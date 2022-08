Megérkeztek az inflációs adatok, rossz a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2022. augusztus 31. 11:55

Gazdasági adatok szempontjából Európa-szerte érkeznek az augusztusi előzetes inflációs számok - az elemzői várakozásokat is meghaladó mértékű pénzromlásról számoltak be az eurózónában, augusztusban egész pontosan 9,1 százalék volt a térség éves inflációja, ez új történelmi csúcsot jelent. Egyre nagyobb eséseket láthatunk Európa piacain, a kedvezőtlen inflációs adat mellett az is rontott a hangulaton, hogy leállították az oroszok a gázszállítást az Északi Áramlaton, illetve tegnap este John Williams, a New York-i Federal Reserve elnöke elmondta, hogy a monetáris politikát illetően ő is a hosszabb távon magasabb kamatok mellett van, tehát szerinte egy ideig még szükség lesz a restriktív politikára, ezzel cáfolva a piac azon várakozását, mely szerint jövőre kamatcsökkentést hajthat végre a Fed; ennek a körülménynek sem örülnek a befektetők.