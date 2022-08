Folytatódhat a kriptopiaci tél, borzalmas negyedéven van túl a Coinbase

A Coinbase részvényei jelentősen esést követően emelkedni tudtak a szerdai napon annak ellenére, hogy a kriptotőzsde közölte, hogy a volumenek és a havi felhasználók száma alacsonyabb lehet a jelenlegi negyedévben az előző negyedévhez képest, mivel továbbra is folytatódik az alacsony volumenű, gyenge kriptopiaci aktivitás.

A vállalat eredményei a következőképpen alakultak a második negyedévben:

A vállalat 1,09 milliárd dolláros, részvényenkénti 4,98 dolláros nettó veszteséget könyvelt el, ami jelentősen alulmarad az egy évvel ezelőtti 1,61 milliárdos bevételhez, és 6,42 dolláros részvényenkénti nettó nyereséghez képest. A FactSet által követett elemzők előzetesen 2,47 dolláros részvényekénti veszteséget vártak.

A Coinbase teljes kereskedési volumene 217 milliárd dollár volt, a márciusban publikált 309 milliárdhoz képest.

A tranzakciós felhasználók száma 9 millióra csökkent az előző negyedéves 9,2 millióhoz képest.

A cég bevétele 2 milliárd dollárról mindössze 803 millió dollárra csökkent, ami szintén kevesebb a 874 millió dolláros elemzői becslésnél.

A vállalat EBITDA-ja továbbá 151 millió dolláros veszteségről számolt be, míg az előző negyedévben 1,15 milliárd dolláros pozitív EBITDA-t könyvelhetett el.

A lakossági kereskedési volumen 46 milliárd dollárra csökkent az előző évben mért 74 milliárdról

Az intézményi volumenek pedig 235 dollárról 171 milliárd dollárra csökkentek.

A vállalat közzétette, hogy a második negyedévben tapasztalt kriptopiaci körülmények várhatóan a harmadik negyedévben is folytatódnak. A Coinbase vezetői arra számítanak, hogy a havi tranzakciós felhasználók és a kereskedési volumen a harmadik negyedévben alacsonyabb lesz, mint a második negyedévben.

Keményen dolgozunk azon, hogy a 2022-re kommunikált 500 millió dolláros korrigált EBITDA veszteséget tartsuk. Nyilvánvaló, hogy feszült piaci körülmények között működünk, de a második negyedévben tett költségkontroll intézkedések alapján óvatosan optimisták vagyunk, hogy sikerülhet.

- írta a Coinbase vezetősége a befektetői levélben.

Dolev kiemelte a retorika változását az első negyedévhez képest, amikor a Coinbase vezetői még azt mondták, hogy egy, az üzletág számára elhúzódó és stresszes forgatókönyv során arra törekszenek, hogy a 2022-es potenciális korrigált EBITDA veszteségünket 500 millió dollár körüli szintre csökkentsék egész éves szinten.

A Coinbase az elmúlt hónapokban viharos időszakot élt át, mivel a kriptovaluták árai is meredeken csökkentek, a gazdasági körülmények következtében pedig a befektetők kockázatvállalási kedve és kriptopiac utáni érdeklődés is csökkent. L.J Brock személyzeti igazgató egy június eleji blogbejegyzésben azt mondta, hogy a vállalat azt tervezi, hogy meghosszabbítja a felvételi szünetet mind az új, mind a pótlólagos pozíciók esetében a közeljövőben, miközben visszavont néhány, már elfogadott ajánlatot is.

A vezetők ennek ellenére továbbra is bizakodóak a vállalat hosszú távú jövőképét illetően, a részvényesi levélben azt írják, hogy a makrogazdasági körülmények és a kriptokörnyezetet ért megrázkódtatások ellenére optimisták a technológiának a jövőjét illetően.

A Coinbase részvényei idén közel 63 százalékos mínuszban vannak.

(Marketwatch)

