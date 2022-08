Rekordbevétel a Rábánál, de a durva árfolyamveszteség elvitte a profitot

Az energiakrízis miatt veszteséges első negyedév után, a második negyedévben sikerült újra jelentős üzemi nyereséget elérnie a Rábának, mely a megnövekedett gyártási költségek vevők felé történő érvényesítésén túl, a gyártási tevékenység rugalmassága növelésének, a hatékonyság konzekvens javításának, valamint a következetesen végrehajtott szigorú költséggazdálkodásnak köszönhető. Ezzel szemben az adózott eredmény durván visszaesett, miután a cégnek masszív árfolyamvesztesége keletkezett.

Rekordbevétel

A Rába stratégiai piacaira általánosságban továbbra is az aktív kereslet volt jellemző. A fő haszongépjármű piacokon élénkebb érdeklődést mutattak a vevők, míg az ellátási lánc zavarokra érzékenyebben reagáló személyautógyártásban komoly visszaesés volt megfigyelhető. Az inflációs nyomás rekord mértékben befolyásolta a járműipar szereplőinek gazdagsági tevékenységét: az energia és az acél beszerzési árak korábban elképzelhetetlen szinteket értek el.

A cég kiemelte, hogy a második negyedévben valamennyi releváns költségelem rekord mértékű nyomást helyezett a működési tevékenység eredményességére, a jövőbeli kilátásokat illetően pedig hosszú távon elhúzódó bizonytalanságra és egyúttal továbbra is drasztikusan magas beszerzési árakra lehet számítani.

A Rába viszont rugalmasan reagálva a piaci aktivitás adta pozitív lehetőségekre az elmúlt évtized legmagasabb árbevételét érte el mind az első félév, mind a második negyedév tekintetben. A bázisidőszakhoz viszonyítva a csoportszintű árbevétel 36 százalékos növekedéssel 16,7 milliárd forintot ért el. Ennek 73,2 százaléka volt export, a többi belföldi bevétel.

2022 második negyedévében minden üzletág figyelemre méltó, 30 százalék feletti forgalombővülést ért el. A Futómű üzletág 38,3 százalékos, a Járműalkatrész üzletág 33,5 százalékos, a Jármű üzletág pedig 38,4 százalékos növekedést realizált.

Masszív árfolyamveszteség

Az első negyedéves veszteség után a társaság a vevői igények figyelembevétele és rugalmas kiszolgálása mellett nagyfokú erőfeszítéseket tett az energiaár növekedésből származó többletköltségek áthárítására, elősegítve ezzel a profittermelő képesség megőrzését.

A második negyedévben az acél beszerzési árak rekord magasságot elérve tovább növekedtek, az energia árakban szignifikáns csökkenés nem mutatkozott, az átlag keresetek pedig gyorsuló növekedés mellett jelentősen meghaladták a bázis időszakot.

Az inflációs környezet általános jellemzővé vált, drasztikus nyomás alá helyezve az operatív tevékenységet és a profitabilitást.

A jelentős költségoldali növekményt a Rába a vevők felé a szerződésekben rögzítetteknek megfelelően, illetve egyedi tárgyalások eredményeképpen döntő többségében negyedéves, komplettebb gyártású és hosszabb távú rögzített rendeléssel rendelkező termékek esetében nagyobb időeltolódással hárítja tovább. A számottevően és folyamatosan növekvő beszerzési árak, valamint a késletetett tovább hárítási lehetőségek okán az inflációs nyomás a vállalatcsoport eredménypozícióját és fedezeti szintjét jelentős mértékben negatívan befolyásolta.

A második negyedéves EBITDA mérsékelt romlást mutat: a bázis időszaki szinthez képest 7,1 százalékos a visszaesés, így 1,9 milliárd forintos EBITDA-szintű nyereséget ért el a társaság.

Ugyan az üzemi eredmény 12,2 százalékkal 1,2 milliárd forintra esett vissza (még úgy is, hogy az egyéb működési ráfordítások 88 százalékkal nőttek), a pénzügyi ráfordítások elvitték az adózott eredményt.

Ez utóbbi soron ugyanis a Rába 1,4 milliárd forintot könyvelt el a tavalyi 158 millió után.

Bár azt a cég nem közölte külön a második negyedéves árfolyamveszteség pontos értékét, devizás tételek nettó árfolyam különbözete az első negyedévben 47 millió forint veszteség volt, ami alapján a második negyedévben 808 millió forintos árfolyamvesztesége volt a cégnek.

Nagyrészt ennek tudható be, hogy a Rába egy évvel korábbi 1,5 milliárd forintos adózott eredménye 317,6 millió forintra esett vissza, vagyis 78,3 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől. Nem csak az árfolyamveszteség számlájára írható a jelentős visszaesés, hiszen a bázis időszaki egyéb tevékenység eredménye tartalmazott egy jelentős ingatlan tranzakciót, melynek eredményhatása 815 millió forint volt.

"A gazdasági szereplők számára az elmúlt időszak egymásra halmozódó kihívásai egyre feszültebb légkört teremtenek. Mindenki számára egyértelművé vált, hogy hosszabb távon kell berendezkednünk és alkalmazkodnunk az olyan nehézségekhez, mint az európai energiaár krízis, az ellátási zavarok vagy az elhúzódó háború. Ebben a rendkívül bizonytalan helyzetben jelentős erőfeszítéseket tettünk és teszünk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk a kihívásokhoz. Továbbra is magabiztosan kitartunk az év elején kitűzött fő célunk, a Rába működési stabilitásának megőrzése mellett. Továbbra is szigorú költség kontrollt tartunk fenn, konzekvensen folytatjuk a gyártási tevékenység megújítását, valamint nagy erőket invesztálunk az energia költségekből származó plusz terhek áthárítására, melyek a harmadik negyedévben is tovább növekednek.” – mondta Hetzmann Béla, a Rába elnök-vezérigazgatója.

Esik az árfolyam

A nyári időszakban látott globális részvénypiaci hangulatjavulás a Rába-részvények piacán is megmutatkoztak, így a júliusi mélypontról visszakapaszkodott az árfolyam 1100 forintig, de a csökkenő trend megszakadásáról továbbra sem beszélhetünk.

Forrás: Rába