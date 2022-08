Valóságos összeomlás a mémrészvényeknél

Ahogy arról múlt hét végén a Portfolio is beszámolt, a Wall Street Journal információi szerint a Cineworld Group, a világ második legnagyobb mozilánc-üzemeltetője csődeljárást készül kezdeményezni, alig néhány nappal azután, hogy arra figyelmeztetett a vállalat, hogy a kasszasikerek hiánya rövid távon a likviditását fogja sújtani.

Míg a Cineworld konkrét problémája a felhalmozott adósságállománya, addig a szélesebb értelemben vett változás abban a tekintetben, hogy a nézők hogyan és hol akarják megnézni a legújabb filmeket, olyan tendencia, amely valószínűleg nem fog megfordulni vagy könnyebbé válni a moziláncok számára

- mondta Sophie Lund-Yates, a Hargreaves Lansdown elemzője a Reutersnak.

A Cineworld részvényei ma 28, idén több mint 90 százalékos mínuszban vannak.

A Cineworld helyzete tehát egyfajta figyelmeztetésül szolgál a szektortársaknak is, így amellett, hogy az utóbbi időben az AMC főként mémrészvényként került be és maradt a köztudatban, igenis valósak a vállalatot érintő problémák, a bizonytalanságot pedig csak tovább növeli a mozilánc életében a mai napon debütált APE elsőségi részvénycsomag:

Adam Aron vezérigazgató az alábbi tweetben hívta fel a befektetők figyelmét arra, hogy AMC-részvényeik teljes értéke a hagyományos részvények és a különleges osztalékként kiosztott új egységek kombinációja lesz.

Remember, with the APE seeing its first trade on the NYSE at some time tomorrow morning, the value of your AMC investment will be the combination of your AMC shares and your new APE units. An AMC share plus a new APE unit added together — compared to just an AMC share previously. {:url}