Megütötték az OTP-t, ez már egyre csúnyább

Az augusztusi nagy ralival egyre közelebb került az OTP árfolyama a 10 ezer forinthoz, de ahelyett, hogy folytatódott volna az emelkedés, több hullámban lefordulás jött, az augusztusi csúcsról már 15 százalékot esett az árfolyam, ráadásul tegnap egy technikai alakzatból is kiesett, ami nem sok jót jelent. Ma éppen veszik az OTP-t, és ha folytatódik a mai felpattanás, akkor tud ez még jól kinézni, és a bank részvényeinek az árazása alacsony, de nincs kizárva, hogy még alacsonyabb legyen.

Lejtmenet

A jó tőkepiaci hangulatban az OTP árfolyama is nagyot emelkedett egészen augusztus közepéig, amikor 9680 forint volt a csúcs, azóta viszont több hullámban egyre lejjebb került az árfolyam, és az augusztusi lokális csúcsról 15 százalékot esve 8222 forintig esett ma.

Szembeszél

Mik az esés mögötti okok?

Kamatstop meghosszabbítása: Múlt hét szombaton jelentették be, hogy legalább 2023. június 30-áig érvényben marad a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop, aminek a költségét a bankok állják, elsősorban bevétel-elmaradást jelent a bankoknak, ráadásul minél magasabb a kamatkörnyezet (és most ez a helyzet), annál magasabb a bankok terhe. Ráadásul most már tartós sarcról beszélhetünk, jövő év június 30-ig már másfél évről van szó, és nem elképzelhetetlen, hogy további hosszabbítás jön a kamatstopnál, ezt is árazták a befektetők az elmúlt napokban.

Uniós források: a Magyarország által lehívható uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság is nyomás alatt tartja a magyar eszközöket, ezt látjuk a részvény- és a devizapiacon is. Most úgy tűnik, hogy legjobb esetben is csak 2023 első negyedévében jöhetnek az EU-pénzek, ehhez pedig nemcsak a korrupció elleni küzdelemben kell lépéseket tennie a magyar kormánynak, hanem az igazságszolgáltatásban is reformokat kell vállalni, és csak a vállalások teljesítése esetén fog az EU pénzt kifizetni.

Orosz mozgósítás: Vlagyimir Putyin szerda reggel részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban, a lépés közel 300 ezer tartalékos katonát érint. A mozgósítás abba az irányba mutat, hogy az ukrajnai háború nem a megnyugvás, egy esetleges béketárgyalás, hanem a további eszkaláció irányába halad. Ukrajnával szomszédos ország vagyunk, és az OTP Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, vagyis sok csatornán keresztül hathat negatívan a bank működésére az ukrajnai háború.

Fed kamatemelés: Szerdán az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, valamint jócskán lefelé módosították a növekedési, kissé felfelé az inflációs előrejelzést, a Fed most már 1 százalékponttal magasabb kamatot vár év végére, mint júniusban, 2023 végén pedig még annál is magasabb lehet a kamat. Jerome Powell amerikai jegybankelnök arról is beszélt, hogy addig emel a jegybank, ameddig az szükséges, akkor is, ha ezzel visszafogja a gazdaságot. A kamatemeléssel párhuzamosan a dollár erősödik, a dollárerő pedig több csatornán keresztül is negatívan hat a fejlődő és feltörekvő gazdaságokra (növekedési kilátások romlása, nehezebb adósságfinanszírozás, kereskedelmi nehézségek stb.), ilyenkor ezen országok eszközei szinte automatikusan nyomás alá kerülnek.

Kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat: Június közepe és augusztus közepe között komoly rali volt a világ tőzsdéin, ami utólag visszanézve (arról, hogy érik már egy nagyobb korrekció augusztus közepén, itt írtunk részletesebben) inkább csak bear market ralinak nevezhető, azóta ugyanis egyre lejjebb esnek a vezető részvényindexek, és egyre közelebb vannak a júniusi lokális mélypontok. A rossz nemzetközi befektetői hangulat az OTP-t is nyomás alá helyezte, a bankrészvény árfolyama a mini raliban 9680 forintig emelkedett, onnan viszont a mai mélypontig 15 százalékot esett.

Technika: Az OTP árfolyama az elmúlt hetekben egy szűkülő háromszögben mozgott, amiből lefelé tört ki.

Ráadásul, ha a heti grafikont nézzük, akkor látszik, hogy a 9-es és 20-as mozgóátlagok keresztezéséből is lefelé fordult az árfolyam, ez sem jó jel.

Már inkább olcsó

Az elmúlt években rendszeresen leírtuk, hogy az OTP részvényei a szektoron belül a legmagasabban árazottak közé tartoznak, prémium operációhoz, nagy növekedéshez, magas ROE-hez magas árazás tartozik. A helyzet azonban mostanra nagyot változott, az OTP árfolyama a tavaly novemberi mindenkori csúcshoz képest már 57 százalékot esett, miközben korábban a könyv szerinti érték több mint másfélszeresén forgott, addig most a könyv szerinti érték 0,65-szörösén lehet megvenni a bank részvényeit, amivel európai bankrészvények között, főként a saját tőke arányos megtérülését, már inkább olcsónak számít.

Merre tovább?

Akkor nézne ki újra jól a grafikon, ha utólag kiderülne, hogy csak egy fals letörés volt, és az árfolyam visszakerülne a szűkülő háromszögbe, onnan pedig felfelé tudna kitörni. Ennél nagyobb valószínűsége van most annak, hogy akár a háromszög alsó szárának visszatesztelése után folytatódik az esés, akkor első körben a 8000 forint körüli zónát, majd a 8700 forint körüli szintet érdemes figyelni, előbbi egy napokon keresztül történő bázis szintje volt, utóbbi pedig a legutóbbi lokális mélypont.

Címlapkép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images