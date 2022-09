Tovább esik a gázár, vajon fellélegezhetünk?

Az elmúlt egy hét igencsak eseménydúsnak bizonyult az energiapiacon, a legfontosabb történések az alábbi sorrendben történtek:

A Gazprom még múlt pénteken jelentette be, hogy egy, a Portovaja kompresszorállomáson észlelt olajszivárgást követően nem tudja újraindítani a szállítást, az orosz gázóriás ekkora a Siemens-t okolta a berendezés meghibásodása miatt, a gyártó azonban cáfolta a Gazprom állításait, szerintük az említett probléma nem indokolja a szállítás szüneteltetését.

Nem sokkal később Dmitrj Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese egy telegram bejegyzésben jelentette ki, hogy Moszkva addig nem hajlandó újraindítani a szállítást, amíg Európa meg nem szűnteti az oroszokra kivetett szankciókat, így tehát ebben az esetben inkább egy jól felépített kommunikációról beszélhetünk.

Ezután Szerdán új információk láttak napvilágot az uniós energiagazdálkodási tervről is, ahol az orosz gázra és a nem fosszilis áramra vonatkozó ársapka bevezetése mellett olyan javaslatok is születtek, mint például a kötelező áramfogyasztás csökkentése havi alapon és napon belül a csúcsidőszakokban, továbbá extraprofit elvonása az olaj-, illetve gázcégektől, valamint likviditási segítséget is nyújtanának a bajba jutott energiaszolgáltatóknak. Emellett pedig Vlagyimir Putyin is megszólalt az ársapka bevezetésének ötletéről, az orosz elnök elmondta, kizártnak tartják, hogy az ársapka bevezetését követően Moszkva árkorláttal szállítson gázt a kontinensre.

A szerdai csomagot követően csütörtökön újabb információk láttak napvilágot az uniós tervekről, a hírek szerint.

A 200 EURÓS ÁRAMÁR PLAFONT NEM ELŐZETESEN SZABNÁK MEG A TŐZSDEI ÜGYLETKÖTÉS SORÁN, HANEM UTÓLAG, AZAZ A TŐZSDÉN MÁR MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK ÁRÁBAN ÉRVÉNYESÍTENÉK A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SORÁN.

Péntek délelőtt Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa Brüsszelben, a tagországok energiaügyi minisztereinek rendkívüli tanácskozását megelőzően kijelentette, hogy azonnali válaszokra van szükség, valamint közölte, az Európai Bizottság ötpontos javaslatcsomagot terjeszt a miniszterek elé, amely rövid távú megoldásokat kínál az energiaválság kezelésére.

Simson ugyanakkor azt is kiemelte, hogy folytatni kell az uniós energiapiac strukturális reformjának megkezdett folyamatát.

Péntek kora délután a 210 es árszint közelében van a gáz ára, ez pedig 6,3 százalékkal van alacsonyabban a tegnapi 225 eurós csúcshoz képest. A mostani ár már mintegy 27,6 százalékkal van a hétfő reggeli 290 eurós szint alatt, és 8,8 százalékkal van feljebb a tegnap délelőtti 193 eurós mélyponthoz képest.

