Komoly beavatkozás kell a Velencei-tavon, Balatonon is alacsony a vízállás

Siklós Gabriella hozzátette, hogy a következő napokban már nemcsak Magyarország keleti területein, hanem nyugatabbra is fokozódhat a vízhiány. Már most is több helyen másod-harmadfokú készültség van érvényben a vízhiány miatt, ezeken a területeken folyamatosan ellenőrzik a vízfolyásokat, a csatornák állapotát és összehangolják az öntözési igényeket.

A Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a nagyobb tavak minőségét és szintjét is folyamatosan ellenőrzik. A Balatonon alacsony a vízállás, de az elmúlt 100 évben hatvan alkalommal is alacsonyabb volt a vízszint a jelenleginél. A Velencei-tavat minden hajnalban levegőztetik és megpróbálják az oxigént dúsítani az élővilág érdekében.

Címlapkép: Getty Images