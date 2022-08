Friss véleményt mondott a Concorde a Wizz Airről: Hazárdjátékot játszik a menedzsment és a piac is

A korlátozott és rövidtávú előrejelezhetőség miatt a Concorde becslései némileg változtak a korábbi várakozásokhoz képest. Elsősorban a kapacitás és flotta kihasználtság, valamint az üzemanyagárak és munkaerőköltség korrigálása játszott szerepet a pénzügyi előrejelzés módosítása során.

A Wizz Air egyértelműen a hedge fundok és shortosok játszótere lett idén, tekintettel arra, hogy a részvények igazi hullámvasútra kerültek év eleje óta.

Először is, a piac egy kifejezetten rossz forgatókönyvet kezdett beárazni a háború és a megugrott olajárak miatt, míg most inkább a hosszú távú stratégiára koncentrálhat a piac – írja elemzésében a Concorde. Mindazonáltal azon a véleményen van az elemző, hogy a drámai mozgások mögött a shortolás, és nem pedig a fundamentális mozgatórugók állnak.

A június 30-i felminősítés óta a részvény mintegy másfél hónap alatt rendkívüli mértékben, nagyjából 40 százalékot emelkedett, így a Wizz értékeltsége egyidejűleg – az elemző várakozásainak megfelelően – magához tért az extrém olcsó szintekről. Korábban azzal érvelt a Concorde, hogy a Wizz Airt számos kedvezőtlen tényező befolyásolja. Az biztos, hogy az ingadozó környezet miatt az eredmények nehezen kiszámíthatóak lettek. Továbbá az is kétséges, hogy a diszkrecionális kiadások pl. a légi utazások iránti kereslet továbbra is erőteljes marad az alapvetően veszteséges és pénzégető október és március közötti időszak során.

Ezen részvényárfolyamok mellett határozottan azon az állásponton van a Concorde, hogy a menedzsmentnek fontolóra kellene vennie a tőkeemelést a kifeszített mérleget figyelembe véve, még akkor is, ha erre nem nagyon mutatkozott hajlandóság a múltban. Ha a (1) geopolitikai feszültségek megoldatlanok maradnának, (2) az energiaköltségek folyamatosan emelkednének és (3) az inflációs nyomás nem enyhülne érdemben, akkor a társaság friss forrás nélkül nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet. A működési kihívások mellett a társaságot jelentősen érinti az erősödő USD is a lízingekhez kapcsolódó átértékelésekből fakadóan, mely bár készpénzkiáramlással nem jár, a tőkeszerkezetet jelentősen rontja. Ennek eredményeként a negatív saját tőke arra késztetheti a hitelminősítő cégeket, hogy hamarosan leminősítsék a Wizz befektetésre ajánlott besorolását, még akkor is, ha a Wizznek volt elegendő készpénze június végén – áll az elemzésben.

A Wizz Air a konszenzus előrejelzése alapján 7,5-szeres 2 évre előretekintő P/E-n és 4,4- szeres EV/EBITDA-n kereskedik, ez némileg elmarad a Ryanair értékelésétől.

Ez összehasonlításban meglehetősen irracionálisnak tűnik az elemző szerint. A szektor előtt álló kihívások miatt a Ryanairnek – alacsony eladósodottsága, sziklaszilárd mérlege és erősebb piaci pozíciója miatt –prémiummal kellene forognia az elemző véleménye szerint. Ráadásul a két cég közel hasonló árazása nem igazán tükrözi a Wizz Air egyedi kockázatát ezen a ponton, ezért a Concorde elemzőjének kétségei vannak afelől, hogy a részvényárfolyam látványos emelkedése folytatódhat a következő hetekben.

A háború megoldását mindenesetre nagyon jelentős, felfelé mutató kockázatnak tartja az elemző, tehát a tűzszünet és a megállapodás híre valószínűleg nagyon erős vételi jelzés lehetne. Ugyanakkor a tartós inflációs nyomás komoly szembeszélnek bizonyulhat, még akkor is, ha a kereslet valószínűleg a fapados légitársaságok felé tolódna el az emelkedő árszínvonal hatására a történelmi mintáknak megfelelően. Ennek az az oka, hogy a megélhetési költségek emelkedése csorbítja a fogyasztók diszkrecionális kiadásait és a diszkont légitársaságok felé irányíthatja az utasokat.