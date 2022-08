Holnap kezdődik a Sziget fesztivál - Ezekből az országokból érkeztek a legtöbben

Holnap kezdődik a Sziget fesztivál, a szervezők tájékoztatása szerint az első napra kiadható belépők több mint 95%-a már gazdára talált, de a pénteki és a szombati nap is közel áll a telt házhoz. A magyarok után, holland és brit vendégekből lesz a legtöbb, de az idei statisztika szerint vásároltak jegyet Dominikáról és a Salvadori Köztársaságból is.

A várhatóan nagy forgalmat illetve teltházat ígérő napok miatt a szervezők a belső forgalmat újratervezték, és úgy alakították ki az útvonalakat, hogy a beengedésnél és egy-egy nagyobb koncert utáni távozási hullámnál a lehető legbiztonságosabb módon oldják meg a tömegirányítást.

Sziget 2022 – a számok tükrében

A fesztiválra idén összesen 103 országból érkeznek vendégek és 54 ország művészeinek produkcióit mutatják be a 6 nap alatt. Látogatók érkeznek szerte Európából, a legtöbben – a hazai vendégek mellett - Hollandiából, Nagy-Britanniából, Írországból, Franciaországból, Németországból és Olaszországból, de az idei statisztika szerint vásároltak jegyet Dominikáról, Salvadori Köztársaságból, Japánból vagy Brazíliából illetve Ausztráliából is. A legtöbb fellépő – a magyarok után - Nagy-Britanniából érkezik, majd francia, német, olasz a produkciók sorrendje, de lesz fellépő a Zöld-foki Köztársaságból, Indiából, Szenegálból is.

Naponta több mint 150 koncert, előadás és egyéb program, a teljes 6 nap alatt pedig mintegy 1000 produkció mutatkozik be az 53 programhelyszín valamelyikén.

A Sziget "építésén" - amely egy 76 hektáros területen van - nyolcezer ember dolgozott, felállítottak 23 km-nyi kerítést, a talajvédelem érdekében lefektettek 21 000 m2 méhsejtet, és további 8000 m2 alumínium járófelületet is leraknak a talajterhelés enyhítésére. A sátrakban további 23 000 m2-nyi dobogót raktak le, illetve telepítésre került 250 konténer, 1200 db mobil wc, 600 db angol wc, valamint 500 zuhanyzó.

Fenntartható fesztiválozás

A Green Sziget új elemekkel egészül ki idén, egy CO 2 kompenzációs erdő kialakításához járulhatnak hozzá azok a látogatók, akik a jegy mellé „vásárolnak egy fát” is. A Coca-cola támogatásával egy visszagyűjtési programot is indítanak, hogy az eddigieknél is több eldobott PET palackot lehessen összegyűjteni. Továbbra is repoharat, lebomló étkészletet használnak és a fókuszt a keletkező hulladék visszagyűjtésére helyezik. A környezetvédelemhez tartozik, hogy a Sziget egy területét, nagyjából a III. kerület szomszédságában húzódó galériaerdő menti részt, az ott lévő védett flóra miatt lezárják a közönség elől, igazodva a főváros és WWF által végrehajtott természetvédelmi területté történt átminősítéshez.

Címlapkép forrása: Sziget/Koncz Márton