az amerikai és a globális gazdaságot.

Miközben a recessziótól való félelem továbbra is ütközik a szűkös kínálati feltételekkel, az elmúlt 24 órában egyértelműen az előbbi került ki győztesen

- írta Robbie Fraser, a Schneider Electric globális kutatási és elemzési vezetője legfrissebb elemzésében.

A Goldman Sachs elemzői azonban azzal érveltek, hogy a szűkös nyersolajellátás fényében a mostani eladási hullám némiképp túlzás volt. Véleményük szerint az árak és a finomítói marzsok június közepe óta tartó csökkenése most azzal egyenértékű, hogy az olajpiac 1,1 százalékos lefelé történő módosítást áraz a 2H22-2023-as globális GDP növekedési várakozásokban.

Úgy véljük, hogy ez a lépés túllőtt a célon - miközben a jövőbeli recesszió kockázata növekszik, az optimista várakozásunk alapja, hogy a jelenlegi olajhiány továbbra is megoldatlan, és a magas árak általi keresletromlás az egyetlen megoldás, ami maradt, mivel a még mindig csökkenő készletek kritikusan alacsony szinthez közelítenek.

- vélekedtek a Goldman Sachs elemzői.

A West Texas Intermediate (WTI) típusú kőolaj árjegyzésének minimuma a 95 dolláros szint közelében volt szerdán, azóta némiképp stabilizálódtak az árak, de a jelenlegi árszint a júniusi 120,9 dolláros értékhez képest így is közel 20 százalékkal van alacsonyabban.

A Brent típusú kőolaj esetében a szerdai mélypont a 98 dolláros árszint közelében volt. A június elején mért 121,6 dolláros csúcsától közel 17 százalékkal van lejjebb a jegyzés.

A WTI és a Brent esetében is jelentős támaszszintet törtek át az árfolyamok, a 3 számjegyű 100 dolláros lélektani határ alatt pedig akár jelentősen be is gyorsulhat ez az esés.

A zuhanás hátterében a recessziós félelmek mellett a készletadatokkal kapcsolatos előrejelzések is komoly szerepet játszanak. Az S&P Global Commodity Insights által megkérdezett elemzők átlagosan arra számítanak, hogy az EIA 1,2 millió hordós csökkenést jelent az amerikai nyersolajkészletekben a július 1-jén zárult héten, valamint 500 ezer hordós készletcsökkenést a benzin esetében és 1 millió hordós növekedést a származékok esetében.

(Marketwatch)

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images