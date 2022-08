Gázról való leválás? - Még az új lakásoknál is elképesztő a gázfűtés aránya

Portfolio 2022. augusztus 24. 12:31

Átlagosan hatszorosára nőtt 2022 júliusában a hőszivattyúkkal kapcsolatos lakossági megkeresések száma a Daikin budapesti márkaboltjában az előző év hasonló időszakához képest, és a cég közel 300 főt számláló partnerhálózata is hasonló nagyságrendű bővülésről számolt be, de van, ahol tízszeresére nőtt az érdeklődés. Az érdeklődő fogyasztók a legkülönbözőbb ingatlantípusokkal rendelkeznek, és azonnali megoldást szeretnének a gázról történő leválásra, még akár azok is, akik újszerű lakásokban laknak, ugyanis még az új lakóingatlan-állományon belül is rendkívül magas a gázfűtést használók aránya.