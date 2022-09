Jön a fájdalmas kijózanodás - Mibe érdemes most fektetni?

Véget ért az a több évtizedes időszak, amiben kedvező volt a gazdasági környezet a világban, segítőkész volt a monetáris és a fiskális politika, nyomott volt az inflációs és kamatkörnyezet, komoly munkaerőtöbblet alakult ki, és nem volt bérnyomás, egyre több ország csatlakozott be a globális körforgásba, és béke volt. Ez most véget ért, a körülmények drasztikusan megváltoztak, hangzott el a Concorde sajtóreggelijén, ahol a befektetési szolgáltató szakemberei beszéltek a körülöttünk alaposan megváltozott gazdasági és politikai környezetről, és a befektetési lehetőségekről.

Zsenik kora után kijózanodás kora

Az elmúlt évtizedekben nagyon kedvező gazdasági környezet volt a világban, segítőkész volt a monetáris és a fiskális politika is, az elmúlt 30 évben a világgazdaság rendkívül gyorsan túllendült a problémákon.

Ez most véget ért,

a körülmények drasztikusan megváltoztak, mondta Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója.

A korábbi időszakot többek között az jellemezte, hogy az 1980-as évektől kezdve nyomott volt az inflációs és kamatkörnyezet. Alapvetően határozta meg ezt az időszakot, hogy bár évről-évre csökkent a munkanélküliség, egy nagyon komoly munkaerőtöbblet volt, és nem volt bérnyomás. A monetáris és a fiskális stimulusokat is végre lehetett hajtani úgy, hogy ne okozzanak inflációt, elsősorban a munkaerőtöbblet miatt, amit pedig az okozott, hogy például a régiónk, vagy Kína becsatlakozott a globális körforgásba.

Ráadásul olcsók voltak a nyersanyagok, és az energia is, de a támogató környezethez az is hozzátartozott, hogy béke volt, a II. világháború óta trendszerűen csökkent a civil és katonai áldozatok száma a világban, Európában pedig nem volt érdemi háború ebben az időszakban.

Ez az időszak a megtakarítók időszaka volt, az eszközárak száguldottak.

Most viszont minden megváltozott, sok mindent összefújt a szél, új világban működünk most, jön a kijózanodás kora, mondta Gyurcsik. A kijózanodás kora mindenben az ellenkezője annak, ami eddig volt, nem szárnyalnak az eszközárak, a globalizációban visszaléptünk, rekordmagas nyersanyagárak vannak, komoly munkaerőhiány van.

Most az egyik legnagyobb kérdés az, hogy meddig szigorít az amerikai jegybank, hogy a ciklusnak a végén vagy még csak a közepén tartunk majd idén decemberben. A kérdés eldöntéséhez nem az infláció, hanem a munkaerőpiac helyzete. Jelenleg kétszer annyi nyitott állás van az Egyesült Államokban, mint ahány álláskereső, az 1960-as évek óta most először jó esély van arra, hogy egy komoly ár-bér spirál alakuljon ki az USA-ban, a Fednek ezt kell megakadályoznia, mert ha nem sikerül, akkor az infláció tartósan magas marad.

Fed kamatemelés és dollárerő

A Fed kamatemelése első ránézésre rossz az amerikai cégeknek, de ez nem feltétlenül van így, mivel az amerikai gazdaság egy relatíve zárt gazdaság a mai napig, az amerikai gazdaság nem érzi meg azt, hogy a dollár ereje mennyire fájdalmas a világ többi részének, mondta el Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája.

A világ országai két csoportba tartoznak, vannak, akik a most zajló folyamatok nyertesei, ők vannak kevesebben, és vannak a vesztesek, akik jóval többen vannak, az első csoportba az energiaexportőrök, a másikba az importőrök tartoznak. Az USA exportőr, de ilyen Brazília is, a másik csoportba tartozik Európa vagy Dél-Korea és Japán.

