Új időszámítás indul a tőzsdéken, ismét nyomás alá kerülhetnek a részvények

A közelgő vállalati gyorsjelentési szezon a globális részvénypiac újabb meredek esését idézheti elő, mivel a profitvárakozások túlságosan optimistának tűnnek a növekvő recessziós kockázatok miatt - figyelmeztetnek a befektetők és az elemzők. A jövő héten a szokásos módon az amerikai nagybankok fogják indítani a gyorsjelentési szezont, de az igazi őrület majd csak a július 18-i héten indul be, amikor már Európából is érkeznek az első beszámolók, az USA-ban pedig valóságos dömping lesz, sok izgalmas névvel.

Aggódnak az elemzők

Miután több mint 20 000 milliárd dollárt veszítettek a januári rekordmagas értékek elérése óta, a világ részvénypiacai medvepiacra kerültek, mivel a főbb központi bankok igyekeznek megfékezni az elszálló inflációt.

A piaci értékeltségek a történelmi átlagok alá estek, ami csábíthatja azokat a befektetőket, akik az olcsó részvényeket keresik. A Target és a Walmart amerikai kiskereskedők, valamint az olyan koronavírus-nyertesek, mint a Zalando és a B&M közelmúltbeli profitwarningjai azonban aggasztják a befektetőket az elemzői leminősítések sorozata miatt, mivel az emelkedő energia- és egyéb inputköltségek nyomás alá helyezik a cégeket, és a fogyasztók visszafogják a kiadásaikat.

Emmanuel Cau, a Barclays stratégája szerint a vállalati profitok "átveszik az értékeltségek helyét, mint a következő piaci hajtóerő". A brit bank szerint a részvénypiacok addig nehezen találhatják meg a mélypontot, amíg a profitvárakozások nem csökkennek. Ez azért van így, mert a magas profitvárakozások "optikailag torzítják" a vállalatok értékelését olyan szintre, amely félrevezetheti a befektetőket.

A profitvárakozások nagyon kevés lefelé irányuló felülvizsgálatára került sor, még mindig túl nagy az optimizmus. Ezért számítunk újabb korrekcióra, amikor az eredményeket közzéteszik, és ilyen piaci volatilitás mellett az ember valóban kockáztatja, hogy veszteségeket szenved el

- mondta Francesco Cudrano, a Simplify Partners tanácsadója. Elmondta, hogy cége csökkentette a részvénykitettséget és növelte a készpénzállományt egy 15-20 százalékos piaci esésre számítva. A JP Morgan csütörtökön nyitja meg az amerikai gyorsjelentési szezont, Európában pedig a rákövetkező héten érkeznek az első eredmények.

Negatív előzetes bejelentések most bármikor előfordulhatnak. A bevételek és az árrések egyaránt veszélyben vannak

- mondta Eric Johnston, a Cantor Fitzgerald részvényderivatívákért és eszközosztályokon átívelő stratégiáért felelős vezetője a Reutersnek.

Nem látunk olyan forgatókönyvet, amelyben a Fed legalább négy hónapig képes lenne levenni a lábát a fékről, még akkor is, ha a növekedés gyengül, és a részvények meredeken lefelé mozdulnak

- tette hozzá, utalva az amerikai jegybank jelenlegi kamatemelési ciklusára.

Annak valószínűsége, hogy a globális vállalati profitok egy év múlva várhatóan magasabbak lesznek a mostaniaknál, mindössze 37 százalékra zuhant, ami 2015 vége óta a legalacsonyabb érték - derül ki az Absolute Strategy Research felméréséből, amely összesen 5200 milliárd dollárnyi vagyont kezelő befektetők várakozásait összegzi. Ugyanez a felmérés rekordalacsony, 53 százalékos valószínűséget mutatott arra, hogy a részvények befektetési hozama a következő 12 hónapban felülmúlja a kötvényekét.

A közgazdászok az agresszív kamatemelésekre és az ukrajnai háborúra hivatkozva megemelték az Egyesült Államok és Európa recessziójának esélyét,

ugyanakkor az idei évre vonatkozó profitvárakozások január óta folyamatosan emelkednek.

A Refinitiv szerint

Európában 2022-ben 15,2 százalékkal, jövőre pedig 4,1 százalékkal emelkednek a vállalati profitok

Az Egyesült Államokban pedig idén 10,8 százalékos, jövőre pedig 9,1 százalékos emelkedés várható.

Az MSCI AC World index 14,3-as előretekintő P/E rátán van jelenleg, ami mintegy 11 százalékkal a 20 éves átlag alatt van. Ez azonban nem tükrözi az elkövetkező hónapokban várható esetlegesen bekövetkező negatív profitrevíziókat.

A reáljövedelmek erőteljes csökkenése, a globális gazdasági aktivitás romlása, az elhúzódó háború és a bizonytalanság mind aggodalomra adnak okot

- mondta Michele Morganti, a Generali Investments vezető stratégája, aki 2022 második felére és 2023-ra a profitvárakozások lehetséges csökkentését jósolja.

Jönnek a jelentések

Bár hivatalosan most is a bankok indítják a gyorsjelentési szezont, jövő hét elején azért hétfőn a Pepsi beszámolóját, kedden pedig Delta Air Lines számait is megismerik a befektetők.

Szerdán és csütörtök aztán már tényleg a bankoké lesz a főszerep, kezdve a Morgan Stanleyvel, és a JP Morgannel, de jönnek még a Wells Fargo és a Citigroup számai is.

A pénzügyi szektor vállalatai mellett izgalmasak lehetnek még az élelmiszeripari Conagra Brands számai is a jövő héten.

A július 18-i héten aztán tényleges is beindul a gyorsjelentési szezon, érkezni fognak az első európai beszámolók, az USA-ból pedig olyan nagy nevek fogják közzétenni a második negyedéves számaikat, mint a Goldman Sachs, a Bank of America, a Tesla, a Netflix, vagy a Verizon.

Vagyis nem fogunk unatkozni a következő hetekben.

A kérdés csak az, hogy a piac hogyan fog viselni, ha a tényleges számok valóban a fentiekben vázoltak szerint alulmúlják majd a várakozásokat.

Címlapkép: Getty Images