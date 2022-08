Működik az olcsó orosz olaj - Itt a félbilliós eredmény a Molnál

484 milliárd forint, ekkora eredményt szállított a Mol egy negyedév alatt, ez duplája az egy évvel korábbinak, és közel háromszorosa annak, amit a cég (szó szerint) békeidőben tud. Hogy mi kellett a bődületes új rekordhoz? Elsősorban az, hogy a Mol még mindig hozzájut az olcsó orosz olajhoz, miközben a világpiaci olaj- és gázár elszállt, a cég pedig termékei nagy részét magas áron tudja értékesíteni, emiatt korábban soha nem látott szintre tágultak ki az árrések. Még úgy is nagyon jól megy a Molnak, hogy a szabályozott kis- és nagykereskedelmi árak és az extraprofit adó negatívan hat. Az első félév erős számait látva a menedzsment optimistább lett, a korábbinál magasabb eredménnyel és pénzárammal számolnak.

Brutális növekedés

Mint ahogy arra már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is írtuk, bődületes számokat produkált a Mol az idei második negyedévben, sok esetben korábban soha nem látott eredményt szállított a cég, aminek oka egyrészt az, hogy továbbra is hozzájut az olcsó orosz olajhoz, termékeinek nagy részét azonban a magas világpiaci árakhoz árazza, emiatt tágultak ki a vállalat marzsai. Az EBITDA közel duplájára, 483,7 milliárd forintra nőtt, az EBIT 182 százalékkal 372,8 milliárd forintra ugrott, a vállalatcsoport profitja 40 százalékkal 249,5 milliárd forintra emelkedett.

A várakozásoktól azonban valamivel elmaradtak a számok, az EBITDA 8 milliárd forinttal, vagy 1,6 százalékkal alacsonyabb lett, nem érdemi az eltérés, de az elemzők hajszálnyival optimistábbak voltak. A két legfontosabb szegmens, az Upstream és a Downstream közel 4-4 százalékkal magasabb eredményt szállított a vártnál, a Fogyasztói szolgáltatások és a Gáz üzletág eredménye viszont elmaradt attól.

Az EBITDA kilóg a chartról, miközben az elmúlt egy évtizedben átlagosan 170 milliárd forint körül volt a cég negyedéves eredménye, most annak közel háromszorosát hozta a Mol.

(A Mol megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.)

Mennyire fáj az állami szabályozás és az adó?

Az üzemanyagár-szabályozás és a rendkívüli adók becsült hatása megközelítőleg 640 millió dollárt tett ki 2022 első félévében, ennek közel 90 százaléka, ~580 millió dollár a magyarországi működést érintette.

Forrás: Mol

Upstream

Bár az elmúlt hetek már újra 100 dollár közelébe csökkenő olajárról szóltak, a második negyedévben még kiemelkedő volt az olajár, és voltak időszakok, amikor 120 dollár felett állt a Brent jegyzése, a Molnál a realizált nyersolajár 10 százalékkal emelkedett.

Nagyra nyílt az olló a vállalat által realizált szénhidrogénár és a kitermelési költség között, mert miközben előbbi duplájára nőtt tavalyhoz képest, utóbbi még mérsékelten csökkent is. Az átlagos realizált szénhidrogén árak 15 százalékkal, hordónként 108 dollárra emelkedtek, a realizált nyersolajár 10, a realizált gázár 22 százalékkal nőtt. A termelési egységköltség 7 százalékkal, 4,8 dollár/hordó értékre csökkent, elsősorban a kelet-közép-európai régió erős termelésének, valamint karbantartási munkálatoktól érintett első negyedév után az ACG eszköz normalizálódó termelési egységköltségének köszönhetően

A szegmens eredménye két és félszeresére, közel 208 milliárd forintra ugrott, ez az elmúlt évtized átlagának közel háromszorosa.

Downstream

Itt most annak a résznek kellene jönnie, ahol bemutatjuk a Mol finomítói árrését, csakhogy olyat a vállalat április óta nem tesz közzé, és a második negyedévre sem találtunk adatokat, pedig a hordónként 30 dollár felett stabilizálódó Brent-Ural spread alapján vélhetően továbbra is kiemelkedően magas lehet az árrés, ami márciusban hordónként közel 35 dollár volt.

A Mol közzétett viszont egy másik adatsort, amiből a trend jól látszik, a Brent-alapú finomítói árrés az elmúlt egy év közel 1,5 dolláros értékéről annak 11-szeresére, 17 dollárra ugrott, ilyen magas ez még soha sem volt.

Az már a befektetői prezentációból derült ki, hogy az árrés a második negyedéves csúcshoz képest júliusra már jelentősen mérséklődött.

Forrás: Mol

A Mol a gyorsjelentésben kiemeli, hogy a benzin és a gázolaj crack spread ugrásszerű növekedése tovább növelte az árrést az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat követő, nagy mértékben változó kereslet-kínálati környezetben. A magas Brent-Ural spread szintén támogatta az eredményt, de a szabályozott nagykereskedelmi árak és a bevezetett extraprofit adó jelentősen korlátozták a magyarországi tevékenységet érintő nyereségesség lehetőségét.