A Fed tehát kamatot emel, és egyre inkább elfogadja azt, hogy recessziót okoz, amivel letörheti a magas inflációt. Jelenleg 3,7 százalék az amerikai munkanélküliségi ráta, számítások szerint 5 százalékig kellene emelkednie, hogy a Fed már ne szigorítson tovább. Vagyis komoly amerikai gazdasági lassulásra lehet felkészülni, ez hozhatja el majd a megváltást a világ többi része számára, ez a folyamat azonban nagyon fájdalmas lesz.

A sok rossz hír között pozitívum Magyarország számára, hogy ha sikerül relatíve nem drágán energiát szerezni, akkor működhetnek a már betelepült vagy később érkező ázsiai cégek az országban, ugyanis több tényező miatt (hosszú beszállítói láncok, geopolitikai feszültségek stb.) miatt az ázsiai vállalatok is egyre inkább helyben, Európában gyártanák azokat a termékeket, amiket Európában értékesítenének, ebből profitálhat középtávon Magyarország is, beruházásokat hozhat, az inflációt nem növeli.

Merre tovább a tőzsdéken?

Azt ki lehet jelenteni, hogy az eddigi legnagyobb esést látjuk a részvénypiacon, abban az értelemben, hogy milyen az esés hossza, mondta Jónap Richárd, a Concorde részvénypiaci stratégája. Egy hatalmas rali vagyunk túl, ahonnan nagyot estek a vezető részvényindexek, a Nasdaq például már nagyobbat esett, mint a Covid alatt. Ráadásul hosszú idő után most először fordult elő az, hogy 9 hónap alatt a piac nem tud visszaépülni a korábbi csúcsok közelébe.

A 200 hetes mozgóátlagot érdemes figyelni az S&P 500 és a Nasdaq index esetében, ez az elmúlt 40 évben 2 esetben esett el érdemben minkét indexnél, mégpedig a 2001-es tech buborék kipukkanásakor és a 2008-as válságban, most is ennek a szintnek a közelében állunk. Kétarcú a piac, mert néhány nagy kapitalizációjú vállalat részvénye kitart, ilyen az Apple vagy a Tesla, de például a Microsoft vagy az Aphabet már gyenge.

A kulcskérdés az, hogy a jelenleg 3587 pont körüli szint kitart-e az S&P 500-nál.

Ha igen, akkor arról van szó, hogy „csak” egy gigantikus korrekciót látunk, és a hosszú távú emelkedő trend kitart, ha viszont nem, akkor egy veszélyes forgatókönyv jöhet, a történelmi analógiák alapján akár 50 százalék körüli esés is jöhet.

Nagyon kis eséllyel akár nagyobb emelkedés is jöhet a tőzsdéken, ezt az támogatja, hogy sok befektető alulpozícionált részvényekből, de egy esetleges békekötés az ukrajnai háborúban szintén felfelé segítené az árfolyamokat, ráadásul midterm választási év van az Egyesült Államokban, a történelmi analógiák azt mutatják, hogy a választás előtti esés után átlagosan 31 százalékos emelkedés jött a részvénypiacon.

Nagy szerepe lesz az indexek mozgásában annak, hogy hogyan alakulnak a vállalati gyorsjelentések, Jónap szerint olyan gyorsjelentési szezont látunk majd, ahol „rögtönítélő bíróságok” lesznek, akár jelentős árfolyamkilengéseket okozva.

