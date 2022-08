Jászai Gellért: a Vodafone-felvásárlás évtizedekre biztosíthatja a 4iG meghatározó piaci pozícióját

A befektetők szempontjából fontosabb kijelentések az interjúból:

Arra a felvetésre, hogy egyes szakértők szerint feleekkora összegből is meg lehetne vásárolni a Vodafone-t, Jászai elmondta, hogy ha valaki komolyan gondolja, hogy a Magyar Telekom értéke valóban annyi, mint amit a jelenlegi tőzsdei mutatók jeleznek, az kezdje el felvásárolni a társaság részvényeit a tőzsdén, mert mélyen piaci ár alatt tud egy értékes céghez hozzájutni. (a Vodafone Magyarország árazásáról szóló értékelésünk itt olvasható)

Jászai hangsúlyozta, hogy a 715 milliárd nem vételár, hanem vállalati érték, a vállalati érték az adóssággal együtt értendő, tehát a ténylegesen fizetendő vételárat az adósság csökkenti, ahogy csökkenthetik más tételek is, amelyek az átvilágítás során merülhetnek fel.

A Vodafone Magyarország vállalati értékét piaci összehasonlító módszerrel érdemes megnézni, nem pedig tőzsdei kereskedési mutatók alapján. A piaci összehasonlítás nem egy elvi értéket mutat, hanem az elmúlt évek során a régiónkban a távközlési területen megvalósult tranzakciókat veszi alapul. Ebben a tekintetben a megállapodott vállalati érték nem kiugró, figyelembe véve a jelentős szinergiákat is, amelyek a 4iG meglévő távközlési portfóliója – DIGI, Invitech, Antenna Hungária – és a Vodafone közötti integrációból fakadnak, Jászai szerint az érték kifejezetten jó a vevők szempontjából is, az akvizícióval elérhető stratégiai piaci pozíció, a konvergens szolgáltatóvá válás egy több évtizedes távlatban is erős pénztermelő képességű vállalatcsoportot eredményez.

A 4iG-nek azért jó a felvásárlás, mert azzal sikeresen konszolidálhatja a piacot, a digitális infrastruktúrája – kiegészülve a Vodafone-éval – évtizedekre biztosíthatja a 4iG meghatározó piaci pozícióját, ami által egy olyan nemzeti szereplő jön létre a távközlési piacon, amely méretéből fakadóan bárkivel felveszi a versenyt hazai viszonylatban, és elég erős bázist fog jelenteni a csoport további nemzetközi terjeszkedéséhez, amelyet az eddigieknek megfelelően balkáni fókusszal folytat a 4iG, mondta Jászai.

A Vodafone megvásárlásának egyik felhajtóereje a hazai mobilszektorban rejlő növekedési potenciál. A vezetékes szolgáltatási területek konszolidációjával együtt ez további kiaknázható szinergiákat és megtakarításokat eredményezhet a 4iG-csoport számára, aminek előzetes számítások szerinti nettó jelenértéke jóval meghaladja a 150 milliárd forintot.

Ha az állam hitelből vásárolja meg a saját részét, akkor ezzel nem terheli közvetlenül a költségvetést, emelte ki a cégvezér. A Vodafone jövedelemtermelő képessége fedezni fogja a felvett hitel kamat- és tőketörlesztéseit.

A Vodafone-tranzakció finanszírozásában elsősorban nemzetközi piaci finanszírozásban, hitelben, illetve kötvénykibocsátásban gondolkodik a 4iG.

Jászai szerint konzervatívan számolva sem lesz több 10-12 évnél a megtérülés, de ahhoz, hogy ezt pontosan meg lehessen mondani, először át kell világítani a Vodafone Magyarországot, látni kell a könyveket, a számok alapján pedig pontosabb szinergiahatásokkal is lehet majd kalkulálni.

A hazai távközlési piacon ár- és beruházási verseny van, előbbi hatásaiból az előfizetők ma már kevesebbet éreznek, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, viszont a technológiai verseny erős, az ehhez kapcsolódó költségek ugrásszerűen emelkednek. Jászai nem tart attól, hogy a Vodafone megvásárlásával megszűnne a verseny a vezetékes szolgáltatások területén, mert a hálózatfejlesztési kényszer megmarad, és azzal, hogy kevesebb lesz a párhuzamos infrastruktúra-kiépítés, több pénz jut majd a beruházásokra is. Az 5G-technológia fejlődése és a hálózat bővülése is további lehetőséget tartogat a verseny fokozására. A mobilszolgáltatások területén jóval nagyobb verseny jöhet, mert a piaci súly és a stratégiai állami tulajdon miatt a finanszírozási és beruházási képességei még tovább javulhatnak a csoportnak.

A Yettelben lévő 25 százalékos tulajdonrész sorsával kapcsolatban Jászai elmondta, hogy több forgatókönyvvel is rendelkeznek, a Yettelben lévő tulajdon nemcsak versenyjogi, hanem finanszírozási és megtérülési szempontból is fontos kérdés lehet a jövőben.

A Vodafone-akvizíció előkészítésével és finanszírozásának megszervezésével kapcsolatban hónapok óta dolgozik együtt a 4iG a JP Morgannel.

Címlapkép: 4iG