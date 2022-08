20 százalékot szerezhet a 4iG a SpaceComban

Portfolio 2022. augusztus 03. 08:51

A 4iG tavaly júniusban jelentette be, hogy megállapodást kötött egy izraeli céggel, a SpaceCommal, hogy irányító többségi tulajdont szerezzen az izraeli társaságban. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom négy geoszinkron műholdjával globális lefedettséggel rendelkező műhold üzemeltető és szolgáltató vállalat, amely Magyarországon és a régióban AMOS 3 műholdján keresztül biztosítja szolgáltatásait. Akkor azt is közölték, hogy a tranzakció becsült értéke 65 millió dollár. Most az is kiderült, hogy miközben a 4iG 51 százaléknyi részesedés megszerzését célozta meg, az Izraeli Kommunikációs Minisztérium a SpaceCom 20 százalékának megszerzéséhez adta meg előzetes hozzájárulását.