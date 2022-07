Elromlott a hangulat, lefordultak az amerikai tőzsdék

Portfolio 2022. július 08. 15:41

Tegnap emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, ma reggel Ázsiához hasonlóan Európában is felemás hangulat látszik, a határidős részvényindexek Amerikában minimális eséssel nyitottak a piacok. A dollár eközben jelentősen erősödni kezdett ma reggel, így közel kerültünk az euro-dollár paritáshoz. Fontos makroadatok is érkeztek ma, a májusi 10,7 százalékról júniusban 11,7 százalékra emelkedett az infláció Magyarországon, ennél nagyobb áremelkedési ütemet 1998 októbere óta nem láttunk. Emellett délután érkeztek még fontos amerikai munkanélküliségi és munkahelyteremtési adatok is, melyek felülmúlták az előzetes várakozásokat.