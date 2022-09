Komoly pusztítást végzett a fekete kedd a tőzsdéken

Hirtelen zuhantak nagyot tegnap a tőzsdék, a nagy technológiai vállalatok papírjait is öntötték, 6 nagy tech cég értéke csak tegnap közel 500 milliárd dollárral csökkent.

Csúnya volt a kedd a tőzsdéken, az amerikai inflációs adat megjelenése után elkezdték önteni a részvényeket, és több részvényindex esetében akkora esés rajzolódott ki a grafikonokon, amekkorára az elmúlt két évben nem volt példa.

Az esésben az élen a technológia szektor részvényei álltak, nem véletlenül, ugyanis a szektor vállalatai jellemzően magas növekedésű cégek, amelyek bevételei és profitja a várakozások szerint a következő években dinamikusan növekedhet, cash flowjuk nagy része a jövőben keletkezik, így részvényeik árazása is különösen érzékeny a kamatok alakulására. A magas infláció miatt a várakozások szerint az amerikai jegybank meredeken emeli majd a jegybanki alapkamatot, a kockázatmentes hozam emelkedésével pedig a magas növekedésű vállalatok részvényeinek árazása akár jelentősen csökkenhet, ezt is árazzák a befektetők, azon túl, hogy egy recessziós környezetben a növekedési kilátások is jelentősen romlanak.

Ezek a hatások gyorsan leképeződtek tegnap a részvényárfolyamokban, a FAANG-részvények (Facebook/Meta, Apple, Amazon, Netflix Google/Alphabet) és a Microsoft árfolyama is zuhant, ezek közül a legnagyobbat a Metáé, ami közel 10 százalékkal került lejjebb, idén ezzel a vállalat részvényárfolyama már 55 százalékot zuhant.

A cégek piaci értéke is meredeken esett, a Apple 154, a Microsoft 109 milliárd dollárt veszített az értékéből,

a 6 cég a piaci kapitalizációja közel 500 milliárd dollárral csökkent egy nap alatt.

A nagy tech cégek piaci értéke azonban még így is hatalmas, az Apple idén már értékének 14 százalékát veszítette el, de még így is közel 2500 milliárd dollárt ér, a Microsoft 1879, az Alphabet 1367 milliárd dollár piaci értékű vállalat.

