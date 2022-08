Sokkoló áram- és gázszámlákat kapnak a magyar cégek, csődhullám is jöhet

Az orosz gázküldés EU-ba történő visszafogása, a nagyon meleg és aszályos időjárás, a francia atomerőművi kapacitások jelentős részének leállítása és számos egyéb ok vezetett oda, hogy az elmúlt hetekben újra meglódultak az európai gázárak, amelyek marginális kapacitásként az áramárakat is történelmi csúcsokra lökték a különböző tőzsdei kontraktusokban.

Amint mai külön elemzésünkben rámutattunk: mindez a német piacon a tél második felében még akkor is gázhiányos helyzethez vezethet az orosz szállítások leállítása/további visszafogása mellett, ha sikerülne őszig szinte teljesen feltölteni a tárolókat. Ez a félelem is hajtja most a gázárakat.

Ez az extrém piaci környezet amiatt is különösen rosszul jön most rengeteg magyar cégnek (is), mert közeleg az új gázév, amikortól egyébként is sokaknak új szerződést kell kötnie (eddig például a tavaly nyáron kötött gázvásárlási szerződés védte őket a piaci mozgásoktól). Másrészt egy nyári kormányrendelet módosítással augusztus 1-től kirakták a kkv-k jelentős részét (a 10 főnél többet foglalkoztatókat és az évi 2 millió eurónál több árbevétellel rendelkezőket) a rezsicsökkentéssel védett körből, így ők az elmúlt hetekben a nyomott árú áram- és gázszerződéseikhez képest sokkolóan magas árajánlatokat kaphattak.

Amint minapi elemzésünkben rámutattunk: a gáz tőzsdei ára jelenleg 950-1000 forint körül mozog (ma éppen 237 euró/MWh a holland TTF-ár októberre, ami a forint esése mellett most éppen 1020 forintos köbméterenkénti árat jelent és erre rakódik még rá a rendszerhasználati díj, illetve a kereskedő haszna, (valamint a 27%-os áfa, ha azt nem tudja visszaigényelni cég).

A magas gázárak pedig az áramtőzsdei árakat is az egekbe hajtották, ma például a 2023-as egész évi német zsinóráram ára 534 euró/MWh, ami 218 forint/KWh-s árat jelent, noha tavaly nyár körül jó eséllyel még 40-50-60 forintos árajánlatok mellett tudtak szerződni a cégek.

Az egy év alatt többszöröződő energiatőzsdei és energiakereskedői gáz- és áramárak miatt

most a mikrovállalkozásokat kivéve lényegében három kör azonosítható: vannak akik már sokkolódtak, vannak, akik most fognak ennél jobban sokkolódni, és lesznek, akik hamarosan még nagyobb mértékben sokkolódnak

– egyrészt erre mutat rá a lap. Másrészt pedig arra, hogy „ebből a drasztikus környezetváltozásból sajnos nagyon sok csőd lehet” és ha főleg a kisebb cégek nem tudják áthárítani az értékesítési áraikban a költségsokkot, akkor „”komoly csődhullám következhet be”.

Arra többek között az MNB is rámutat, hogy a második félévben a gazdasági lassulás markáns is lehet, tehát nagyon máshogy telik majd az év első fele, amiről minap kaptunk dinamikus GDP-adat formájában képet, és a második fele.

A céges és lakossági rezsicsökkentés nyári bejelentésének (utóbbira más mi is felhívtuk a figyelmet), illetve a romló gazdasági aktivitásnak egyszerre lehet abban szerepe, hogy a napi áramfogyasztási adatokban év/év alapon már volt olyan nap augusztusban, amikor 10% feletti volt a csökkenés – derül ki a lap körképéből.

