Nem csak nagyra nő, de alaposan át is alakul a 4iG

Újra bődületes növekedésről számolt be a most megjelent második negyedéves gyorsjelentésében a 4iG, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy olyan ütemben vásárol fel a cég vállalatokat, hogy az előző évhez viszonyított összehasonlításnak nem sok értelme van. Hat hónap alatt 122 milliárd forint bevételt, 31 milliárd forint EBITDA-t termelt a cég, úgy, hogy több, időközben felvásárolt vállalat számai csak március-áprilistól kerültek be a csoport kimutatásaiba. Közben nem csak növekedés, de erőteljes transzformáció is zajlik, a vállalatcsoport bevételeinek már több mint 70 százalékát a távközlés adja, a Vodafone Magyarország esetleges felvásárlásával pedig még inkább eltolódhatnak erre az arányok. A növekedés persze nincs ingyen, a 4iG adóssága is hatalmasra nőtt, és ebben még nincs benne az, amit a magyar Vodafone-ra kellene költeni.

A második negyedévben már 72,9 milliárd forint volt a vállalatcsoport árbevétele, több mint négyszerese az egy évvel korábbinak, a növekedésben egyértelműen szerepet játszott az, hogy a távközlésben Magyarországon és a Nyugat-Balkánon lezárt akvizíciók hatásai a második negyedévben már egyértelműen megjelentek a vállalat számaiban. Az első féléves árbevétel 121,9 milliárd forint volt, a 280 százalékos növekedésben benne van az is, hogy az Antenna Hungária és az albán ONE Telecommunications adatai már bekerültek a második negyedéves számokba, az albán ALBtelecom teljesítménye pedig márciustól van a kimutatásokban. A 2021-ben felvásárolt cégek árbevételben jelentkező áthúzódó hatása és az idén akvirált vállalatok árbevétele együtt meghaladta a cégcsoport árbevételének 70 százalékát. Az idei első félév árbevételéből a tavaly felvásárolt montenegrói és az idén megszerzett albániai cégek 23 milliárd forintot, vagyis közel 19 százalékot adtak. A növekedés ellenére a menedzsment nehézségekről is beszámolt, a romló gazdasági környezet hatásai (energiaárrobbanás, erős infláció, forint árfolyam-romlás, ellátási zavarok) az IT és távközlési szegmensekben is érzékelhető. A negatív hatásokat részben ellensúlyozni tudta a bevételek diverzifikációja, és a távközlési üzletágban megkezdett integrációs, ésszerűsítési és konszolidációs folyamatok. A beszámolóban a 4iG kiemelte, hogy a cégcsoport IT árbevételében éven belül erős a ciklikusság az árbevételek az első és a harmadik negyedévben alacsonyabbak, a második negyedévben már jelentősebbek, de az éves árbevétel 40 százaléka a negyedik negyedévben realizálódik. Ezt a ciklikusságot a telekommunikációs cégek folyamatos, közel egyenletes bevétele jelentősen tompítja. A bevételek 72 százalékát a távközlés, 28 százalékát pedig az IT szolgáltatás és kereskedelem adta az első félévben. Az EBITDA a negyedévben 21-szeresére, 16,2 milliárd forintra emelkedett, az első féléves eredmény 17-szeresére, 30,7 milliárd forintra nőtt. A növekedés egyrészt a bevételek megugrásának tudható be, de a mérethatékonyság javulásával együtt az eredmény is emelkedett. A bevételek emelkedésével párhuzamosan a költségek is emelkedtek, de jellemzően jóval kisebb mértékben, mint az árbevétel. A működési ráfordítások 2,4-ről 28,8 milliárd forintra, a személyi jellegű ráfordítások 6,3-ról 24,6 milliárd forintra emelkedtek, utóbbinál az egyik driver az volt, hogy az átlagos alkalmazotti létszám 991-ről 6118-ra nőtt. Egy érdekes tétel az eredménykimutatásban: a bírságok, kötbérek, kártérítések, megtérítések soron az egy évvel korábbi nulla körüli értékhez képest idén 13,3 milliárd forint szerepel, itt a megfejtés az, hogy ezen a soron szerepelteti a vállalat az akvizíciók során felmerült, a tranzakcióval kapcsolatban vételárként el nem számolható egyéb technikai kifizetéseket. Egy éve még veszteséges volt a 4iG, most 4 milliárd forint profitot ért el, a teljes átfogó jövedelem az első félévben 5,1 milliárd forint volt. A vállalat adósságállománya az akvizíciókkal párhuzamosan hatalmasra hízott, a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények soron már közel 471 milliárd forint szerepel, de a rövid oldalon is van 7,8 milliárd forint, ezekkel szemben állt a negyedév végén 102 milliárd forint pénzeszköz, ezek alapján a vállalatcsoport nettó adósságállománya 376,5 milliárd forint volt a negyedév végén. Ez azért fontos információ, mert vélhetően efölött jön még az az összeg, amit a Vodafone Magyarország felvásárlásakor a 4iG-re eső rész finanszírozásához valamilyen formában be kell vonni (Jászai Gellért erről azt mondta, hogy a vállalat nemzetközi piaci finanszírozásban, hitelben, illetve kötvénykibocsátásban gondolkodik). A menedzsment úgy látja, hogy az idei első félévében a 4iG megvalósította expanziós stratégiájának első szakaszát, amellyel végéhez érkezett az a transzformációs folyamat, amelynek során vezető informatikai vállalatból komplex szolgáltatásokat nyújtó, regionális infokommunikációs vállalatcsoporttá fejlődött. A 4iG Magyarország piacvezető rendszerintegrátor vállalata volt 2022 elején, a félév végére a második legnagyobb távközlési csoporttá bővült Magyarországon, emellett Albánia legnagyobb külföldi szakmai befektetőjeként a nyugat-balkáni telekommunikációs piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. A kilátásokkal kapcsolatban a csoport informatikai üzletágának menedzsmentje arra számít, hogy az első félévben a piac kivárása miatt elmaradt megrendelések, a harmadik és negyedik negyedéves időszakra ütemeződnek át. A vállalat tovább folytatja organikus és akvizíciós expanziós stratégiáját, amellyel újabb kiemelkedő piaci pozíciók elérésére törekszik Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban. És hogy mit csinál az árfolyam? Nem sokat. Az elmúlt hónapok nagy bejelentései ellenére érdemben nem emelkedett az árfolyam, sőt, idén 2 százalékot esett. Részben az tartja nyomás alatt az árfolyamot, hogy a befektetők nehezen tudják beárazni, a nagy akvizíciók után valójában mekkora adóssággal terhelt, pontosan hány részvénnyel rendelkező vállalatban lesz befektetésük. 