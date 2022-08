Milyen befektetések működhetnek, ha valóban stagflációba fordul a világ?

Az elmúlt hetekben, jelentős részt egy vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adatot követően a részvény piacokon látványos felpattanás következett be. Úgy tűnik, a piac egy igen kedvező gazdasági szcenáriót kezdett árazni, amikor a világgazdaság épp annyira lassul, hogy az infláció már ne aggassza túlságosan a főbb jegybankokat, de a recessziót azért még éppen elkerülje Amerika és a világ. Ez persze nem egy teljesen elképzelhetetlen szcenárió, de a gazdasági folyamatokból az látszik, hogy továbbra is számottevők a recessziós kockázatok, míg az infláció elleni küzdelem sem ért véget. Ez növeli a turbulens időszakok kockázatát a piacokon az év hátralevő részében. Az alábbi cikknek nem célja, hogy bármiféle befektetési ajánlást fogalmazzon meg. Csupán arra vállalkozunk, hogy áttekintsük, hogy milyen befektetési eszközök voltak kifizetődők a múltbeli gyenge növekedéssel (illetve gazdasági visszaeséssel) és magas inflációval együtt járó időszakokban.

A legutóbbi cikkünkben a stagflációs veszélyek rég nem látott erősödéséről írtunk. Azóta a világgazdaság tovább haladt a magas inflációval párosuló stagnálás, vagy visszaesés felé vezető úton. A recessziós kockázatok tovább erősödtek, és az infláció továbbra is rendkívül magas az USA-ban, és Európában is. Bár egy 70-es évekhez hasonló, több évig elhúzódó stagflációs időszak nem tűnik valószínűnek, az azonban elkerülhetetlennek látszik, hogy a infláció még egy ideig lassuló növekedés mellett jóval a jegybankok célkitűzése felett maradjon. Ez azt jelenti, hogy a hitelességük megőrzéséért küzdő jegybankok csak jóval lassabban tudják figyelmüket az inflációról a növekedési kockázatok felé fordítani, mint a legtöbb múltbeli időszakban, amikor megnövekedett recessziós kockázatokkal nézett szembe a gazdaság.

Arccal az amerikai történelem legfurcsább recessziója felé

Az egyes régiókat nézve látható, hogy az USA közelebb került a recesszióhoz, bár a legutóbbi GDP-adatok ellenére a munkaerőpiac még mindig erőt mutat. A július 28-án kijött GDP-adat arra utal, hogy az amerikai gazdaság növekedése az első negyedéves 1,6%-os éves csökkenés után negatív volt a második negyedévben is, amikor a jelenlegi hivatalos becslés szerint 0,9%-kal esett a mutató. Ez technikai recessziót jelent. Amennyiben a National Bureau of Economic Research (NBER) nevű nonprofit szervezet recessziónak nyilvánítja az elmúlt félévet, az az amerikai történelem talán legfurcsább recessziója lesz.

Az amerikai recessziók nagyon lényeges tulajdonsága volt a múltban a munkanélküliség jelentős növekedése. Egyetlen recesszió sem játszódott le enélkül az Egyesült Államokban. Még az egyik legsekélyebb amerikai recesszió idején (2001-ben) is mintegy 2 százalékkal nőtt a munkanélküliség szintje. Ehhez képest most továbbra is nagyon feszes munkaerőpiacot látunk a decemberi 4%-ról, júliusra 3,5%-ra csökkenő munkanélküliséggel és továbbra is igen magas (júliusban 8,5%-ot elérő) inflációval. Ez arra utal, hogy ez a “recesszió” még aligha fogja a FED-et arra késztetni, hogy fejvesztve visszavegyen a kamatemelések üteméből. Az egyre elterjedtebb piaci várakozás, hogy a FED hamarosan jelentősen vissza fog venni a szigorítás üteméből, kicsit korainak tűnik, annak fényében is, hogy a rövidtávú inflációs várakozások illetve a nominális bérek növekedése még mindig igen magas szinten vannak.

Amerikához képest a közeljövőt illető recessziós kockázatok magasabbak az eurózónában, a folytatódó energiakrízis eredményeként.