Az mindenképpen egy paradigmaváltás, hogy míg korábban, amikor elromlott a gazdasági helyzet, akkor jött a monetáris lazítás, most azonban ez nem így lesz, a jegybank emeli a kamatot, majd tartja, tehát ha romlik a makro kép, akkor sem fognak kamatot csökkenteni, tette hozzá Móró Tamás. Ha ez egy 5 százalékos kamatszintnél következik be, az nem jó a részvénypiaci kilátások szempontjából

Magyar makro

Magyarország egy törékeny finanszírozási helyzetben érkezett meg az energiaválságba, idén nyáron megháromszorozódott az energiaimportunk értékben, részben az árak emelkedése, részben pedig amiatt, hogy meg kellett kezdeni a felkészülést a téli időszakra, ez pedig durván elrontotta a mérleghelyzetet, mondta Jobbágy Sándor, a Concorde vezető makrogazdasági elemzője. Már nyáron meghaladta a három havi magyar import a jegybank devizatartalékát, az ország devizafinanszírozásában is arra van szükség, hogy plusz finanszírozást szerezzünk.

Az energiahelyzet miatt megboruló egyensúlyunk mellett az uniós forrásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos hírek mozgatták a forint- és az állampapírpiacot is. A forint árfolyamának alakulása szempontjából fontos lesz a szeptemberi inflációs adat publikálása októberben, a Concorde 20,5 százalékos inflációval számol, ebben tükröződik majd a rezsiemelés hatása. Ráadásul ez be is fog ragadni jó néhány hónapra, év végéig, jövő év elejéig a 20 százalékos tartományból sem nagyon tud csökkenni.

Az irányadó jegybanki kamat 14 százalék körül tetőzhet, jövőre 8-10 százalék körüli infláció reális lehet, ha bekövetkezik az a keresletcsökkenés, ami most a gazdasági mutatókból látszik. A lakossági és az állami kereslet visszaesése összességében olyan erős hatás lesz, hogy a Concorde nem csak technikai recesszióra, hanem 2023 egészét érintő recesszióra számít, amiből egy érdemben alacsonyabb inflációt is le lehet vezetni.

Mibe érdemes most fektetni?

A rövid kötvényeken már érdemi hozamot lehet elérni, a részvénypiacokon azonban még nem a legvidámabb időszak következik, ezért a következő időszakban rövid, készpénz jellegű eszközökben érdemes gondolkodni, mondta Móró Tamás, aki hozzátette, hogy az infláció követő állampapírok is érdekesek. Aztán ahogy az inflációs nyomás mérséklődik, a részvénypiacoknak lehet jó időszaka,

egyelőre azonban érdemes szárazon tartani a puskaport.

Globálisan nézve az előttünk álló időszak nem lesz kedvező az ingatlanpiacnak, ahogy a reálkamatok emelkednek.

Gyurcsik Attila ehhez azt tette hozzá, hogy a következő 12 hónapban jó lehetőségek lesznek majd a piacon, mint minden válság, ez is jó befektetési lehetőségeket hoz.

Móró szerint az amerikai ciklikus szektorokban nagyon sok árfolyam már lefeleződött, sok esetben a historikus árazás alatt forognak, de minőségi technológiai vállalatok részvényei is érdekesek, ahol van érdemi cash flow, ilyen részvényekből portfóliót építve lehet majd pénzt keresni. Ami nehezíti a helyzetet, hogy a monetáris politika miatt azok az árazási szintek, amik korábban megszokottak voltak, most lejjebb csúsznak.

Gyurcsik Attila kiemelte, hogy a háborús helyzet óriási intervencionalizmust szül a gazdaságpolitikában, korábban úgy tűnt, hogy olcsók az európai energiarészvények, de jöttek a különadók, árplafonok, egyéb beavatkozások, és már mindjárt nem olyan olcsók, de úgy tűnt, hogy egy ponton túl a kamatok emelkedésével vonzók a bankrészvények, de sok országban bankadót vezettek be.

A következő hónapokban a piacnak egy olyan szegmense lehet a legveszélyesebb, amiről most keveset beszélnek, ez a vállalati hitelpiac, mondta Móró Tamás. Itt elképesztő romlás látszik az elmúlt hetekben, nagyon sok tőkeáttételes pozíció épült ki, a következő ütést a piac innen kaphatja, vállalati csődök, extra gazdasági lassulás jöhet innen.

Címlapkép: Dave and Les Jacobs, Getty Images