Hirtelen nagyot pattantak a tőzsdék

Portfolio 2022. szeptember 28. 12:34

A nemzetközi hangulat továbbra sem akar javulni a tőzsdéken, miután a befektetőket továbbra is a jegybanki kamatemelések, és a potenciális recesszió aggasztja - az európai energiaválságról már nem is beszélve. A kamatemelési félelmekre tegnap egy lapáttal rá is tettek a Fed tisztviselői, miután többen azt nyilatkozták, hogy további kamatemelésekre lesz szükség az infláció megfékezéséhez. Erre aztán jött is a tőzsdei reakció, az amerikai S&P 500 a kezdeti emelkedés után kétéves mélyponton zárt, így ez volt a hatodik egymást követő mínuszos zárása az indexnek, ami 2020 februárja óta a leghosszabb eső sorozatnak számít. A rossz Wall Street-i hangulat ezek után az ázsiai piacokra is átgyűrűzött, ahol jelentős mínuszokat lehetett látni, és az európai tőzsdéken is eséssel indult a nap, majd a nyitástól távolodva egyre nagyobb mínuszok alakultak ki. Ezek után viszont hirtelen javulni kezdett a hangulat, miután a Bank of England közölte, hogy "a szükséges mértékben" kötvényeket vásárol a rendezett piaci viszonyok helyreállításához.