Kivárás a tőzsdéken, kritikus adatok jönnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,2 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,86 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,14 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 1,42 százalékot emelkedett.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,23 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 1,27 százalékot eshet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,52 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,55 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,62 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma ül össze a Monetáris Tanács, ami elvileg nem lenne fontos esemény, hiszen a havi nem kamatdöntő ülés következne. Azonban csütörtökön az irányadó kamat 200 bázispontos emelése után az MNB jelezte, hogy a kamatkondíciók is szóba kerülnek majd az ülésen. Vagyis várhatóan legalább 200 bázisponttal emelkedik az alapkamat, illetve a kamatfolyosó is feljebb kerülhet, hogy a következő hetekre is maradjon mozgástér az egyhetes betéti rátában. Vagyis most kivételesen izgalmas lehet az elvileg nem kamatdöntő, valójában valószínűleg kamatdöntő ülés is.

2022. július 11-16. makronaptár Magyar makrogazdaság július 12. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 12. kedd 14:00 MNB A Monetáris Tanács ülése július 13. szerda 9:00 KSH Ipar (második becslés) máj. július 14. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) július 14. csütörtök 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg jún. július 14. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció július 14. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) július 15. péntek 9:00 KSH Építőipar máj. Nemzetközi makrogazdaság július 12. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex jún. július 13. szerda 4:00 Kína Külkereskedelem jún. július 13. szerda 8:00 UK Külkereskedelem máj. július 13. szerda 8:00 UK Ipar máj. július 13. szerda 8:00 Németo. Infláció jún. július 13. szerda 11:00 EU Ipar máj. július 13. szerda 14:30 USA Infláció jún. július 13. szerda 20:00 USA Fed Bézs Könyv július 14. csütörtök 14:30 USA Termelői árak jún. július 15. péntek 4:00 Kína GDP Q2 július 15. péntek 4:00 Kína Ipar jún. július 15. péntek 4:00 Kína Kiskereskedelem jún. július 15. péntek 14:30 USA Kiskereskedelem jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -2,5 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 27,3 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 14,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 50,9 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 31 173,84 -0,5% 0,2% -0,7% -14,2% -10,6% 45,6% S&P 500 3 854,43 -1,2% 0,8% -1,2% -19,1% -11,8% 58,9% Nasdaq 11 860,28 -2,2% 2,4% 0,2% -27,3% -20,0% 107,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 812,3 1,1% 2,5% -3,6% -6,9% -4,0% 32,8% Hang Seng 21 124,2 -2,8% -3,2% -3,1% -9,7% -22,7% -18,4% CSI 300 4 354,62 -1,7% -3,1% 2,7% -11,9% -14,1% 18,6% Európai részvényindexek DAX 12 832,44 -1,4% 0,5% -6,8% -19,2% -18,2% 3,2% CAC 5 996,3 -0,6% 0,7% -3,1% -16,2% -8,2% 16,6% FTSE 7 196,59 0,0% -0,5% -1,7% -2,5% 1,0% -1,8% FTSE MIB 21 567,7 -0,9% 1,0% -4,3% -21,1% -13,9% 2,2% IBEX 8 065,2 -0,4% -1,2% -3,9% -7,4% -8,1% -22,8% Régiós részvényindexek BUX 39 151,31 -1,7% -1,4% 0,5% -22,8% -18,7% 9,5% ATX 2 868,62 -1,2% 0,0% -9,9% -25,7% -16,5% -8,8% PX 1 231,61 0,1% 1,6% -6,4% -13,6% 6,5% 23,6% WIG20 54 081,12 -1,0% 1,2% -0,4% -22,0% -19,4% -10,9% Magyar blue chipek OTP 8 158 -3,7% -4,4% -6,9% -50,9% -49,6% -14,2% Mol 2 872 -1,4% -2,6% 7,9% 14,0% 20,8% 7,9% Richter 7 150 -0,6% 4,3% 5,1% -18,1% -13,5% 3,6% Magyar Telekom 329 0,3% -1,2% -8,1% -20,0% -21,9% -30,9% Nyersanyagok WTI 105,99 -1,4% -3,6% -12,2% 40,9% 42,2% 135,3% Brent 107,3 0,1% -5,9% -12,1% 36,9% 41,9% 127,5% Arany 1 737,9 -0,5% -3,9% -6,5% -4,6% -3,9% 43,5% Ezüst 19,24 -0,3% -3,1% -12,2% -17,3% -26,4% 22,5% Devizák EURHUF 411,2250 1,5% 2,4% 3,4% 11,6% 15,7% 33,5% USDHUF 407,8198 2,4% 5,8% 8,0% 25,8% 36,1% 51,2% GBPHUF 482,1001 0,8% 3,3% 3,5% 9,7% 15,9% 39,8% EURUSD 1,0084 -0,9% -3,3% -4,2% -11,3% -15,0% -11,7% USDJPY 136,0600 0,0% 0,2% 1,4% 18,2% 23,5% 18,9% GBPUSD 1,1885 -1,2% -1,9% -3,7% -12,3% -14,1% -7,5% Kriptovaluták Bitcoin 19 949,71 -7,6% -1,3% -31,3% -56,8% -41,0% 765,1% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 2,99 -3,5% 2,4% -5,3% 99,5% 120,5% 26,6% 10 éves német állampapírhozam 1,2 -7,4% -9,9% -20,1% -769,8% -456,8% 118,0% 10 éves magyar állampapírhozam 8,68 -0,1% 6,1% 12,7% 89,5% 199,3% 165,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

