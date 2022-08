Nő a feszültség Tajvanon - Rángatják a tőzsdéket

A Mol továbbra is hozzájut az olcsó orosz olajhoz, ráadásul az olaj világpiaci ára még mindig magas, és a vállalat eladásai is jól alakulnak, főként Magyarországon, ahol az eddig a fogyasztók nagy része számára elérhető literenként 480 forintos üzemanyag miatt a magyarok úgy tankoltak, mintha nem lenne holnap. Ezek eredője az, hogy a Mol a második negyedévben korábban soha nem látott eredményt érhetett el, a várt számok kilógnak a grafikonokról, ha valahol van extraprofit, akkor a Molnál biztosan (erre mondja azt a cég, hogy az elmúlt évtizedekben megdolgoztak azért, hogy most profitáljanak az olcsó orosz olajból), ebből von el majd az állam tetemes szeletet a megemelt különadóval.