Öveket becsatolni, folytatódik az esés a tőzsdéken

Portfolio 2022. szeptember 26. 08:10

A múlt héten rossz hangulatú kereskedést láthattunk a világ tőzsdéin, több kedvezőtlen körülményről is be tudtunk számolni, amik a lejtmenetet indokolták: az eurozóna befektetésimenedzser-indexe alapján tovább gyengült az euróövezet gazdasági teljesítménye, emellett szintén feszültséget okozott az újabb orosz szankciók híre. Legfrissebb hírként az Olaszország Fivérei nevű, szélsőjobboldali párt végzett az első helyen a vasárnapi olasz választáson, ennek is lehet hatása az európai befektetői hangulatra. Amennyiben az exit poll adatok helyesnek bizonyulnak, akkor elemzői gyorsértékelések szerint az eredmények kedvezőek lehetnek a piacok szempontjából, a jobboldal ugyanis nem kétharmados többséggel fog kormányozni és Matteo Salvini meggyengülve jön ki a választásokból. Ázsiában felemás hangulat látszik ma, míg a határidős részvényidexek állása alapján eséssel indulhat a nap az európai börzéken.