Ez lenne az internet utolsó sarka, amelyet beragyog a nap? - Veszélyes hely lett a TikTok

A kínai ByteDance érdekeltségébe tartozó videómegosztó platform, a TikTok az elmúlt évek legnépszerűbb szórakoztató közösségi média alkalmazásává vált, és különösen nagy népszerűségnek örvend a fiatalkorúak körében. A rövid, általában szórakoztató vagy ismeretterjesztő céllal készült videók megosztására szakosodott platform azonban nem mentes a veszélyektől, amelyeket a fejlesztőnek egyelőre nem sikerült maradéktalanul kezelnie. Ahogy arra az elmúlt időszak botrányai is rámutatnak, a saját magát az "internet utolsó napfényes sarkának" nevező alkalmazásnál fundamentális problémák vannak az adatgyűjtési irányelvekkel, a tartalom-moderálással és magával az ajánló algoritmussal is.

A dezinformáció melegágya

Abbie Richards, TikTokra szakosodott független dezinformáció-kutató szerint a videómegosztón, annak videóchatre erősen hajazó felhasználói interfésze miatt, hajlamosak vagyunk jobban bízni a tartalomgyártóban, aki úgy közvetíti felénk üzenetét, mintha személyesen csak velünk osztaná meg azt.

Az így létrejött kommunikációs tér intim jelleget ölt, amelyben felhasználóként biztonságban érezhetjük magunkat, és elfelejtünk kételkedni az elhangzottakban.

Ez különösen akkor problémás, ha a keresett információnak egészségügyi vonzata van, vagy egyéb módon érinti testi-lelki jólétünket, esetleg, ha aktuális eseményekkel kapcsolatban szeretnénk információt gyűjteni.

Utóbbit már csak azért sem lehet figyelmen kívül hagyni, mert ahogy azt a legújabb felmérések is mutatják, a TikTokot elsődleges hírforrásként használók aránya folyamatosan nő: az Egyesült Királyságban a fiatalok 28 százaléka már elsősorban TikTokról és Youtubról tájékozódik.

A TikTokra már csak azért sem ajánlott elsődleges hírforrásként tekinteni, mert – lévén eredeti funkciója szerint szórakoztatásra, rövid, általában pár másodperces videók megosztására és „binge-watchingjára” (szórakoztató tartalmat nézni hosszú idő keresztül) hozták létre– teljesen más elvek alapján tárja a felhasználó elé a tartalmat, mint a Google milliók által használt keresőmotorja. Az ugyanis relevancia, és az információ megbízhatóságának valószínűsége alapján szűr, míg a TikTok kizárólag a felhasználó preferenciáit és szokásait lekövetve válogatja ki a videókat.

A TikTokon a találatok mögött ráadásul nem állnak hivatalos intézmények, vagy az adott területen jártas szakmabeliek, – akik adott esetben hitelesíthetnék az információ valóságtartalmát – a szórakoztató jellegű, vagy ismeretterjesztőnek szánt anyagokat általában magánemberek töltik fel. Egy adott kifejezésre rákeresve a TikTok sok eredeti vagy híradásokból kivágott felvételt jelenít meg, ám az alkotó kilétét, és a videó készítésének valós körülményeit nehéz ellenőrizni.

A TikTok nem teszi lehetővé az alkotók számára, hogy a videófeliratokban weboldalakra hivatkozzanak forrásként. Ezt a feltöltő csak úgy tudja kiküszöbölni, hogy a profilján található önéletrajzban (bio) külön feltünteti a linkeket.

Az applikáció ugyan lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók megjelöljék a félrevezető tartalmakat, azok még így is gombamód szaporodnak a platformon. A TikTokon gyakran felüti a fejét a dezinformációs tevékenység is, amely legutóbb a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború kapcsán mutatkozott meg igazán.

A TikTok azt állítja, hogy nyilvánosan elérhető adatok (open source data), és tényellenőrző partnereitől kapott információk alapján értékeli a megjelölt vagy bizonyos, „tiltott” kulcsszavakat tartalmazó videókat. Amennyiben nem tudja ellenőrizni az állítások valóságtartalmát, a TikTok eltávolítja a tartalmat a For You Feedből (algoritmizált idővonal, mindenki ezzel a füllel találkozik először, amikor megnyitja az alkalmazást), de külön rákeresve továbbra is elérhetőek maradnak. Azokat a videókat, amelyeket a moderátorok kifejezetten károsnak ítélnek meg, eltávolítják az oldalról.

