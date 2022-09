Franciaországban újranyitnak az energiaárak emelkedése miatt bezárt uszodák

MTI 2022. szeptember 18. 13:44

Újranyit Franciaországban az a harminc nyilvános uszoda, amelyeket két héttel ezelőtt azért zárt be az üzemeltető vállalat, mert nem tudta kifizetni a többszörösére emelkedett energiaárakat - írja az MTI. Az önkormányzati beavatkozás azért is érdekes, mert Magyarországon is komoly veszély fenyegeti a magas energiaárak miatt a sportlétesítményeket.