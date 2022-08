Bár az első negyedévben még jelentős lassulást mutattak a Waberer's számai, úgy tűnik, hogy a cégnek sikerült kezelnie a szabályozói oldali negatív költséghatásokat, és jól lavírozik a kihívásokkal teli, és nehezen előrejelezhető környezetben, hiszen mindhárom szegmens pozitív eredményt tudott termelni a második negyedévben. Az árbevétel már a járvány előtt, 2019-es szinten jár, EBIT soron pedig 2016 óta a legjobb eredmény érte el a cég. A gyenge forint viszont a Waberer's-nél is éreztette hatását, és jelentősen rontotta a nettó profitot.

Betett a gyenge forint

Közzétette legfrissebb számait a Waberer’s, a cég árbevétele a második negyedévben 15,5 százalékkal 173,2 millió euróra nőtt a tavalyi második negyedévhez képest. Ehhez hozzájárult, hogy az ITS (Nemzetközi fuvarozás) és az RCL (Regionális kontrakt logisztika) szegmensben is nőttek a bevételek, a biztosítási üzletágat magába foglaló Egyéb szegmens árbevétele azonban a bázisidőszakhoz képest 7,6 százalékkal csökkent, főleg a forint gyengülése miatt. A növekedés összességében a kedvezőbb díjszinteknek és az üzemanyag áremelkedés automatikus árbevétel korrekciós hatásának volt köszönhető, illetve a társaság sikeresnek bizonyult a működési költségek (energia, bér, alkatrész költségek stb.) hektikus változásának szolgáltatói árakban történő érvényesítésében.

Az EBITDA 11 százalékkal 21,7 millió euróra nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest.

A rendszeres EBIT 33 százalékkal 10,3 millió euróra nőtt a bázisidőszakhoz képest, ami 2016 óta a legmagasabb érték. AZ ITS és az Egyéb szegmens növekedés számottevő volt a negyedévben, miközben az RCL szegmens teljesítménye a tavalyi szinten maradt.

A rendszeres nettó eredmény 2,5 millió euróra változott 2022 második negyedévében, ami 3,6 millió eurós romlást jelent 2021 hasonló időszakához képest. Az alacsonyabb nettó eredmény oka a devizaárfolyamok változásából következő nem realizált, nem cash flow jellegű pénzügyi veszteség (3,5 millió euró), a kötvénykibocsátás generálta magasabb kamat költség, illetve pénzmozgással szintén nem járó látens adó növekedése volt (0,6 millió euró).

A nettó adósságállomány döntően a készpénzből megvalósított beruházások (nagyrészt flottacsere), a flottacsere program végrehajtása, illetve valós készpénz mozgással nem járó technikai tételek (raktár bérleti díj kapitalizációjának változása és banki garanciális termékek mögé felajánlott készpénz fedezet összesen 16,3 millió euró értékben) miatt 33,8 millió euróval nőtt 2021 második negyedévéhez képest, és 149,2 millió eurót ért el. A csoport nettó tőkeáttételi mutatója a 12 havi rendszeres EBITDA 2,0-szorosára változott a magasabb nettó adósságállomány következtében. A második negyedévben kibocsátott, 111 millió euró értékű kötvény mindezidáig nem befolyásolta jelentősen a társaság nettó adósság állományát.

A szegmensek

A Nemzetközi Fuvarozási szegmens árbevétele 24,1 százalékkal nőtt a második negyedévben év/év alapon, miközben az aktív flottaméret a negyedév során átlagosan 2 011 darab volt, mely nem jelent érdemi változást előző év hasonló időszakához képest. Az árbevétel növekedése részben a bázis időszakhoz képesti magasabb üzemanyag ár automatikus átárazási hatásának köszönhető, azonban a nettó árszintet (azaz az üzemanyag költséggel és útdíjjal csökkentett díjszint) is sikeresen növelni tudta a cég, így képesek fedezni az egyéb közvetlen és közvetett költségek növekedését, beleértve a minimálbér változását, a munkaerő megtartásához szükséges béremelést, és a bért terhelő adózási szabályok kedvezőtlen változását is. A cég közölte, hogy a második negyedévre már minden jelentős ügyféllel sikerült megegyezni az üzemanyagár változásának árszintben történtő automatikus érvényesítési idejének lerövidítéséről, amely a korábbi 3 hónapos átlagos időről pár hétre rövidült.

Az ITS szegmensben az EBITDA 9,5 százalékkal 9,5 millió euróra nőtt a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A rendszeres EBIT 2022 második negyedévében 1 millió euróval (138,4%) nőtt 2021 hasonló időszakához képest, és 1,7 millió eurót ért el, amely 1,5 százalékos EBIT-marzs szintet eredményezett. Az elsősorban az ITS szegmenset sújtó minimálbér változások, illetve bért terhelő adóváltozások miatti bérköltség emelkedés hatását a második negyedévben döntően sikerült kompenzálni, így az ITS szegmens első félévének EBIT veszteségét 0,3 millió euróra sikerült mérsékelni. A cég várakozásai szerint az év második felében a kumulált éves EBIT teljesítmény is pozitív tartományba fordul.