A finomítói kihozatal nőtt az előző évhez képest, amit a megemelkedett makrogazdasági és az erősebb piaci kereslet indukált, emiatt a Mol a nagyobb leállási tevékenységeket 2022 második felére ütemezte át (a százhalombattai finomító július végén állt le karbantartási munkák miatt). A Mol a saját termelését továbbra is harmadik féltől történő vásárlásokkal támogatja, azonban

a mennyiségek elsősorban a belföldi piacokra irányultak a rendkívüli keresletnövekedési csúcsok során.

Az üzemanyagár-plafon hatására 2022 második negyedévében 11 százalékkal nőtt az üzemanyag-kereslet Magyarországon, ami jelentősen meghaladta a horvátországi 4, és szlovákiai 1 százalékos keresletnövekedést.

A szegmens eredménye 134 százalékkal 308 milliárd forintra ugrott, ez az érték az elmúlt évtized átlagos negyedéves eredményének közel négy és félszerese. A brutálisan magas eredmény elsősorban az extrém mértékű motorbenzin és dízeltermék-árfolyam-emelkedésnek és az Oroszországgal szembeni szankciók miatt megugró Brent-Ural spreadnek köszönhető, ezzel szemben hatottak az emelkedő energiaárak, a szabályozott nagykereskedelmi árak és az extra profit adó.

Fogyasztói szolgáltatások

A szegmens eredménye az egy évvel korábbi harmadára esett vissza, és az elemzői várakozásoktól is elmaradt, 16,6 milliárd forint lett, ennél alacsonyabb eredményt 2017 elején szállított a szegmens.

Az eredmény visszaesését elsősorban a Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-

Hercegovinában és Szerbiában bevezetett üzemanyag árszabályozás, és a magyarországi kiskereskedelmi adóemelés okozta, a magas energiaárak pedig növelték a működési költségeket. A nem üzemanyag típusú

termékek és szolgáltatások értékesítésén elért árrés nőtt, ami elsősorban a gasztro és élelmiszer tranzakciók növekedésének tudható be, a pozitív hatást ellensúlyozta a működési költségek emelkedése. A szegmens beruházásai 44 százalékkal nőttek, a Mol Fresh Corner átalakításokat hajtott végre és új töltőállomásokat nyitott.

Gáz (Midstream)

Az EBITDA közel ötödével, 5,5 milliárd forintra csökkent, itt elsősorban a működési költségek megugrása hatott negatívan, az összes működési költség közel másfélszeresére nőtt, a szállítórendszer működési ráfordításai (kompresszor gázfelhasználás és hálózati veszteség költsége) az energiaköltségek

drasztikus növekedése miatt jelentősen, 365 százalékkal emelkedtek.

Menedzsment előrejelzés

Erős lett az első félév, a menedzsment is optimistább lett, és módosított az előrejelzésén: az első negyedév után még 2,8 milliárd dollár körüli, vagy azt meghaladó EBITDA-val számoltak, a friss várakozás itt 3,3 milliárd dollár körüli eredmény, a szabad cash flownál pedig közel 1 milliárd dollár vagy afeletti eredmény helyett már 1,5-1,6 milliárd dollár közeli eredménnyel számolnak 2022-re.

Forrás: Mol

Értékelt a menedzsment

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a következőket fűzte a gyorsjelentéshez:

“A 2022-es második negyedév ismét olyan időszakot hozott, amelyben az energiaipar egészének példa nélküli bizonytalansággal kellett szembenéznie. Az ellátásbiztonság fenntartása számos kelet-közép-európai országban vált a legfontosabb prioritásunkká, és még az elmúlt hónapok során is el tudtuk látni a feladatainkat. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a Mol üzletmenetére komoly terhet ró a Kelet-Közép-Európa-szerte tapasztalható állami beavatkozás, erőteljes nyomást gyakorolva a Mol-csoport pénzügyeire és működésére egyaránt. Ezzel együtt bizalomra ad okot, hogy még a jelenleg tapasztalható, válságos hónapok során is képesek vagyunk terveinknek megfelelő teljesítményt nyújtani, jó úton haladunk céljaink elérése felé és tervezett befektetéseinket a szabályozói környezet változásai sem befolyásolják. Számos, a 2030+ stratégiánkban lefektetett célkitűzések elérésére irányuló transzformációs projektünk van folyamatban, ezen túl az ellátás diverzifikációját szolgáló beruházások egész sorát is végre tudjuk hajtani. A Mol még soha nem volt ilyen elkötelezett ambiciózus stratégiai céljainak megvalósítása mellett, mint ezekben a nehéz időkben.”

Nagyot megy a Mol

Nem csak a Mol eredménye, de a részvényárfolyama is nagyot emelkedett idén, miközben a BUX index 15, az OTP pedig 48 százalékot esett, a Mol árfolyama 19 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images