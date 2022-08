Miközben a világ a klímaváltozás miatt retteg, vannak, akik háziállatokat szállítanak magángépeikkel

Napi szinten jönnek az aggasztó hírek a klímaváltozással kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ez nem hatja meg a magánrepülőgépekkel repkedőket, a privát gépek használata ugyanis új rekordot döntött, különösen a celebek körében.

Hála az olyan Twitter-csatornáknak, mint a @CelebJets, vagy az @ElonJet, bárki könnyen tudomást szerezhet arról, ha Kylie Jenner, Taylor Swift, vagy Elon Musk felszáll a magángépével – írja a ZeroHedge. Az előbbi 112 ezer követővel rendelkezik és a földi vevőkészülékekből származó publikus adatokra támaszkodik, míg utóbbi Elon Musk magángépét követi. Mind a kettő azzal a céllal, hogy hatékonyságra ösztönözze a magángépek használóit és felhívja a figyelmet a klímavédelemre. Ez annyira jól sikerült, hogy végül a klímaváltozás miatt aggódó, felháborodott tömegek fóruma lett, támadva a celebeket a globális felmelegedésben játszott szerepük miatt. Kylie Jennert például egy 17 perces út miatt „klímabűnözőnek” titulálták a kommentelők és mémek alanya lett, ahogy Starbucksokba repül magángépével – írja a The Wall Street Journal.

A koronavírus-járvány kitörése óta a magángépek rekordnövekedést értek el, annak ellenére, hogy az üzemanyagárak emelkednek és a klímaváltozással kapcsolatos félelmek egyre erősödnek.

A magángépek havi útja közel 30 százalékkal ugrott meg 2019 óta a FlightRadar24 adatai szerint és a charter szolgáltatások iránti kereslet is erősen emelkedik. Az iparágban egy egészen új ügyfélkör alakult ki, különösen a repülőgép-megosztás és a charterszolgáltatások iránt nőtt meg az igény – tudta meg a JB Jets közvetítő cégtől a The Wall Street Journal, aki hozzátette, hogy az ügyfelek 75 százaléka először használ magángépet.

Az árak óránként 3-10 ezer dollár között mozognak, attól függően, hogy mekkora gépet bérelnek az ügyfelek és mi az útvonal. A NetJets használata, amely részesedést ad el magángépekben, évente 240 ezer dollárba fáj.

A magánrepülés iránt erősödő érdeklődést a koronavírus-járvány, a rövid belföldi útvonalak megszüntetése és az idén nyáron tapasztalható reptéri káosz is ösztönözte

– írja a The Wall Street Journal.

A magángépek előnyei között említik, hogy akár az indulás előtt 15 perccel, vagy 5 perccel jelensz meg, sőt, akár el is késhetsz, megvár. A kényelmi szolgáltatások, köztük az ingyenes földi szállítás, a luxus papucsok, a kiváló minőségű fogkrém és a személyre szabott szolgáltatások szintén új ügyfeleket csábítanak. Az XO, amely Uber-szerű szolgáltatást kínál a levegőben, a főiskolai futballmeccsekre utazó ügyfelei számára csapatdekorációval díszítette fel a repülőgépeket, a gyermekekkel repülő családoknak legókat szállított, és virágokat szerzett a temetésre tartó utasoknak - mondta Danny Manzouri, a cég értékesítési alelnöke. A járatok egyedi étkezési igényeket is figyelembe veszik. A chartergépek a háziállatokkal is törődnek, a NetJets például háziállatként tartott malacokat, az XO pedig macskákat, madarakat, gyíkokat is szállított már az utasok kedvéért.

De a klímaváltozás miatt aggódókat megnyugtatandó, a repülőgépeket bérbe adó társaságok tesznek erőfeszítéseket a kibocsátás ellensúlyozására, az XO például vállalja, hogy pénzt továbbít éghajlatvédelmi projektekre, a Jet Aviation pedig részben fenntartható üzemanyagot használ és száműzte az egyszer használatos műanyagokat a repülőgépeiről. Bár ezek a félszívű lépések gyakran vicc tárgyát képezik a közösségi médiában, amikor a repülőgépek környezeti hatásával állítják szembe őket.