A Regionális Kontrakt Logisztikai szegmens árbevétele a 2021 második negyedévéhez képest 10,4 százalékkal 50,8 millió euróra nőtt 2022 második negyedévében. A magasabb árbevétel a fuvarozási tevékenység üzemanyag költségek növekedését lekövető árszint növekedésének volt köszönhető.

Az EBITDA a szegmensben 4,5 százalékkal 7,6 millió euróra csökkent.

A rendszeres EBIT 2022 második negyedévében 1,9 százalékkal 4 millió euróra csökkent a tavalyi évhez képest. Az EBIT-marzs 7,9 százalék volt a negyedév során. A közúti fuvarozás és konténeres fuvarozás enyhén javuló EBIT termelő képessége a negyedév során kompenzálni tudta a raktározási tevékenység és a gyártás támogató logisztikai tevékenység enyhén csökkenő EBIT teljesítményét.

A cégcsoporton kívüli ügyfeleknek nyújtott biztosítási szolgáltatásokat magába foglaló Egyéb szegmens árbevétele az előző év hasonló időszakának szintjéhez képest 7,6 százalékkal csökkent és 17,7 millió eurót ért el 2022 második negyedévében. A bevételcsökkenés mögött teljes mértékben a forint euróhoz képesti gyengülése áll, mivel a biztosító a nem a Waberer’s Cégcsoporthoz tartozó ügyfelein elért bevétele forint alapú. 2022 második negyedévében az árbevétel eredeti pénznemben, azaz forintban számolva 1 százalékkal nőtt év/év alapon.

Az EBITDA a szegmensben 56,4 százalékkal 4,6 millió euróra nőtt.

Az Egyéb szegmens a negyedév során 4,6 millió euró rendszeres EBIT-et ért el, mely 58,3 százalékos növekedést jelent 2021 második negyedévéhez képest. A javulás döntően a kártartalék újraértékelés 1,7 millió eurós pozitív hatásának volt köszönhető. A 2. negyedév utolsó hónapjának EBIT-je már tartalmazza a 2022-es és 2023-as évre kivetett biztosítási pótadó időarányos részét. A 2022-es évre vonatkozó biztosítási pótadó várható értéke 1,2 milliárd forint.

Mit vár a menedzsment?

A menedzsment értékelése szerint

2022 első félévében sem az ukrajnai háború, sem az erősödő infláció nem okozott érdemi ipari termelési, illetve lakossági fogyasztási csökkenést a Waberer’s számára releváns európai országokban, így a társaság a diverzifikált ügyfél és szolgáltatás portfólióját kihasználva maximálisan képes volt kezelni az ideiglenes kereslet ingadozásokat;

az elmúlt hetek gazdasági előrejelzései folyamatosan romló tendenciát mutatnak mind Nyugat-Európa, mind Magyarország vonatkozásában, mely kockázatot jelenthet a jelenlegi eredményességi szint fenntarthatósága szempontjából, azonban a meghirdetett EBIT tervet a menedzsment teljesíthetőnek tartja;

a cég szerint a Waberer’s az elmúlt időszakban bizonyította, hogy rendelkezik azzal a rugalmassággal és gyors döntéshozatali képességgel, mely elengedhetetlen a sikeres működéshez a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági környezetben.

Barna Zsolt, a cég vezérigazgatója a következőket mondta:

„A következő időszakra vonatkozóan egymással ellentétes hatásokat érzékelünk. Továbbra is kapacitás hiány jellemzi mind nemzetközi, mind regionális szinten az iparágat, mely környezet támogatja az eredményes működést, és iparági sajátosságok következtében rövid távon nem képes a hiányzó kínálat a piacon megjelenni. A kockázatok között azonban ismételten meg kell említenünk a megfelelő számú munkaerő hosszú távú rendelkezésre állását, illetve a magas infláció, és a rohamosan növekvő rezsi árak következtében a jövőben esetlegesen fellépő csökkenő vásárlóerő logisztikai piacra átgyűrűző hatását. Ezen felül csak ismételni tudom Önmagam, hogy a közelünkben zajló háború kiszámíthatatlansága is folyamatosan újabb kihívások elé állít bennünket. Fenti hatások eredőjeként várakozásaim szerint 2022-ben teljesíteni tudjuk a vállalt pénzügyi céljainkat, miszerint az előző év csoport szintű EBIT teljesítményét 2022-ben is elérjük.”

Átárazódott a papír

A Waberer's árfolyama sok más tőzsdei céghez hasonlóan csökkenő trendben haladt az idei évben, viszont július elején egy nyilvános vételi ajálat érkezett a cég részvényeire, melyben az ajánlati ár részvényenként 2 335,8 forint. Erre a papír nagyot ugrott az 1800 forintos szintről, és jelenleg is ennek az ajánlati árnak a közelében forognak a részvények.

Címlapkép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images