Védene, de nem mindenkit egyformán

A közelmúltban rengeteg vád érte a TikTokot, hogy a gyors növekedést szem előtt tartva, nem fordít kellő figyelmet a kiskorú felhasználók védelmére. A platformnak ezért lépnie kellett: januárban letiltotta idegenek számára a kommentelési lehetőséget a 16 évnél fiatalabb felhasználók posztjai alatt, és a felvételek a letöltését is korlátozta. A gyermekkorúak profiljának láthatóságát pedig az alapértelmezett nyilvánosról privátra állította.

A TikTok havi aktív felhasználóinak a száma ma már eléri az egymilliárdot, amelynek egyharmada bizonyos becslések szerint kiskorú. A platform legtöbb felhasználója az Egyesült Államokban, Indonéziában és Brazíliában él, de az alkalmazás szinte az összes feltörekvő piacon nagyon népszerű, és ahogy arra több gyermekvédelmi és digitális jogokkal foglalkozó szervezet is rámutatott,

a TikTok kiskorúakat védő szabályozásai országonként jelentősen eltérnek.

Ez a helyzet a korábban említett alapértelmezési beállításokkal is. Az Egyesült Királyságban és számos EU-s piacon a 18 év alattiak fiókját a rendszer eleve privátra állítja, más országokban viszont automatikusan nyilvános fiók generálódik a kiskorúak számára is. A TikTok emellett rendszerint elmulasztja lefordítani a felhasználói szerződéseket számos helyi nyelvre, vagy nyelvjárásra.

A platformon eközben rendszeresen megjelennek olyan tartalmak, amelyek normalizálják az étkezési zavarokat, az öngyilkosságot, vagy relativizálják az iskolai zaklatást és a kiskorúak szexuális kizsákmányolását.

Ellentmondásos gyakorlatok a periférián

A Rest of the Worldnek nyilatkozó szakértők szerint egyre több fiatal használja a TikTokot egyfajta belépési pontként az illegális migráció világába. A veszélyekkel teli útról hiányoznak a nyilvánosan elérhető információk, így a felkészülésben és a bejáratott útvonalak megosztásában a közösségi médiának kiemelt szerep jut. Az információmegosztás leggyakrabban privát csatornákon és zárt Facebook csoportokon belül történik, de a TikTok algoritmusainak köszönhetően a menekültek által készített felvételek egyre több olyan fiatalhoz jutnak el, akik a lakóhelyük elhagyását fontolgatják.

A hatóságok és a platformcégek láthatóan nem nagyon tudnak mit kezdeni ezekkel a videókkal. A cégek nem akarják elfojtani a migráció témája körül kibontakozó diskurzust, főleg olyan esetekben nem, amikor emberek az életükért menekülnek, de az embercsempészet népszerűsítése ellen muszáj fellépniük. Így azokat a felvételeket, amelyekben erre utaló kulcsszavak hangzanak el a legtöbb oldal eltávolítja, és úgy tűnik a TikTok is tesz lépéseket ebbe az irányba. Korábban előfordult, hogy embercsempészek a TikTokon hirdettek „biztonságos” tengeri utakat menekülteknek. Amikor ez kiderült, a TikTok azt nyilatkozta, hogy hasonló tartalmaknak "nincs helye" a felületén, majd eltávolította a videót.

Eközben a Frontex és az Europol arra használja a feltöltött adatokat, hogy prediktív analitika segítségével megjósolja, hogy a menekültek mely útvonalakat fogják használni.

Szintén a feltörekvő piacokról származik az a tiktokker műfaj, amelynek a lényege, hogy a gyári dolgozók rövid videókon keresztül mutatják be hétköznapi tárgyak gyártási folyamatait. A vizuálisan erős tartalmakat eleinte amatőr munkások készítették, ám később maguk a gyártók – akik vélhetően finanszírozási gondokkal is küzdenek – kezdték el egyfajta marketingeszközként használni az úgynevezett Factory TikTok műfaját.

A videókban a dolgozók mutatják be a gyári munkafolyamatokat vidám háttérzene kíséretében, de a kamera szinte mindig a termékre fókuszál, amelyből a bioban feltüntetett linkeken keresztül rendelni is lehet. A tartalomgyártók felvállalt célja, hogy ellennarratívát képezzenek annak a negatív képnek, amelyet az amerikai sajtó a helyi gyártási körülményekről közvetít.

