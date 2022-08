Hamarosan újra jöhet orosz kőolaj, így reagált a magyar tőzsde

Az OTP erőtől duzzadó számokkal jöhet elő csütörtök hajnalban, a bankcsoport bevétele, működési eredménye és korrigált adózott eredménye is új rekordot érhetett el, az eredményt azonban több mint 90 milliárd forintnyi korrekciós tétel is terheli, viszont még ezekkel együtt is nyereséges lehetett a bank.