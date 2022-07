Nagyot gurított az Amazon, durván elkezdett ralizni az árfolyam

Portfolio 2022. július 29. 10:40

Az Amazon árfolyama több mint 12 százalékot ugrott a tegnapi piaczárás utáni kerekedésben, miután a vállalat a vártnál jobb második negyedéves bevételről számolt be. Emellett azt is kedvezően fogadták a befektetők, hogy a cég az elemzői várakozásokhoz képest erős előrejelzést adott a folyó negyedévre vonatkozóan, és a menedzsment optimista üzeneteket fogalmazott meg a fogyasztók költési szokásainak megváltozásáról, amellyel kapcsolatban az elmúlt napokban több figyelmeztetés is érkezett más kiskereskedelmi cégektől.