Agresszív adatgyűjtési politika

Egyes adatbiztonsági szakértők szerint a TikToknak egyáltalán nem kell annyi applikációhoz hozzáférnie a megfelelő működés érdekében, mint amennyihez a felhasználó jóváhagyását kéri. A TikTok ráadásul tolakodó módon, újra és újra arra kéri a felhasználót, hogy írja felül korábbi döntését, és még több alkalmazáshoz engedjen hozzáférést.

A megszerzett adatokból a TikTok digitális ujjlenyomatokat készít, amellyel applikációról applikációra követi a felhasználót. Az Apple korábban úgy próbálta korlátozni ezt a gyakorlatot, hogy az "IDFA" token elnevezésű nyomkövetésre használt azonosítót láthatatlanra állította azoknál a felhasználóknál, akik ezt igényelték. Ahogy viszont arról a The Guardian újságírója is beszámol, az „ujjlenyomatozást” nem lehet ilyen egyszerűen felszámolni.

Elmondása szerint több olyan esettel is találkozott, amikor egyes alkalmazások a mobilra telepített betűtípusok, a feltöltöttség és a tartózkodási hely fényviszonyai alapján azonosítottak be eszközöket.

Önismeret-outsourcing és shadowban

Újabban egy elsőre jótékonynak tűnő, ám a következményeit tekintve annál károsabb trend bontakozott ki a közösségi médiában, azon belül is elsősorban a TikTokon. Főleg fiatalkorú felhasználók körében terjedt el, hogy vélt vagy valós mentális betegségeikről az interneten gyűjtenek információt, és mivel online életük egy jelentős részét már a TikTokon töltik, a kutakodást is itt kezdik meg. Rátalálva a tüneteikhez legjobban illő pszichés kategóriákra és a hozzá tartozó milliónyi tartalomra – személyes történetekről, gyógyszerekről, kezelésekről – a felhasználók úgy érezhetik, hogy „diagnosztizálták magukat” és egyfajta pozitív visszacsatolási hurokba kerülve erről folyamatosan megerősítést is nyernek, az algoritmus ugyanis megállás nélkül dobálja fel nekik a témába vágó videókat. Az ilyen hamis diagnózisnak pedig számtalan negatív következménye lehet, kezdve azzal, hogy az érintett egyre frusztráltabbá válik, ha állapota nem javul a TikTok-videókból eltanult önsegítő módszerek alkalmazásával.

Míg az ajánló algoritmusokat az Amazonétól a Netflixéig úgy tervezték, hogy „kitalálják”, milyen termékre, vagy filmre esne a felhasználó választása a legközelebb, a TikTokon a felhasználó sokszor úgy érezheti, mintha a rendszer azt mutatná meg neki, hogy ő maga milyen is valójában. Ezt a jelenséget manapság egyre többen emlegetik úgy, mint az „önismeret kiszervezését a mesterséges intelligencia számára”.

2020 márciusában a TikTok irányelveit tartalmazó kiszivárogtatott dokumentumok szerint a techcég felszólította moderátorait arra, hogy csökkentsék a megjelenés gyakoriságát azoknál a posztoknál, amelyeket „csúnyának ítélnek meg, esetleg szegénységet vagy fogyatékosságot ábrázol”. A dokumentumok szerint ki kell szűrni azokat a videókat, ahol a szereplők "el vannak hízva", "csúnya az arcuk”, „ráncosak”, „arcdeformitással vagy más fogyatékosságokkal" rendelkeznek. A TikTok ekkor azzal védekezett, hogy kizárólag a cyberbullying visszaszorítása érdekében járt el így.

A TikTok automatikus leiratot készít még az élőben sugárzott videókról is, hogy az algoritmusok összevethessék ezeket a jegyzeteket az érzékeny szavak, dátumok és nevek hosszú és folyamatosan frissülő listájával.

Az algoritmusok ezután eldöntik, hogy a tartalom elég kockázatos-e ahhoz, hogy „egyéni felügyeletet”, vagyis moderátori közbeavatkozást igényeljen. Ez a gyakorlat akkor került felszínre, amikor a TikTok cenzúrázta a Tienanmen téri mészárlással, a Black Lives Matter tüntetésekkel, valamint az ujgurok és más etnikai kisebbségek Peking általi üldözésével kapcsolatos tartalmakat. A TikTok szerint a Guardian által megtekintett dokumentumok a moderálási szabályokról már nem érvényesek, és már más irányelveket követnek. A cég a következőket nyilatkozta az ügy kapcsán: "ma már helyi megközelítéseket alkalmazunk, beleértve a helyi moderátorokat, a helyi tartalom- és moderálási irányelveket, a globális irányelvek helyi finomítását és még sok mást."