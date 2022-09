Viharos hetek az olajpiacon: január óta nem látott mélyponton a kőolaj ára

Komoly volatilitás mellett zajlik a kereskedés az olajpiacon, miután június és augusztus között zsinórban 3 hónapja csökkentek az árak, erre pedig a 2020-as év eleje, a világjárvány kitörése óta nem volt példa. Szeptember első felében folytatódott az esés, amivel a múlt héten már a háború kitörése előtti szintre csökkent az olaj ára.

Mi áll az esés hátterében?

Amíg a háború kitörésekor a kezdeti pánik és piaci bizonytalanság együttese, addig júniusban már az orosz energiahordozókra kivetett embargó hajtotta fel az árakat, közel 15 éve nem látott szintre. Ehhez képest a nyári hónapok a kőolajár csökkenéséről szóltak, olyannyira, hogy 2020 óta, a világjárvány kitörése óta most fordult elő először, hogy zsinórban 3 hónapot is eséssel zárjon az olaj ára.

A Brent típusú kőolaj a júniusi 117 dolláros értékhez képest 18,8 százalékkal kerül lejjebb, és a 95 dolláros hordónkénti árszinten zárta az előző hónapot. Szeptember első felében is folytatódik az esés, az előző héten a mélypont a 87,4 dolláros hordónkénti árszinten volt. Ehhez képest jelenleg mintegy 7 százalékkal van feljebb az ár.

A WTI múlt heti mélypontja pedig a júniusi 115 dolláros csúcsához képest közel 23 százalékkal volt lejjebb, és a 89 dolláros hordónkénti árszinten zárta az augusztusi hónapot. A Brenthez hasonlóan szeptemberben folytatódott az esés, a heti mélypontot a 81,4 dolláros árszinten volt, amihez képest jelenleg nagyjából 7,5 százalékkal van magasabban az ár.

A szélsőséges piaci körülmények miatt a legkézenfekvőbb a háború kitörését követő árszinteket figyelembe venni, ezen szintek alapján pedig megállapítható, hogy a globális benchmarknak számító Brent esetében a 90 dolláros hordónkénti árszint vált az utóbbi időszak legfontosabb támaszszintjévé, miután elesett a 3 számjegyű, 100 dolláros szint, a WTI esetében pedig az említett támaszzóna a 85 dolláros hordónkénti szinten van.

Nagy a bizonytalanság

Hogy mekkora bizonytalanság is uralta a piacokat idén a nyári hónapokban, érdemes visszatekintenünk, néhány, még júliusban megjelent elemzésre, ezek közül pedig nézzük most a két végletet:

Júliusban a Citi elemzői az idei év végére 65, 2023 végére pedig 45 dolláros olajárat prognosztizáltak, abban az esetben, ha valóban recesszió következik be.

A JPMorgan elemzői szerint pedig akár a 380 dolláros hordónkénti jegyzést is elérhetik az olajárak, amennyiben a nyugati szankciókra adott válaszul Oroszország jelentősen visszafogná a termelését, erre azonban jelenleg igencsak csekély az esély, miután az ázsiai piacok stabil importőrnek számítanak.

A piacokon jelen lévő általános recessziós félelmek mellett számtalan megválaszolatlan kérdés is nehezíti a mostani helyzet megfelelő átlátását:

Fontos kérdés, hogy meddig fogja a Biden-kormányzat igénybe venni az USA stratégiai kőolaj-tartalékát (SPR) a hazai kínálat növelése érdekében, erre választ valószínűleg csak a novemberi határidős választások után kaphatunk.

Az egekbe szökő európai földgázárak arra késztetik-e a közműveket, hogy inkább olajat égessenek?

Milyen mértékben hajlandó a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és piaci szövetségesei (OPEC és OPEC+) visszafogni a kitermelést az árak támogatása érdekében, valamint

az USA és Irán közötti megújított nukleáris megállapodás visszahozhatja az iráni kőolajat a piacra, ezzel tovább csökkentve az árakat?

A BofA Securities elemzői egy nemrégiben az ügyfeleknek írt elemzésükben olyan eseteket vázoltak fel, amelyek szerint az olajárak a következő hónapokban akár 20 dollárral is emelkedhetnek, de az ugyan ekkora mértékű csökkenés sem elképzelhetetlen. Az elemzők állítása szerint egyszerűen túl sok a bizonytalanság a fundamentumok körül a téli időszakot megelőzően.

Az említett kiszámíthatatlanság pedig növelte a volatilitást, ami a kereskedőket is kivárásra kényszerítette, ennek következtében pedig az aktivitás is a felére csökkent az öt évvel ezelőtti szintekhez képest, de még tavalyhoz képest is 30 százalékkal alacsonyabban van. A befektetői aktivitás csökkenése csökkentette a likviditást a piacokon, amelyeket amúgy is nehezített hajlamosak voltak a vad kilengésekre.

