Így lehet egy nap alatt több mint meghússzorozni a pénzedet - Ez veszélyes!

Manhattan belvárosától mindössze ötven mérföldre délre, egy vasútvonal melletti vörös téglaépületben egy kevéssé ismert brókercég működik, amely az utóbbi idők legvadabb tőzsdei kibocsátásai mögött áll. A Network 1 Financial Securities a New Jersey állambeli Red Bankban található bázisáról idén hat amerikai microcap IPO-t jegyzett, amelyek átlagosan 2190 százalékkal emelkedtek az első kereskedési napon. Ez több mint 250-szerese annak, ami a nagy befektetési bankok részvénykibocsátásaiból kijön, írja a Bloomberg

A kis papírokra mentek rá

Az, hogy bizonyos részvények időről időre nagyot raliznak, korántsem szokatlan dolog a tőzsdéken, elég csak visszagondolunk az elmúlt évek mémrészvény őrületére. A Network 1 által tőzsdére bevezetett cégek azonban nem ebbe a kategóriába tartoznak, a főként kínai és hongkongi vállalatok papírjai igencsak nagy, akár több ezer százalékos emelkedést is produkálnak a bevezetést követő órákban, ezt követően azonban szinte hihetetlen gyorsasággal vesztik el, akár értékük 98-99 százalékát is. Az elmúlt időszakban annyira megsokasodott ez a jelenség, hogy a befektetők mellett már az amerikai értékpapír-felügyelet figyelmét is felkeltették a furcsa mozgások.

Az ugyancsak a Network 1 által tőzsdére vitt Addentax Group ruhagyártó vállalat részvényei mintegy mintegy 13 000 százalékkal, 656,54 dollárra emelkedtek augusztus 31-i tőzsdei bevezetésükkor, a vállalat pedig piaci kapitalizációja alapján egy rövid időre nagyobb méretű lett, mint az S&P 500 index tagjainak közel harmada. Az Addentax részvényei a következő kereskedési napon mintegy 95 százalékos csökkenés után 30 dollárra estek vissza vissza.

A tendencia igencsak hasonló a hongkongki piacokon látottakhoz, amely a kis részvények rejtélyes mozgásának melegágya volt az utóbbi időszakban, még mielőtt az új szabályozói szigorítások bevezetését követően gyakorlatilag nullára nem csökkentek az új tőzsdei bevezetések. Ezt követően azok a vállalatok, melyek eredetileg Hongkongban kerültek volna tőzsdei bevezetésre az Egyesült Államok felé fordultak, a Network 1 pedig az egyik legaktívabb szereplővé vált a piacnak ebben a növekvő szegletében.

A befektetőknek mindenképpen az óvatosnak kell lenniük, különösen azt figyelembevéve, hogy a közelmúltban számos ilyen részvény gyorsan, akár 98-99 százalékot is zuhant a bevezetéskor mért csúcsához képest képest. Emellett pedig elmondható, hogy ezeknél a részvényeknél hiányzik az átláthatóság, hogy értelmet nyerjen a szokatlanul nagy árfolyam-emelkedés.

- mondta Ken Shih, a Saxo Capital Markets hongkongi székhelyű, Greater China vagyonkezelési vezetője a microcap IPO-k vad mozgásáról.

Valóban lehetővé teszik ezt a szabályok?

A Network 1 LinkedIn-oldalán nemrégiben közzétett videóban Damon D. Testaverde, a vállalat elnöke úgy fogalmazott, hogy ügyfelei főként nagy vagyonú, kifinomult befektetők az Egyesült Államokból és más országból.

A Network 1 már többször került összetűzésbe a szabályozó hatóságokkal. A Financial Industry Regulatory Authority (Finra) feljegyzései szerint a Pénzügyi Iparfelügyeleti Hatóság nyilvántartása szerint a pénzmosás elleni írásos program kidolgozásának elmulasztásától kezdve a gyanús tranzakciók és a bennfentes kereskedelem felderítésére vonatkozó irányelvek hiányáig számos jogsértés miatt elmarasztalták már a vállalatot a múltban:

2007-ben a vállalat beleegyezett, hogy 100 000 dolláros bírságot fizet, amiért egy ügyfelet, aki egy vállalat többségi részvényese volt, arra ösztönzött, hogy olyan mennyiségű részvényt adjon el, amely meghaladta a jogszabályi felső határokat, és amelyet a Network 1 ezután megvásárolt és továbbértékesített. A Finra jelentése szerint Testaverdét a döntést követően körülbelül négy hónapra felfüggesztették.

A Finra jelentése szerint Testaverdét a döntést követően körülbelül négy hónapra felfüggesztették. Egy másik, 2020-as keltezésű közzététel szerint a cég elmulasztotta azonosítani, hogy egy ügyfél, egy microcap kibocsátó saját maga által azonosított vállalati bennfentes, aktívan kereskedik saját vállalatának részvényeivel. A céget 60 000 dolláros bírsággal sújtották, és kötelezték pénzmosás elleni programjának felülvizsgálatára.

A céget 60 000 dolláros bírsággal sújtották, és kötelezték pénzmosás elleni programjának felülvizsgálatára. Marketinganyagai szerint olyan cégek számára hajtott végre zártkörű kibocsátásokat a vállalat, mint a Grab Holdings és a Space Exploration Technologies (Spacex). A Grab szóvivője elmondta, hogy nem bízta meg a céget semmilyen tranzakcióval, bár nem tud arról, hogy más felek esetleg megbízták-e őket befektetési körökben való részvételre.

