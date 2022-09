4000-4400 forint között jegyezhetnek új Masterplast-részvényeket a befektetők

8-10 milliárd forint értékű tőkét vonhat be a Masterplast a tervezett részvénykibocsátással. A lakossági részvényjegyzés október 5-én indul, 4000-4400 forintos ársávon belül - ismertette a tegnap este közzétett prospektus fontosabb számait mai sajtótájékoztatóján a Masterplast.

Ilyen vérzivataros időkben honnan veszi a vállalat a bátorságot, hogy részvénykibocsátás eszközéhez nyúljon? Teszi fel a kérdést Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Igaz, hogy a külső környezet kedvezőtlen, de az energiakrízisből kivezető egyik út a hőszigetelés, a Masterplast pedig hőszigetelő anyagokat gyárt, már 2008 óta. Erről szól a tőzsde, hogy amikor az egekben vannak a banki kamatok és nehézkes más forrást bevonni, akkor egy olyan vállalat, amely már régóta stabilan tőzsdén van, ki tudjon jönni a piacra. Tibor Dávid bízik benne, hogy egy negatívabb külső környezetben is sikeres lehet a részvénykibocsátás. Korábban az NKP adta lehetőségeket kihasználta maximálisan, 21 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket a Masterplast, mostanra a vállalat finanszírozottsági kifeszítettségre olyan szintre jutott, hogy a részvénykibocsátás a jó döntés az új projektek finanszírozásában.

Masterplast elkezdett Nyugat-Európa irányába fejlődni, közép-kelet-európai sztoriból nyugat európai sztori is lett. Orosz, fehérorosz partnere eközben nincs. A fő piacok eddig is jól teljesítettek, a magyarországi „rezsiébredés” óta pedig még erősebbek. A stratégiai fókusz az, hogy európai szinten is meghatározó szigetelőanyag-gyártóvá váljon a vállalat, az ásványgyapot-gyártással kompletté válik a termékkínálat – mondta el Tibor Dávid.

A szerbiai kőzetgyapotgyártási projekt még a vissza nem térítendő állami támogatástól is függ, ez egy 20+5 millió eurós projekt lesz, a kezdeti 20 millió eurós beruházás után rögtön jöhet egy 5 millió eurós bővítés. Összehasonlításképp a magyar piacon 20-25 ezer tonna kőzetgyapot van jelenleg, az új gyár kapacitása 30 ezer tonna lehet. Az üveggyapot inkább a tetőszigetelésben alkalmazott, nem helyettesítő, hanem kiegészítő terméke a kőzetgyapotnak. Főként hulladéküveg felhasználásával lehet gyártani. Az üveggyapot-projekt tervezésénél tart jelenleg a vállalat, ami akkor valósul meg, ha az SPO sikeres lesz. Magyarországon hiány van ezekből a termékekből.

Azzal kapcsolatban, hogy miért pont Szerbiára esett a választás, Tibor Dávid elmondta, hogy Szerbia az energiabiztonság-és ár szempontjából a béke szigetének tűnik Európához képest, egy központi vállalat látja el az ipari vállalatokat a hazainál jóval kedvezőbb áron. Uniós szankciós politikával szembemenő energiapolitikája, van, kérdés, hogy ez meddig lesz így. Kedvező az energiakörnyezet az országban, a megújuló energetikában is erősek, főként vízenergiában. Szerbia egy kitörési lehetőséget lát most az energiakrízisben, egy nagy energetikai igényű gyárat építeni jobb ott mind energiabiztonság, mind ár szempontjából – mondta el Tibor Dávid.

A két új gyár 2024/25-ben indulhat el, 2025/26-tól járulhatnak hozzá érdemben az eredménytermeléshez – mondta el a kilátások kapcsán a Masterplast vezérigazgatója, Nádasi Róbert.

A Masterplast növekedési terveinekfinanszírozásához nagyságrendileg 8-10 milliárd forintos nyilvános lakossági és intézményi forrásbevonást tervez új részvények kibocsátásával.

A nyilvános lakossági részvényjegyzés 2022. október 5-én indul. Az újonnan kibocsátandó részvényeket kizárólag az OTP Banknál lehet jegyezni, lakossági és intézményi ügyfeleknek egyaránt. A társaság a nyilvános lakossági és intézményi részvényértékesítés során – túljegyzés esetén – összesen maximum 2,3 millió darab új részvényt tervez értékesíteni.

Ezt a 8-10 milliárd forintos befolyó összeget a két nagy ásványgyapotgyártási projekt finanszírozására fordítanák.

A cél, hogy lakossági befektetőktől 1,5 milliárd forintot vonjon be a vállalat, túljegyzés esetén maximálisan 3 milliárd forint lehet. Intézményektől 6,5-8,2 milliárd forint értékben tervez bevonni.

A Masterplast részvényeit 2011. november 29-én vezették be a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT). 2012-ben beruházási terveinek finanszírozása érdekében tőkeemelést hajtott végre sikeres tőzsdei tranzakció keretében. 2017-től a BÉT Prémium kategóriájában jegyzik a társaság részvényeit. A Masterplast újonnan kibocsátandó részvényeinek jegyzési időszaka a lakossági befektetők számára 2022. október 5-én 9:00 órakor kezdődik és 2022. október 14-én 14:00 órakor fejeződik be. Az intézményi értékesítésben résztvevő befektetők számára a részvényjegyzési időszak 2022. október 10-én 9:00 órakor kezdődik és 2022. október 14-én 18:00 órakor fejeződik be.

Az OTP Bank, mint szervező és kizárólagos forgalmazó működik közre a részvényjegyzésben. Az újonnan kibocsátandó részvények iránt érdeklődő lakossági befektetők jegyzési igényüket személyesen az OTP Bank kijelölt fiókjaiban, online az OTPdirekt internetbankon, az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, illetve az OTP privát banki ügyfelei privát banki tanácsadójukon keresztül is leadhatják. A jegyzés előfeltétele, hogy az érdeklődő befektetők rendelkezzenek értékpapír számlával az OTP Banknál.

A lakossági befektetők 4000 – 4400 forintos ársávon belül, 4400 forintos maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot a részvényekre abban az esetben, ha a jegyezni kívánt részvények ellenértékével megegyező összeg az OTP Banknál vezetett fizetési számlán a részvényigénylési nyilatkozat megtételével egyidejűleg rendelkezésükre áll. A végleges árat az intézményi jegyzés lezárását követően a kibocsátó és a forgalmazó az ársávon belül együttesen határozzák meg. Ha a kialakuló végleges ár a maximális árnál alacsonyabb lesz, a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítése kerül.

Most még inkább eljött az ideje a tőkebevonásoknak, mint az elmúlt időszakban, az alacsony hozamkörnyezetben, azt látjuk, hogy nagyon sok cég vizsgálja ezt a lehetőséget – tette hozzá Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója.

A címlapkép forrása: Masterplast