Bernard Drury, a Drury Capital vezérigazgatója azt mondta, hogy

a világjárvány előttinél körülbelül kétszer drágább olaj és a megnövekedett volatilitás további kockázata miatt a spekulánsok, köztük ő is, közel sem tudnak annyi pozíciót felvenni a határidős piacon.

Ez megnehezítette a tényleges olajhordók kitermelésében, szállításában és fogyasztásában részt vevő vállalkozások számára, hogy olyan partnereket találjanak a kereskedésekben, amelyek segítenek nekik saját kockázatuk kezelésében.

Fenntarthatatlan volt a magas ár, máris vége a bikapiacnak?

Az amerikai határidős nyersolaj-kereskedelemben az úgynevezett jegyzésméret az egy évvel ezelőttihez képest mintegy 50 százalékkal zsugorodott, és az elmúlt három évben több mint 70 százalékkal csökkent, ami a vételi és eladási ajánlatok közötti nagyobb különbségeket eredményezett.

A kereskedők, akik óvakodnak attól, hogy a kevésbé likvid piacokon nagy hullámokat kavarjanak, kisebb ügyletekre bontják a kereskedéseket, ami megnehezíti az árak meghatározását

- mondta Shankar Narayanan, a Quantitative Brokers kutatási vezetője a Wall Street Journalnak

Narayanan szerint a vevői és az eladói között kialakult nagyobb differencia hozzájárult a volatilitás növekedéséhez, ezáltal pedig a volatilitás csökkenéséhez is. Véleménye szerint ilyen gyenge likviditás mellett pedig fenntarthatatlanok voltak az idén már két részletben, 2022 februárjában, és júniusában látott 3 számjegyű árak.

Az elmúlt két hétben az olajpiac spekulatív oldalát uraló árfolyam-trendkövető fedezeti alapok és kereskedési algoritmusok a Peak Trading Research szerint short kötéseket, vagyis az árak esésére tett spekulációkat preferáltak.

A svájci cég egy matematikai modellt hozott létre annak felmérésére, hogy a momentumkereskedők milyen irányba fogadnak, és a múlt héten először ért el ritka tökéletes "bear" eredményt, mióta a Covid-19 Omicron változatának megjelenése 2021 végén megzavarta az energiapiacokat. A Peak mérőműszere augusztus végén pedig tökéletes "bull" pontszámot regisztrált, ami azt jelenti, hogy a momentumkereskedők két héttel ezelőtt alapvetően mindannyian emelkedő árakra álltak be.

A nagy fedezeti alapok rövidre szabták a pozíciókat, és most alacsonyabb árakra játszanak. Ez határozott jele annak, hogy a bikapiacnak vége

- mondta Dave Whitcomb, a Peak vezetője a Wall Street Journals-nak

A múlt héten egy New York-i energiaipari konferencián a fúrótornyok tulajdonosának, a Patterson-UTI Energy vezérigazgatója azt mondta a befektetőknek, hogy a nyersolaj árának ingadozása nem rázta meg különösebben a houstoni cég ügyfeleinek fúróberendezések iránti keresletét.

Egyikük sem tervezte, hogy 110 dolláros olajárral számol, úgy értem, ez csak egyfajta bónusz volt számukra

- mondta Andy Hendricks vezérigazgató, majd hozzátette, hogy a hektikus ármozgás egyáltalán nem változtatta meg az Egyesült Államokban a szolgáltatásaikkal kapcsolatos megbeszéléseket.

Amerika megtámaszthatja a globális piacot?

A Biden-kormányzat idén naponta mintegy 1 millió hordó olajat szállított az SPR-készletekből, hogy csökkentse az üzemanyagárakat és mérsékelje az energiainflációt a novemberi félidős választások előtt. A Reutersnak egy energiaügyi minisztériumi tisztviselő később azt mondta, hogy a Fehér Ház egyelőre nem mérlegeli az amerikai stratégiai kőolajkészletből (SPR) történő újabb kibocsátásokat azon a 180 millió hordós mennyiségen felül, amelyet Biden még hónapokkal ezelőtt bejelentett.

Ugyanakkor az amerikai stratégiai készleteket 450 millió hordó alá csökkentették, ami 1984 óta a legalacsonyabb szint.

Kép forrása: eia.gov

Most azonban változhatott a helyzet, ugyanis a Bloomberg információi szerint az Egyesült Államok megkezdheti vészhelyzeti olajtartalékának feltöltését, ha a nyersolaj ára hordónként 80 dollár alá süllyedne, ezzel pedig a Biden-kormány megvédhetné az amerikai olajtermelés növekedését, valamint mérsékelhetné a nyersolajárak zuhanását is. A megbeszélésekre még akkor került sor, amikor múlthéten a WTI, az amerikai irányadó kőolajfajta a 81 dolláros hordónkénti árszint közelébe zuhant.

Ugyanakkor a tisztviselők igyekeznek megnyugtatni az olajtermelőket, hogy a kormányzat nem fogja hagyni, hogy az árak összeomoljanak az intenzív volatilitás közepette.

Címlapkép: Getty Images