Idén is karbonsemlegesek a Portfolio konferenciái

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi jelentése szerint 3 évünk maradt, hogy a klímaváltozás okozta súlyos hatásokat elkerüljük, éppen ezért kritukus feladat, hogy minden egyén, szervezet, vállalat, kormány és ország megragadja a lehetőséget, és amit a saját szintjén tenni tud, azt meg is tegye. A vállalatok, cégek működése szükséges velejárója a mindennapjainknak, a modern világ fenntartását viszont visszafogott környezeti terheléssel kell megvalósítani. Minden munkahelynek, munkafolyamatnak, eseménynek van karbonlábnyoma - így a Portfolio rendezvényei és konferenciái is károsanyag-kibocsátással járnak. A Portfolio Csoport szeretné, ha ezen üzleti tevékenység nem terhelné extrán a környezetet, ezért a tavalyi évhez hasonlóan, idén is semlegesítjük minden őszi konferenciánk kibocsátását. A karbonlábnyom kiszámításában, majd a semlegesítésben a Strive van segítségünkre, amely különböző széndioxid-semlegesítő hatású projektek finanszírozásával támogatja az önkéntes vállalásunkat.

Az utóbbi évek egyik legfontosabb kihívása a klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, ezen belül is az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ami nem is olyan egyszerű, hiszen minden tevékenység jár valamekkora kibocsátással, még egy konferencián való részvétel is.

A Portfolio tavaly ősszel indította el a rendezvények karbonsemlegesítését, idén ősszel pedig ismét karbonsemlegesek lesznek a konferenciáink. Ebben a Strive lesz a segítségünkre, amely közreműködik abban, hogy a karbon-kibocsátást különböző zöld projektek támogatásával ellentételezhessük, és elérjük, hogy a rendezvényeink karbonlábnyoma nulla legyen.

Hogyan lesz karbonsemleges egy rendezvény?

Azt kivitelezni, hogy egy cégnek egyáltalán ne legyen károsanyag-kibocsátása, szinte lehetetlen, azonban ha egy cég felelősséget akar vállalni környezetéért, ma már megoldható, hogy a fennmaradó kibocsátását ellentételezze.

Az újrahasznosítás, a kevesebb hulladék, a helyi ételek és italok, valamint egyéb megoldások alkalmazása jó kiindulási pont, a kibocsátásnak pedig azt a részét, amit nem lehet kikerülni, semlegesíteni lehet a karbonlábnyom-számítást követően. A karbonlábnyom lényegében egy mutatószám, ami ez esetben egy rendezvény közvetlen és közvetett kibocsátását tonna szén-dioxid egyenértékben (tCO2e) határozza meg. A karbonsemlegesség lényege pedig, hogy egyensúlyt teremtünk az általunk a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyisége és az elnyelt szén-dioxid mennyisége között: kiegyenlítjük a kettőt különböző, széndioxid-semlegesítő hatású, úgynevezett offset projektek támogatásával.

Tekintse meg konferencianaptárunkat, amelyben idén karbonsemleges konferenciákat talál.

Mérünk, számolunk, semlegesítünk

Eseményeink karbonlábnyomát a lehető legalacsonyabban tartjuk, pontosan feltérképezzük, mely tevékenységekből keletkezhet szén-dioxid – vagy egyéb üvegházhatású gáz – kibocsátás. Végig gondoljuk és megtervezzük a folyamatokat, és a kibocsátott szén-dioxid mennyiségének meghatározásához összegyűjtünk minden rendelkezésre álló adatot.

Az őszi konferenciákra látogatók kitöltenek egy kérdőívet, amiben jelölik,

Melyik városból érkezett?

Mivel érkezett?

Ha vonattal érkezett, melyik osztályt választotta?

Ha autóval érkezett, milyen meghajtású az autója?

Ha más városból érkezett, milyen típusú szállást foglalt?

Jó példa az adatgyűjtésre a tényleges energiafogyasztás vagy a hulladék termelés is. Ezek számszerűsíthető információk, így úgynevezett emissziós faktorokkal meg lehet határozni, hogy mekkora kibocsátás eredeztethető az egyes folyamatokból és végül az egész rendezvényből összességében.

