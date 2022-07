Nem a rezsicsökkentés kivezetésével, hanem a kapkodással van a baj

A Habitat for Humanity Magyarország a rezsicsökkentésről hozott döntés felülvizsgálatára szólítja fel a magyar kormányt. A rezsicsökkentés eddigi formáját elkerülhetetlen előbb-utóbb kivezetni, ez a kapkodás azonban sokakat csak még rosszabb helyzetbe hoz. Gondos számításokon alapuló, sávos energiaárak meghatározására lenne szükség, amelyek szociálisan célzott lakhatási és energiahatékonysági felújítási támogatások bevezetésével egészülnek ki. Erre lennének akár uniós források is, ha a kormány igénybe venné őket - írja a szervezet közleményében.

A tegnapi napon a kormány váratlan és rendkívüli döntést hozott azzal, hogy az eddigi kommunikációjának ellentmondóan, az extrémen emelkedő nemzetközi energiaárakra hivatkozva, bejelentette, hogy augusztus 1-jétől korlátozza a lakosság számára az áram és a gáz “kedvezményes” áron felhasználható havi mennyiségét. Azaz az eddig mindenáron megvédeni tervezett rezsicsökkentést elkezdte leépíteni.

Az összefoglalóink a bejelentés kapcsán:

“A rezsicsökkentés átalakítása elkerülhetetlen volt. Azonban ez a mostani intézkedés átgondolatlan és pánikhoz vezethet, valamint továbbra sem a leginkább rászoruló rétegek számára jelent segítséget.” – összegezte fenntartásaikat Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa, aki hozzátette, hogy: "Az intézkedés váratlansága a fogyasztók és az energiaszolgáltatók számára is adminisztrációs káoszt fog eredményezni. Mindössze két hetet hagyni, – ráadásul a nyári időszakban, amikor az ügyintézés egyébként is nehézkes a szabadságolások miatt – egy ilyen jelentőségű átállásra vagy a kedvezményeket igazoló iratok beszerzésére, egyenesen felelőtlenség."

A mostani intézkedés helyett gondos számításokon alapuló, sávosan meghatározott energiaárak bevezetését javasolja a Habitat.

Továbbá szükség van olyan szociális alapú – és nem családpolitikai – lakhatási támogatásra, amely tartalmaz az energiaszegénység csökkentését célzó elemeket is.

A közleményben a szervezet kitér arra is, hogy a most bejelentett döntést ezúttal sem előzte meg szakmai konzultáció vagy bármiféle egyeztetés a témával régóta foglalkozó szakértőkkel. Ez pedig elengedhetetlen lett volna, hogy olyan rendszert alakítsanak ki, ami valóban a leginkább sérülékeny fogyasztókat segíti. A jelenleg meghatározott “átlagfogyasztói” státuszból ugyanis sok alacsony jövedelmű, rászoruló háztartás is ki fog esni, akik a mostani gazdasági helyzetben kétségbeejtő szituációba kerülnek, és nem számíthatnak más támogatásra.

Egy vidéki családi ház például jóval nagyobb energiaigényű, és gyakran kevésbé energiahatékony, mint egy városi panel- vagy társasház, pláne, ha a benne lakók alacsony jövedelme miatt évtizedek óta nem volt lehetőség felújítani. Így hiába spórolnak az ilyen ingatlanok tulajdonosai, gyakran a meghatározott érték feletti marad az energiafogyasztásuk.

Szintén kimaradhatnak a kedvezményezettek köréből a kétgyerekes családok, az egyedülálló szülők, vagy akár az idősek, különösen ha fentiek miatt “nem szerencsés” ingatlanban laknak. Továbbá óriási bajba kerülhetnek azok a – szintén gyakran rászoruló háztartások, – ahol a gázfűtés vagy távhő hiányában villannyal fűtenek. Ez pedig csak néhány példa a sok közül.

A Habitat for Humanity Magyarország az energiaszegénységi programjai keretében már évek óta számos kritikát megfogalmazott a rezsicsökkentés eddigi formájával szemben. Amellett ugyanis, hogy az eddigi rezsicsökkentés inkább ösztönözte, mint visszafogta a lakossági, akár túlzott energiafogyasztást, környezeti szempontból kezdettől fogva, gazdasági szempontból pedig egyre inkább fenntarthatatlanná vált, társadalmi szempontból pedig igazságtalan helyzetet teremtett. Elsősorban a lakosság magasabb jövedelmű rétegeinek kedvezett, miközben a legszegényebb, leginkább rászoruló – gyakran szilárd tüzelőanyagot használó – háztartásokat eddig minimálisan vagy egyáltalán nem segítette.

A rezsicsökkentés helyett ezért szociálisan célzott, a legszegényebb és leginkább rászoruló családokat is elérni képes, energiahatékonysági felújítások támogatását, valamint szociálisan célzott lakhatási támogatások bevezetését javasolja évek óta a Habitat.

Ehhez számos uniós forrás is rendelkezésre állna,

egyelőre azonban nem látni, hogy ezekkel a lehetőségeket a magyar kormány élni akarna. A most bejelentett intézkedés, a jelenlegi konstrukcióban, további célzott támogatások nélkül minden eddiginél nehezebb helyzetbe hozhatja az egyébként is alacsony jövedelemből élőket.

