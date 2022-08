Elromlott a hangulat, mínuszban zárta a hetet Amerika

Marko Kolanovic, a JPMorgan vezető globális piaci stratégája szerint nincs még vége a részvénypiaci ralinak, és a tőzsdék tovább emelkedhetnek. Kolanovic a "Setting the Record Straight and What We Expect Next" című elemzésében megismételte azt a véleményét, hogy a globális recessziótól való félelem eltúlzott, és hogy az infláció nagyrészt magától, a Federal Reserve különösebb segítsége nélkül is visszatér a normális szintekre.