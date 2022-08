A Honda és az LG akkumulátorgyárat épít az Egyesült Államokban

A japán Honda és a dél-koreai LG egy óriás akkumulátorgyárat épít fel közösen az Egyesült Államokban, a beruházás értéke 4,4 milliárd dollár (mintegy 1790 milliárd forint).

Az autógyártó és az elektronikai cég azt egyelőre nem jelentette be, hogy az Egyesült Államokon belül hol épül majd fel a gyár. A közös sajtóközlemény szerint az építkezést 2023 elején megkezdik, az üzem pedig 2025 végén kezdhet termelni. A két gyártó azt is közölte, hogy a bővülő amerikai elektromosautó-piac megfelelő ellátása igényli a helyi akkumulátorgyártást, amit ösztönöz az elektromos autók vásárlása után bevezetni tervezett adóhitel is. Az adóhitel része a kongresszus által augusztus első felében elfogadott klímavédelmi törvénynek.

A Honda jelenleg nem kínál teljesen elektromos autómodellt az Egyesült Államok piacán, ahol 2024-ben tervezi megjelenni egy elektromos városi terepjáróval (SUV).

Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban több autógyártó is bejelentett akkumulátorgyártásra vonatkozó együttműködéseket. A Hyundai Georgia államban épít üzemet, az olasz-amerikai Fiat Chrysler Automobilies és a francia PSA egyesülésével létrejött Stellantis konszern szintén egy gyár építését jelentette be tavaly, a Mercedes-Benz pedig már idén megkezdte a termelést Alabama állambeli új gyárában.