A második negyedéves GDP-adatok még azt mutatták, hogy a stagnáló Németországon kívül az eurózóna nagy gazdaságai még mindig növekednek, dacolva a recessziós impulzusokkal. Azonban, hasonlóan az USA-hoz, a fogyasztói bizalom sokéves mélyponton van, főként az ismétlődő inflációs sokkok miatt. Emellett az inflációt is magasan tartó elszabaduló gáz árak is kezdik éreztetni a hatásukat a megugró termelési költségeken keresztül. Az 50-es érték alá eső német és francia feldolgozóipari beszerzési menedzserindex is a gazdaság zsugorodását vetíti előre. Az év vége felé magas az esélye egy viszonylag sekély technikai recessziónak. Az orosz gázellátás teljes leállása viszont akár egy mélyebb recessziót is eredményezhetne.

A romló növekedési kilátások mellett pozitívum, hogy több tényező is tompíthatja a gazdasági lassulást. A fejlett gazdaságok fogyasztói a pandémia alatt jelentős megtakarításokat halmoztak fel, és nincsenek nagyon eladósodva. Emellett az ipari szektort ért ütést egy ideig tompíthatja az elmúlt évben felhalmozott, de az ellátási lánc problémái miatt még nem teljesített megrendelések tömege.

Összességében a fentiek alapján a stagflációs kockázatok jelentősen erősödtek, különösen a magas energia áraktól szenvedő Európában.

Történelmileg a stagfláció a kötvény- és részvénypiacok számára egyaránt nehéz környezet. A kötvények ismétlődő eladási nyomás alá kerülhetnek a kamatszint emelkedésével. A részvénypiacon a stagfláció általában alacsonyabb haszonkulcsot eredményez a magasabb inputárak és az alacsonyabb értékesítések miatt, ami hatással van a tőzsdére is. Az S&P 500 az elmúlt 60 évben átlagosan 2,5%-ot hozott negyedévente, de stagflációs időszakokban történelmileg -2,1%-ot hozott a Goldman Sachs jelentése szerint. A stagfláció közvetlenül befolyásolhatja a befektetőket azáltal, hogy csökkenti a vállalatok egy részvényre jutó eredményének növekedését, ami hatással van a részvényárakra.

Az óvatosság és diverzifikáció lehet a gyümölcsöző stratégia

Mit tehet egy befektető egy ilyen kockázatokkal terhelt környezetben? Egy olyan időszakban amikor infláció magas szinten ragad be és a növekedési kockázatok is fokozódnak, érdemes óvatosabbnak lenni, és egy kellő likviditású, jól diverzifikált, multi asset portfóliót építeni.

A kötvények esetében az infláció védett papírok hasznos elemei egy portfóliónak, de a jelenlegi szinteken a hosszabb lejáratú termékek is kezdenek érdekessé válni.

A világ jelentős részén még nem láttuk a drágulás csúcsát. Azonban előre tekintve az inflációs sokkok okozta reáljövedelem-csökkenés és a jegybankok által feljebb srófolt finanszírozási költségek által előidézett keresletrombolás idővel lejjebb fogja hozni az inflációs nyomást. Ennek bizonyos jelei már most is mutatkoznak. Az utóbbi hetekben Európában és az USA-ban is enyhülni látszanak az ellátási láncok okozta kínálati problémák. Ezt mutatja a Kansas FED beszállítói szállítási idő indexe, amely az elmúlt hónapokban jelentősen rövidülő (bár még mindig a hosszú távú átlag fölötti) szállítási időkre utal. Szintén jelentős korrekció következett be számos nyersanyag árában, ami jelentős részt a csökkenő globális keresletre utal.

Előretekintve az látható, hogy a világgazdaság lassulásával az inflációs folyamatok valóban tetőzhetnek az év vége felé.

zonban, különösen az USA-ban, ahol a maginflációban jelentős a fennmaradó inflációs hatás, többek között a lakhatási költségekhez kapcsolódó komponens még mindig erős növekedése miatt. Ez jelentős kockázatot hordoz magában azzal kapcsolatban, hogy az infláció meddig marad kényelmetlenül magas a FED számára, és ez milyen mértékű szigorítást tesz szükségessé.

Az elmúlt félévben egyszerre szenvedtek el jelentős veszteségeket a részvény- és kötvényporfóliók. Azonban, amennyiben a recessziós folyamatok irányába megy tovább a világ, ismét érvényesülhet egy ideig a magasabb minőségű (befektetési kategóriába sorolható) kötvények diverzifikáló szerepe.

Keresd az osztalékfizető papírokat!

