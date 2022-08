Már ekkora a baj a gazdaságban? Megkezdte a kirúgásokat az amerikai óriásvállalat

A vállalat szóvivője nem közölte, hogy hány dolgozót bocsátanak el és azt sem, hogy melyik divízióból. De hozzátette, hogy folytatják a munkaerő bővítését azokban az üzletágakban, ahol még van növekedés, például a beszállítói láncok, az e-kereskedelem, az egészségügy, a wellness és a hirdetésértékesítés területén. „A vásárlók változnak. A fogyasztók változnak” – tette hozzá. Bővebb információkat a cég negyedéves gyorsjelentése tartogathat augusztus 16-án.

A Walmart az Egyesült Államok legnagyobb foglalkoztatója, 1,6 millió dolgozóval. A céget az egész amerikai gazdaság állapotát mutató indikátornak tekintik, így nem fogadták jól a befektetők, amikor múlt héten csökkentette profitvárakozásait. A bejelentés az egész kiskereskedelmi szektor részvényeit magával rántotta, köztük a Macy’s és az Amazon papírjait is.

Az amerikai kiskereskedelmi óriás azzal indokolta a profit warningot, hogy a vásárlók most többet költenek az olyan létszükségletű termékekre, mint az élelmiszerek, vagy az üzemanyag, a magasabb marzzsal értékesített termékekből pedig, mint például a ruházat, kevesebbet vásárolnak.

A Walmart kénytelen csökkenteni ezek árait, hogy több terméket adhassanak el, különösen, mivel felhalmozódtak a készletek a versenytársaknál is.

A Walmart profit warningja után nem sokkal egy versenytársa, a Bed Bath & Beyond is visszavágta a bevétel-és eredményvárakozásait, amit azzal indokolt, hogy csökken a kereslet a fogyasztói elektronikai termékek iránt, amelyek tipikusan nagy értékű, diszkrecionális vásárlások, ezeket pedig most elhalasztják a vásárlók.

A kiskereskedelmi szektor olyan nagyszereplőinél, mint az Amazon is csökken a dolgozói létszám, az internetes kereskedelmi óriás globális munkaereje 99 ezer fővel csökkent a második negyedév végére, már „csak” 1,52 millió főt foglalkoztatott a cég. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a koronavírus-járvány alatt őrült toborzásba kezdett a vállalat, hogy tudja tartani a lépést az online rendelések robbanásával. Az Amazon pénzügyi igazgatója, Brian Olsavsky lemorzsolódással indokolta az alkalmazottak létszámának csökkenését.

Más szektorban is lászik, hogy megtorpan a foglalkoztatottság, a Shopify és a Robinhood is bejelentett elbocsátásokat, a Facebook és a Google anyavállalata pedig azt közölte, hogy lassítják a munkaerő-felvételt és inkább arra fókuszálnak, hogy a jelenlegi állománnyal hatékonyabbak legyenek.

Címlapkép: Getty Images