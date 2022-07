Elon Musk elárulta, mikor lehetnek olcsóbbak a Teslák

Musk egy pénteki tweetre válaszolt, amelyben azt kérdezték, tervezi-e a vállalat, hogy csökkenti az árakat, amelyeket a világjárvány és az ellátási láncok gondjainak következtében megemelt a cég.

Ha az infláció lecsillapodik, csökkenthetjük az autók árait

- írta Musk a tweetben.

If inflation calms down, we can lower prices for cars