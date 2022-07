Kritikus adatok, közel a dollárparitás - Ez mozgatja ma a piacokat

Az utóbbi napokban komoly hullámzáson ment keresztül a forint, a kedd reggeli 400 körüli euróárfolyamhoz képest látszólag nem sok minden változott, most 403 körül járunk. Közben viszont az elmúlt három napban megjártuk a 417-et is, a jegybank 200 bázisponttal emelte a kamatot és úgy tűnik, hogy a kormány elkötelezte magát amellett, hogy megállapodjon az Európai Bizottsággal. Izgalmakban ma sincs hiány, már a reggel megjelent inflációs adat fordított ismét a hangulaton és közben a dollár is szárnyra kapott, ami kifejezetten kedvezőtlen a forint szempontjából.