A részvénypiacokon az elmúlt hetek felpattanása után még mindig számottevők a lefelé mutató kockázatok, de vannak olyan cégek, amelyek esetében egy stagflációs környezetben is viszonylag jók a kilátások középtávon. A cégek kiválasztásában az egyik fontos szempont, hogy mennyire stabil az adott cég által elért haszonkulcs. Egy stagflációs időszakban az emelkedő nyersanyag- és munkaerő-költségek, valamint csökkenő eladások szorításában a költség- és a bevételoldalról egyszerre hatalmas nyomás alá kerül a legtöbb cég profitmarzsa. Az olyan cégek, amelyek tartósan stabil profitrátát tudnak fenntartani és jelentős árazási erővel rendelkeznek, egy ilyen makrokörnyezetben előnyben részesítendők. Míg a 2008/09-es krízis utáni éveket alacsony növekedés és alacsony infláció jellemezte, a jó növekedésű részvények ritkaságnak számítottak, ezért hajlandók voltak prémiumot fizetni a befektetők. Ez egy rendkívüli mértékű felülteljesítéshez és felülértékeltséghez vezetett a növekedési részvények javára.

Egy stagflációs környezetben ezzel szemben a stabil profitrátát generáló cégek számítanak ritkaságnak, és foroghatnak magasabb árakon.

Egy másik lényeges szempont, hogy a befektetési célpontot jelentő cégek vállalati mérlege kellőképpen erős legyen. Az elmúlt években a nulla közeli kamatkörnyezet sok sérülékenységet elfedett. Egy recessziós környezetben, ahol az inflációs nyomás nem tűnik el teljesen és a kamatszint magasabb, mint ahogy azt a recessziós időszakok alatt megszoktuk, az erősen eladósodott cégek részvényei (és kötvényei) jelentős eladási nyomás alá kerülhetnek. Kicsit előre tekintve, a jelenlegi lassulás/recesszió utáni időszakra, igen valószínűtlennek tűnik, hogy a nulla közeli, illetve negatív kamatok kora a belátható jövőben visszatérjen. Bár a jelenlegi pandémia okozta inflációs sokkokon várhatóan túljut a világ, a következő évek várhatóan magasabb és változékonyabb inflációval járhat mint a 2020 előtti 10 év. Számos egyéb tényező mellett erre utal a biztonságosabb és zöldebb energia irányába történő elmozdulás költség emelő hatása a világban. A magasabb és változékonyabb infláció eredményeként a befektetők várhatóan magasabb kockázati prémiumot fognak megkövetelni, ami értelemszerűen egy magasabb kamat szinthez vezethet.

Szintén hasznosak lehetnek a stabilan magas osztalékot fizető részvények egy stagflációs környezetben. Elképzelhető, hogy hasonlóan a 70-es évek stagflációs időszakához, a befektetők egy része a változékonyabb piaci és makrogazdasági környezetben az osztalékhozamból származó stabil jövedelmet magasabbra értékelheti, mint a bizonytalan árfolyamnyereséget. Ahogy a lenti ábrából kiderül, a 70-es években az S&P hozamának több mint 70%-a származott osztalékhozamból, míg a növekedési (főként technológiai) részvények által uralt 2010-es években az osztalékok hozzájárulása a hozamhoz csak 17% volt.

Az S&P-500 teljes hozamának megoszlása az osztalékhozam (kék) és az árfolyamnyereség között évtizedről évtizedre. Forrás: Hartfordfunds White Paper ”The Power of Dividends, Past, Present and Future”, a 2000-es években az S&P teljes hozama negatív volt.

A defenzív szektorokban sincs feltétlenül garancia a hozamok megvédésére

A részvénypiaci szektor allokációjára tekintettel, nem árt a kellő diverzifikáció fenntartása mellett alakítani tovább befektetési portfoliónk arányait. A történelmi tapasztalatok azt sugallják, hogy stagflációs időszakokban a defenzív szektorok többnyire felülteljesítenek. Azonban az olyan defenzív szektorok, amelyek árazását a recessziós várakozások erősödésével párhuzamosan már túlzottan felhajtotta a piac, aligha segíthetik egy közép/hosszú távú portfólió teljesítményét és stabilitását. Elgondolkodtató, hogy a defenzív szektorokon belül, az amerikai piacon az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó szektor minden idők legmagasabb értékeltségi többletét mutatja az S&P-vel szemben. Ezzel szemben a defenzívebb szektorokon belül például az egészségügyi, gyógyszeripari szektor érdekes lehetnek. A szektor összességében elfogadható áron kínál a gazdasági ciklushoz nem szorosan kötődő növekedési kilátásokat. Szintén érdekesek lehetnek a jelentős megújuló kapacitásokat (pl. szélenergia-parkok) kiépítő európai közműóriások, amelyek ráadásul magas osztalékot kínálnak. Kicsit előre tekintve azonban azt is érdemes mérlegelni, hogy egy rövidebb recesszió esetén a piac preferenciái gyorsan változhatnak. A lassulásban tovább haladva, egy idő után a szétbombázott ciklikus részvények napja is el fog jönni.

