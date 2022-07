Hamarosan leállhat az Európába érkező gázszállítás

A Gazprom azzal fenyegetőzik, hogy kevesebb gázt küld Európába - közölte több német energetikai cég. A vállalatok arról adtak hírt, hogy a Gazprom hétfőn közölte, hogy előre nem látható körülmények miatt nem tudja teljesíteni az Európával kötött gázszerződéseket.

A Uniper német energetikai cég a CNBC-nek megerősítette, hogy a Gazprom vis majorra hivatkozott a szállítások tekintetében.

A vis major egy jogi kifejezés, amikor előre nem látható körülmények miatt az egyik fél nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, és elméletileg mentesül a büntetés alól.

Való igaz, hogy kaptunk egy levelet a Gazprom Exporttól, amelyben a vállalat visszamenőleg vis majorra hivatkozik a gázszállítások múltbeli és jelenlegi elmaradásai miatt. Ezt indokolatlannak tartjuk, és hivatalosan elutasítottuk a vis major igényt

- mondta Lucas Wintgens, az Uniper szóvivője.

Az RWE, egy másik német energetikai vállalat megerősítette a CNBC-nek, hogy szintén kapott vis major értesítést a Gazpromtól.

Németországban és Európa más részein a tisztviselők egyre jobban aggódnak az Oroszországból érkező gázszállítások teljes leállásának lehetősége miatt. Ezek a félelmek azután erősödtek fel, hogy az Északi Áramlat-1 még a hónap elején karbantartási munkálatok miatt leállt, és egyesek kételkednek abban, hogy a július 21-ig tartó munkálatok befejezése után teljesen helyreállhat az ellátás.

A háború előtt az európai országok gázimportjának mintegy 40 százaléka származott Oroszországból, azonban a döntéshozók igyekeznek megszüntetni ezt a függőséget, még ha ez egy költséges folyamat is, amelyet nehéz egyik napról a másikra megvalósítani. Az Európai Bizottság többek között új gázmegállapodásokat jelentett be az Egyesült Államokkal és Azerbajdzsánnal, miközben továbbra is új fosszilis tüzelőanyag-beszállítókat keres.

Ez egyértelműen feltérképezetlen terület, és ebben a formában példa nélküli

- mondta Andreas Schroeder, az ICIS kutatócég energiaelemzési vezetője a CNBC Squawk Box Europe című műsorában kedden.

Miközben az Európai Uniónak sikerült csökkenteni az orosz szénhidrogénimport mennyiségét, nem sikerült csökkenteni az általuk fizetett árat

- tette hozzá Schroeder.

Az európai gázárak az Oroszországból érkező alacsonyabb volumenű áramlások következtében jelentősen megugrottak. A magasabb árak pedig azt jelentik, hogy Oroszország hiába küld kevesebb földgázt Európába, mégis közel ugyanannyi, vagy még magasabb bevételekre tehet szert, mint korábban.

A földgázkereskedés európai referenciaértékének számító holland tőzsdei gázár kedd reggel mintegy 2,3 százalékot emelkedett, jelenleg 161,2 eurós szinteken mozog a megawattóránkénti árjegyzés. Az árak az elmúlt egy év során több mint 600 százalékkal emelkedtek.

Forrás: Trading Economics

(CNBC)

Címlapkép: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images