A Network 1 1995 óta a még mindig forgalomban lévő részvényekre vonatkozó 49 üzletéből 17-et a Bloomberg adatai szerint 80 százalékkal vagy annál is nagyobb mértékben az ajánlati ár alatt kereskednek, mindössze 7 olyan eset van, ahol pozitív tartományban van a jegyzés.

Kínai kapcsolatok

Az elmúlt években a Network 1 egy kínai befektetési banki szakterületet épített ki egy mandarinul beszélő csapattal. A vállalat által 2015 júliusa óta jegyzett IPO-k legalább 55 százaléka kínai vagy hongkongi székhellyel rendelkező, vagy többségében ezekben az országokban működő cégekből állt - derül ki a Network 1 honlapján felsorolt tranzakciók elemzéséből.

Az egyik nagy kínai brókercég bankára szerint a Network 1 jól ismert a Kínára összpontosító alapok körében arról, hogy a mikro vállalkozásokra összpontosít, és gyakran jelen van az iparági rendezvényeken is. Egy másik nagy kínai bróker amerikai bankára szerint a Network 1 olyan kisebb kínai és hongkongi vállalatokra összpontosít, amelyek nem felelnek meg a hazai piacokon a tőzsdei bevezetési követelményeknek.

Idén a Network 1 hat tőzsdei jegyzése közül négy - a többi egy SPAC és egy malajziai fizetési szolgáltató volt - vagy hongkongi vagy kínai székhelyű, vagy fő bevételi forrása Kínából származik.

Ezek közé tartozik:

Az iskolákat üzemeltető Golden Sun Education Group, mely vállalat részvényei a 95 dollár árfolyamcsúcshoz viszonyítva már 70 százalékos mínuszban vannak.

a zárszerkezeteket gyártó Intelligent Living Application Group papírjai a bevezetést követő 26,4 dolláros csúcshoz képest pedig mintegy 94 százalékkal kerültek lejjebb.

A finanszírozó Magic Empire Global részvényei egészen a 235,9 eurós szintig emelkedtek a bevezetést követően, azóta azonban mintegy 97,8 százalékot estek a vállalat papírjai.

Az említett vállalatok esetében minden alkalommal megfigyelhető, hogy a tőzsdei bevezetésüket követően jelentősen csökkent a részvények értéke, emellett pedig a bevezetéskor alacsony volt a tőzsdei forgalom, és néha nagy volt a bennfentesek által birtokolt részesedés. A Magic Empire elnöke és vezérigazgatója például együttesen a részvények mintegy 63 százalékát birtokolja.

A Network 1 közvetett tulajdonosai között van Shawn Huang Shanchun, a kínai Future Fintech Group nevű blokklánc-alapú e-kereskedelmi vállalat vezérigazgatója is, aki egy kínai nyelvű könyvében az amerikai bróker ügyvezető alelnökeként azonosította magát. Ez a pozíció azonban nem szerepel a Network 1 weboldalán vagy a szabályozói bejelentésekben, a Finra-bejelentése szerint Huang meghatározatlan mértékű részesedéssel rendelkezik az alkusz anyavállalatán keresztül.

A Nasdaqon jegyzett Future Fintech irányítása mellett Huang a Future Fintech bejelentése és a Tianyancha kínai vállalati adatbázis szerint is többségi részesedéssel rendelkezik a Wealth Index (Beijing) International Investment Consulting-ban, további négy tőkepiaci könyv szerzője, hírgyűjtésből és szerkesztésből diplomázott - közölte kinevezésekor a Future Fintech.

Ijesztő mozgások

Bár a Network 1 idén több kínai microcap részvényt hozott az amerikai piacra, mint bármely más bróker, nem ez az egyetlen szereplő ebben a piaci szegmensben.

Bár a nagyobb kínai üzletek az USA-ban elpárologtak, mivel a két ország tárgyalásokat folytat egy olyan megállapodásról, amely lehetővé tenné az amerikai hatóságok számára, hogy vizsgálat alá vonhassák a kínai vállalkozások ellenőrzését, az USA pedig még mindig vonzó lehetőség a kisvállalatok számára.

Hongkonggal ellentétben, ahol a tőzsdére lépéshez engedélyre van szükség, az Egyesült Államokban közzétételi alapú rendszer működik, ahol nincs szükség engedélyre.

Hebe Chen, az IG Markets melbourne-i piaci elemzője szerint az elkövetkező hónapokban több ilyen ügyletre számít.

Mielőtt az ajtók teljesen bezárulnának, a nagy kockázatvállalási kedvvel rendelkező befektetők, valamint intézmények egyaránt próbálnak a piacon maradni, mivel ezek a lehetőségek bármikor elpárologhatnak

- mondta Chen.

Néhány más brókercég által lebonyolított üzlet esetében is szembeötlő emelkedés volt tapasztalható. Például az AMTD Digital pénzügyi szolgáltató cég, amelynek IPO-ját egy, a Network 1-hez kapcsolódó vállalkozás jegyezte, augusztus 2-án záráskor piaci értékben nagyobb volt, mint a Goldman Sachs.

Míg az első napi kiugrások sora jól mutatja az idei év szokatlan árfolyammozgásának hatókörét, ez néha csak a kezdetét jelenti a vad árfolyam-ingadozásoknak.

Az AMTD Digital például a debütálását követő hetekben is folytatja az extrém árfolyam-kiugrásokkal tarkított kereskedést. A részvények kedden 31 százalékot estek a New York-i piac nyitása előtt, azután, hogy múlt szerdán már 204 százalékos pluszban is voltak.

Címlapkép: Getty Images