Ezután a Strive-val karöltve semlegesítünk, méghozzá széndioxid-semlegesítő hatású projektekkel (offset projektek). A széndioxid-semlegesség akkor következik be, amikor a légkörbe kibocsátott CO 2 -t kiegyenlíteni vagy ellensúlyozni tudjuk egy azzal egyenértékű szén-dioxid mennyiség megszüntetésével a kiválasztott projekten keresztül. Ilyen lehet egy megújuló energia használatát támogató projekt vagy tüzelőberendezések korszerűsítése, amelyek segítségével fosszilis tüzelőanyag égetést lehet elkerülni, de ide tartozik a fatelepítés is.

A Portfolio által választott projekt, ami segíti a konferenciáink karbonsemlegesítését Belső-Mongóliában, Hulun Buir városa közelében található, és egy 20 526 hektáros terület védett erdővé alakításához járul hozzá. A projekt végrehajtása előtt ezen a területen érvényes és ellenőrizhető, a kormány által jóváhagyott fakitermelés zajlott, a projekt létrejöttével viszont semmilyen kereskedelmi célú fakitermelésre vagy erdőpusztulásra irányuló erdőhasználatot nem engednek. A projektben érintett fajok a nyírfa (Betula platyphylla) és a vörösfenyő (Larix gmelinii). Az erdő védettségével csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, illetve a projekt a biodiverzitás megőrzéséhez és a talajerózió védelméhez is hozzájárul. A fák kivágását el lehet kerülni, növelve ezzel a szénkészleteket. A finanszírozás hiányában kivágásra kerülő erdők védelmét célzó projektek végrehajtásából tehát nettó ÜHG-kibocsátás-csökkentés érhető el.

Nincs több idő

Az Éghajlatváltozási Kormányközeli Testület (IPCC) Hatodik Értékelő Jelentése (AR6) szerint ha nem fogja vissza a világ azonnal drasztikusan a szén-dioxid kibocsátását, akkor a másfél és a 2 Celsius fokos felmelegedési határ is teljesíthetetlen. Ha nem lesz gyökeres változás, akkor a jelenlegi szint mellett 2030-ig elfogyaszthatjuk azt a maximális CO 2 mennyiséget, aminek kibocsátásával még tartható lenne 1,5 fokos cél és akár a 3 Celsius fokos melegedés is beteljesülhet. Ez nemcsak hőhullámokat, és élhetetlen mindennapokat eredményezne, hanem egyes tengerparti települések teljes eltűnését is, a tengerszintek várható emelkedése miatt.

A forgatókönyvek szerint a felmelegedés 1,5°C-ra való korlátozásához legkésőbb 2025-ig el kell érni az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának csúcspontját, és 2030-ig 43%-kal kell csökkenteni a 2019-es kibocsátáshoz képest.

HA A FELMELEGEDÉST 2°C KÖRÜLI ÉRTÉKRE KORLÁTOZZUK, AKKOR IS EL KELL ÉRNÜNK, HOGY 2025 ELŐTT TETŐZZÖN AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK GLOBÁLIS KIBOCSÁTÁSA, 2030-RA PEDIG 25%-OS CSÖKKENÉST KELL ELÉRNÜNK, 2019-hez képest.

A Portfolio minden tőle telhetőt megtesz, hogy a jövőben minimalizálja a karbonlábnyomát.

Nemcsak karbonsemlegesek, de akadálymentesek is a Portfolio rendezvényei

A Portfolio számára fontos, hogy a rendezvényei inkluzívak legyenek, ezért törekszünk rá, hogy akadálymentesen megközelíthető helyszíneket válasszunk, hogy biztosítsuk a fizikai akadálymentességet és siketeknek és hallássérülteknek igény esetén infokommunikációs eszközöket és megoldásokat biztosítsunk.

Ennek érdekében 2022-ben is folytatja a Portfolio Konferenciák a múlt évben indított együttműködését az Access4you-val. A hazai startup célja, hogy a speciális igényű, közöttük fogyatékossággal élő emberek az élet minden területén akadályok nélkül csatlakozhassanak a szakmai és mindennapi eseményekhez. Az Access4you ezért a Portfolio 2022-es konferenciáinak helyszínein akadálymentességi felmérést végez, az összegyűjtött adatokat pedig weboldalán elérhetővé teszi. A résztvevők így megbízható forrásból értesülhetnek az események akadálymentességéről.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 12. Idén is akadálymentes a Portfolio legtöbb rendezvénye

Címlapkép forrása: Getty Images