Az MSCI World index szektorainak átlagos éves hozama 1995 és 2021 között stagflációs időszakokban 1995 és 2021 között. Forrás: Schröders Economics and Strategic Research Unit, a stagflációs időszakoknak azok a hónapok lettek definiálva, amikor az infláció a tíz éves átlag felett volt, míg a Schröders globális gazdasági ciklus mutatója lassulás állapotában volt.

A reáleszközök hagyományosan jól teljesítenek stagflációs időszakokban, bár az arany ideje még nem érkezett el

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a reáleszközök - pl. nyersanyagok, nyersanyagtermelő, energiaipari cégek papírjai - hasznos portfólió diverzifikációs elemeket kínálnak egy stagflációs periódusban. Ez jelentős részt abból ered, hogy a múltbeli stagflációs időszakok tetemes hányadát az energia-, illetve élelmiszerárak kínálati sokkja okozta infláció jellemezte.

A reáleszközök között az arany és a hozzá kapcsolódó bányavállalatok részvényei egy speciális kategóriát jelentenek. Egyes befektetők az aranyat stagflációs időszakok biztos nyertesének tekintik, főként a 70-es évek alatt nyújtott teljesítménye alapján. Ennek fényében sok befektető számára meglepő lehetett, hogy az elmúlt félévben az Egyesült Államokban negyvenéves rekordokat döntő infláció ellenére az arany ára inkább lefelé tendált (bár közel sem olyan mértékben, mint a legtöbb részvénypiac). Az arany számára az ideális környezetet az jelenti, ha a reál kamatok negatívba fordulnak (az inflációs várakozások üteme meghaladja a hosszú távú kamatokét), a dollár gyengül és a makrogazdasági környezet bizonytalan.

A hetvenes években az arany ára az 1976 végi 100 dolláros szintről, 1980-ra 650 dollárig emelkedett, amikor az infláció 14% körüli szinten járt.

A nemesfémekben addigra kialakult buboréknak az 1979-ben kinevezett jegybank elnök, Paul Walker határozott kamatemelési ciklusa vetett véget, egy hosszú medvepiacot elindítva az arany piacán. Jelenleg buborék jeleinek nyoma sincs az arany piacán, azonban az elmúlt félévben az inflációval küzdő FED egyre szigorodó politikája miatti reálkamat emelkedés és dollár erősödés jelentős akadályként tornyosult az aranyár előtt. Az arany számára a jelentősebb emelkedésnek az nyitná meg az utat, ha a reálkamatok ismét jelentősen mérséklődnének, illetve, ha a dollár sikerszériája megtörne, egy jelentősebb dollárgyengülés kezdődne meg. Ehhez elsősorban arra lenne szükség, hogy a FED szigorításában szünet, illetve a kamatcsökkentés irányába mutató fordulat következzen be. Minden bizonnyal erre is sor fog kerülni, de az elmúlt hetek vérmes piaci várakozása ellenére az inflációs és munkaerő piaci folyamatok alapján még nem tartunk ott.

Összefoglalva, a jelenlegi makrohelyzetet nagyon sok bizonytalanság övezi. Már vannak jelek a globális inflációs sokk fokozatos mérséklődésére, de mindez a gazdaság lassulására utaló jelek sűrűsödésével jár együtt. Ráadásul, nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mennyi infláció marad velünk az infláció tetőzése után. Amennyiben stagflációs irányba megy tovább a világ, egy inkább defenzív irányultságú „multi asset” portfólió lehet célravezető. Egy ilyen porfólióban helye van kötvényeknek (főként befektetési besorolású kötvények, infláció védett papírok), részvényeknek (felülsúlyozva a stabil profitrátát fenntartani képes cégeket, osztalék fizető papírokat, erős mérlegfőösszeggel rendelkező cégeket és egyes defenzív szektorokba tartozó részvényeket), reáleszközöknek is (beleértve az aranyhoz kapcsolódó eszközöket).

