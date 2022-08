Tőzsdére megy a Porsche: többet érhet mint a Volkswagen, töredék annyi eladott autóval

Portfolio 2022. augusztus 29. 13:30

A jelenlegi tőkepiaci környezet nem épp a legkedvezőbb a tőzsdei bevezetések számára: a kamatemelési ciklus, az infláció, a háború, az energiaválság mind rányomják a bélyegüket a piaci hangulatra. Európa történetének egyik legnagyobb IPO-ja azonban éppen most készül Németországban, ahol a Porsche papírjaival indulhat majd el a kereskedés, ráadásul a piaci információk szerint akkora lehet a vállalat piaci értéke, hogy annál a Volkswagennél is nagyobb lehet, amelynek jelenleg része a cég. A magas értékeltség nem véletlen, a befektetők szeretik a magas marzsokkal operáló, felsőkategóriás prémiumgyártókat, nem véletlenül volt már Ferrari tőzsdei bevezetésénél is hasonlóan nagy felhajtás.