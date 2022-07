A kormány elment a falig az üzemanyagárstoppal, a helyzet már tarthatatlan volt

Az elmúlt hónapokban a Mol vezetői és más, iparági szakértők is rendszeresen jelezték, hogy az üzemanyagárstop gyakorlatilag fenntarthatatlan, a Molra, mint a mostanra gyakorlatilag egyedüli üzemanyag-nagykereskedőre elképesztő nyomást helyez, és okozhat előbb-utóbb komoly ellátási gondokat, főként a gázolaj piacán. A magyar kormány végre meghallotta az iparági szereplők aggodalmait, és lépett, de ehhez az is kellett, hogy a régió több finomítójához hasonlóan most a Mol százhalombattai finomítója is leáll, ezzel pedig a gázolajtermelés a harmadára csökken. Nagy kérdés, hogy a kormány lépései tényleg beindítják-e az üzemanyagimportot, és az is, hogy érdemben csökken-e a piaci ár miatt a magyarországi üzemanyagfogyasztás, a magyar kutakon ugyanis az elmúlt hónapokban úgy tankoltak az autósok, mint ha nem lenne holnap.