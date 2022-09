Spórolnának a hazai vállalatok: egyre többen költöznek a felhőbe

Portfolio 2022. szeptember 13. 11:00

Magyarország a felhőszolgáltatások terén több szempontból is piacvezető a régióban, hazánkban elsősorban a költségcsökkentési vágy fűti a felhősítést. Ezt állapította meg az SAP és a Kantar legújabb közös kutatása, melyről az SAP NOW konferencián számoltak be. Az idén 50 éves SAP Magyarországon 25 éve van jelen önálló leányvállalattal, melynek alkalmazotti létszáma a napokban átlépte az 1500 főt.