Ausztriában terjeszkedik az AutoWallis, és felvásárolja a JóAutók és az Autó-Licit mögötti céget

A Renault Hungária felvásárlásának bejelentése után újabb akvizícióról és üzletfejlesztésről döntött az AutoWallis Csoport: mindkét bejelentés mérföldkő a vállalat tavaly meghirdetett stratégiájának megvalósítása szempontjából, hiszen a SsangYong importőri jogának megszerzése Ausztriában a diverzifikáció szempontjából lehet meghatározó új irány, míg a JóAutók.hu és AutóLicit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt. megszerzése az online értékesítési megoldások felé történő terjeszkedés egyik első lépése.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója elmondta, hogy mindkét tranzakció jelentősnek tekinthető egy olyan változó és turbulens gazdasági környezetben, melyben az AutoWallis tőkeerejére, több mint 30 éves tapasztalatára és válságálló stratégiájára alapozva kíván változatlanul dinamikus tempóban előrehaladni. Emlékeztetett, hogy a csoport tavaly hirdette meg új stratégiáját, mely azzal számol, hogy 2025-ig robbanásszerű növekedést mutat fel a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat.

A Csoport tavalyi árbevétele több mint duplájára, 400 milliárd forint fölé ugorhat,

Forrás: AutoWallis

miközben az EBITDA 14 milliárd forint fölé emelkedhet.

Forrás: AutoWallis

A tervezett növekedés mögött a társaság által eddig végrehajtott, illetve bejelentett tranzakciók, az organikus növekedés és a tervezett újabb akvizíciók állnak. Az AutoWallis stratégiájában azzal számol, hogy az évtized végére a közép-keleteurópai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója lesz. Mint ismert, a vállalat rekord féléves eredményről számolt be augusztusban, így már az év első hat hónapjában több egy részvényre jutó nyereséget termelt, mint tavaly egész évben. A vezérigazgató az eredménynövekedés eddigi terv feletti ütemére utalva nem zárta ki, hogy a tervszámokat felemelik, azonban a makrogazdasági körülmények folyamatos és jelentős változása miatt egyelőre óvatosságból azok szinten tartását tartják megalapozottnak. A most bejelentett tranzakciók a kitűzött célok teljesülését támogatják, miközben a menedzsment további fejlesztéseken, akvizíciókon is dolgozik.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 31. Masszív növekedésben az AutoWallis, újabb rekordok születtek

Ausztriában is a SsangYong importőre lesz az AutoWallis Csoport

A SsangYong gépjárművek ausztriai importőri jogainak megszerzésével újabb országba lép be nagykereskedelmi tevékenységével az AutoWallis Csoport. Ezzel a magyar tőzsde autós vállalata már 15 országban lesz jelen, így tovább erősíti most is meghatározó pozícióját a közép-kelet-európai régión túl is egyelőre pilot projekt jelleggel egy fejlett piacon. 2023 elejétől a dél-koreai márkát a vállalat kizárólagos importőrként a magyar mellett ezzel már négy régiós piacon fogja képviselni, miközben Magyarországon a dinamikusan fejlődő márka kiskereskedelmében is jelen van. A Csoport 2012 óta képviseli a SsangYongot: elsőként Magyarországon, majd Romániában, Csehországban és Szlovákiában került hozzá az egyre közkedveltebb autós márka. A stratégiai építkezésnek köszönhetően a magyar csoport 2022 tavaszán a SsangYong magyar kiskereskedelmi piacára is belépett.

Andrew Prest, az AutoWallis Csoport Nagykereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy a lépés kiválóan kiegészíti a stratégiát, melynek célja, hogy az akvizíciók mellett a Csoport organikusan is tovább növekedjen, így a már képviselt márkákat egyre több országban tegye elérhetővé. Kiemelte, hogy a mostani üzletfejlesztésnek köszönhetően a csoport ismert és kiemelten sikeres import brandjével alacsony kockázat mellett próbálhatja ki magát a stratégiai területének számító középkelet-európai régiótól nyugatabbra is, ahol jelentős keresletet érzékel a jó ár/érték arányú ajánlatával egy niche piaci szegmensben. Ezzel árbevételének növekedése mellett az AutoWallis ismertsége és pozíciója is tovább erősödhet, valamint a Csoport tagjai közötti szinergiák miatt tovább fokozódhat a működési hatékonyság, támogatva a részvényesi érték emelkedését. Az AutoWallis Nagykereskedelmi üzletágának vezetője a tervek kapcsán elmondta, hogy 2023-ban már akár ötszámjegyű értékesítést várnak az Ausztriával együtt már 5 országra bővülő portfólióban.

A JóAutók.hu akvizíciójával az AutoWallis belép az autóipari online értékesítési piacra

A JóAutók.hu és az Autó-Licit.hu portálokat működtető Net Mobilitás Zrt. megszerzésével az AutoWallis Csoport belép az autóipari online értékesítési piacra. A minősített eladóktól származó ellenőrzött használtautó-hirdetéseket aggregáló portálok a magyar piac meghatározó szereplői.

A 2017-ben indult, mára a piac 2. legnagyobb piaci szereplővé vált JóAutók.hu az ellenőrzött kereskedők és ellenőrzött használt autók portálja. A hagyományos használtautó-, valamint az új- és szalonautó értékesítést is támogatja, ahol az eladók jellemzően autókereskedő vállalkozások, de magánszemélyek is adhatnak fel hirdetést az oldalon.

A 2006-ban alapított Autó-Licit.hu autóaukciós portálon a szerződött flottaüzemeltetetők (multinacionális vállalatok, bankok, lízingcégek, állami vállalatok, flottakezelők, bérautós cégek, stb.) és kis számban magánszemélyek kínálják fel autóikat eladásra. A vevői oldalon regisztrált hazai és külföldi kereskedések és a szerződött flottaüzemeltetők munkavállalói vehetnek részt.

Ormosy Gábor a tranzakcióval kapcsolatban elmondta, hogy ezzel a lépéssel támogatni kívánják a folyamatban lévő fejlesztési projekteket, kihasználva a Csoporton belüli szinergiákat. Fontos szempont volt az is, hogy ezzel reagálnak a megváltozó disztribúciós modell igényeire is, miszerint egyre nagyobb jelentőséget kapnak az online értékesítési csatornák. A két portált üzemeltető Net Mobilitás Zrt-t az AutoWallis a WAM Immobilia Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Zrt-től szerzi meg részvénycserés tranzakció útján. A tranzakció zárása év végéig várható.

Címlapkép: Portfolio