Nem enyhül a nyomás, egyre csúnyább az esés az amerikai tőzsdéken

Jelentős mínuszban nyitottak az amerikai vezető részvényindexek, a Nasdaq 1,4, az S&P 500 1,5, a Dow Jones 1,6 százalékos mínuszban van a nyitást követően.

A tegnapi fogyasztói árindex adatok után a ma megjelent termelői árindex adatok is az árak vártnál nagyobb növekedéséről számoltak be. Az Egyesült Államokban 40 éves csúcson lévő infláció pedig még agresszívabb, akár 100 bázispontos kamatemelésre is kényszerítheti az amerikai jegybankot, szemben a kezdeti 75 bázispontról szóló várakozásokkal.