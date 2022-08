Örülhetnek a BP részvényesei az elszálló olajárnak

Rekordprofitokról számolnak be a világ olajvállalatai, miután az orosz-ukrán háború magasba repítette a nyersanyagárakat. Nincs ez másképp a BP-nél sem, amely ma tette közzé második negyedéves gyorsjelentését. A brit olajipari óriás az elemzői várakozásokat felülmúló, 8,5 milliárd dolláros nettó eredményről számolt be és 10 százalékkal megemelte a negyedéves osztalékát.

A BP 8,5 milliárd dolláros nettó eredménnyel zárta az április-júniusi időszakot, ami a többszöröse a tavalyi második negyedévben elért 2,8 milliárd dollárnak és jelentős emelkedés az első negyedévi 6,2 milliárd dollárhoz képest is. A Refinitiv konszenzusa szerint az elemzők 6,3 milliárd dollárt vártak, ehhez képest meglepetést okozott a társaság.

A brit olajvállalat további jó hírrel is szolgált a befektetőknek: megemeli negyedéves osztalékát 10 százalékkal, részvényenként 6,006 centre, ami évesítve, a jelenlegi árfolyammal számolva 4,8 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

A világ nagy olajvállalatai rendre rekordprofitokról számolnak be, miután az orosz-ukrán háború felfelé hajtotta a nyersanyagárakat. Úgy tűnik, hogy ezt a nyereséget elsősorban arra használják most a vállalatok, hogy készpénzt juttassanak vissza a részvényeseiknek, a Shell például 6 milliárd dolláros saját részvény vásárlást jelentett be a negyedéves gyorsjelentésével egyidőben, a brit gázvállalat, a Centrica pedig ismét elkezdett osztalékot fizetni - emlékeztet a CNBC. A környezetvédelmi aktivisták és a szakszervezeti csoportok azonban nem nézik ezt jó szemmel, és felszólították a brit kormányt, hogy hozzanak intézkedéseket az emelkedő energiaszámlák ellen.

A befektetők jól fogadták a BP negyedéves gyorsjelentését és az osztalékemelés hírét, 4 százalékos emelkedéssel kezdett a részvény a londoni tőzsdén ma reggel.

Címlapkép: Getty Images