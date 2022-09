Lesz itt még "nemulass" - Nem aggasztja a fenntarthatóság a magyarokat

A magyar lakosság fontosnak tartja a fenntarthatósághoz kapcsolódó kihívásokat, de nem annyira, mint a saját életét közvetlenebbül befolyásoló problémákat, azok megoldását pedig nem a személyes cselekvéstől, inkább a politikusoktól és gazdasági szereplőktől várja - derül ki a Hétfa Kutatóintézet kutatásából, amit a Kék Bolygó Alapítvány megbízásából készített.

A kutatás arra kereste a választ, milyen helyet foglalnak el a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések a magyarok gondolkodásában.

Úgy tűnik, hogy Nem a környezeti fenntarthatóság miatt aggódik leginkább a magyar lakosság.

2022 elején a magyar lakosság az árak emelkedését és az egészségügy helyzetét látta a legnagyobb kihívásoknak. Mindkét válaszlehetőség esetén 70% fölötti azok aránya, akik szerint ezek jelentős problémák. Ezeket az oktatás, a szegénység és a Covid-helyzet követte, majd hatodikként következtek a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások. A környezetszennyező életmódot a magyar lakosság több mint fele (52%) tartja nagyon aktuális problémának, az éghajlatváltozás kérdése, valamint a pazarló fogyasztás problémája is a magyarok majd fele szerint súlyos probléma. A lista végén a közbiztonság és a bevándorlás kérdése szerepel.

A kérdőíves kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével, 2022 februárjának első felében, az ukrajnai háború kitörése előtti napokban készült. A válaszok reprezentativitása érdekében az 1000 fős mintánkat korcsoport, iskolázottság és településtípus alapján súlyozták.

A kérdőívből kiderült, hogy a leginkább cselekvésre késztető terület is az egészségügy. A legtöbben úgy gondolták, hogy az egészséggel kell foglalkozni sürgősen. A második legfontosabb viszont egy jövőorientált, fenntarthatósághoz erősen kapcsolódó kérdéskör, mégpedig az hogy „Mi lesz az unokáinkkal?”. Úgy tűnik tehát, hogy a gyermekeink és unokáink jövőjét érintő kérdésként a fenntarthatóság is erőteljesen megjelenik, ahogyan a vizek állapota és a levegőszennyezés kérdése is előkelő helyet foglal el. A lakosság közel kétharmada fontosnak tartotta a mielőbbi cselekvést ezeken a területeken. A fontossági lista végére került két, energetikához, illetve klímaváltozáshoz közvetlenül kapcsolódó kérdés (napelemek és széntüzelés).

Mivel a felmérés még februárban készült, vélelmezhető, hogy jelenleg az energetikai kérdések, napelem, széntüzelés kérdése jóval előrébb kerülne a magyarok listáján.

Az év eleji adatfelvétel óta eltelt időszakban kialakult energiapiaci válság, a hőhullámok és az aszályhelyzet fényében érdekes lesz megfigyelni, hogyan változik a lakosság ezen kérdésekkel kapcsolatos attitűdje.

Mennyire kell foglalkoznunk az alábbi kérdésekkel? („Mindenképpen foglalkoznunk kell vele” válaszok aránya). Forrás: Hétfa, saját felmérés (2022. február)

A fenntarthatósággal kapcsolatos diskurzusokban gyakran előkerül az a kérdés, hogy végrehajtható-e a zöld fordulat anélkül, hogy le kellene mondanunk az elmúlt évtizedekben elért jólét egy részéről és megszokott gazdasági növekedésről. A felmérés eredményei szerint a magyar lakosság körében relatív többségben vannak azok, akik szerint a XXI. századi életforma konfliktusban áll a környezetvédelemmel. Ezt némileg árnyalja, hogy közel hasonló mértékben értettek egyet a válaszadók azzal az állítással, mely szerint a környezet védelme csak gazdasági növekedés esetén lehetséges.

Ki a felelős az éghajlatváltozás kezeléséért?

Az Eurobarométer nevű Uniós szintű felmérés rendszeresen vizsgálja, hogy milyen problémák a legfontosabbak az unió polgárainak, így a Hétfa kutatása összehasonlítható más országok eredményeivel is, viszont a nem teljes mértékben egyező módszertan miatt (különbség volt a maximálisan megjelölhető válaszok számában) csak korlátozott mértékben.

A magyarok többsége a vállalatoktól és az ipartól várja, hogy tegyenek a klímaváltozás ellen.

Őket követik a nemzeti kormányok, illetve az Európai Unió. A polgárok saját felelősségét a válaszadók valamivel több, mint harmada (35%) jelölte meg. Vagyis a magyarok jellemzően a számukra legkevésbé befolyásolható szereplőktől vártak cselekvést, és legkevésbé saját maguk tennének érte.

A korcsoportokat vizsgálva látható, hogy bár minden csoport a vállalatoktól és ipartól várja elsősorban a cselekvést, a 40 év fölöttiek esetében magasabb ez az arány, mint a 40 év alattiak körében, a személyes felelősség esetében pedig fordított trendet figyeltünk meg (minél fiatalabb valaki, annál inkább gondolja úgy, hogy személyes felelősségünk is van az éghajlatváltozás kezelésében.) Ami pedig az iskolai végzettség szerinti megoszlást illeti, eredményeink alapján minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál kisebb a valószínűsége, hogy megnevezi az ipart és a vállalatokat, mint az éghajlatváltozás kezelésének felelőse. A vállalatok és az ipar felelősségét megjelölők arány a fővárosi válaszadók között volt a legalacsonyabb. Az Európai Unió felelősségét a legnagyobb arányban a városi lakosok jelölték még (minden második válaszadó szerint az Unió is felelős az éghajlatváltozás kezeléséért), miközben a többi településtípusból érkezők esetén ez nem éri el a 40%-ot.

A V4 országaiban 2017 és 2019 között jelentősen nőtt azok aránya, akik a nemzeti kormányoktól, illetve ez Európai Uniótól várják a cselekvést, sőt, 2019-ben a V4 országokban már többen említették a nemzeti kormányokat, mint éghajlatváltozás kezeléséért felelős entitást, mint a vállalatokat és az ipart. A visegrádi országokban ugyanakkor jóval alacsonyabb volt az uniós átlagnál a saját felelősséget említők aránya. 2022-es felmérésünkben a nemzeti kormányokat a 2019-es V4-es átlaggal hasonló arányban jelölték meg a válaszadók, ugyanakkor jóval magasabb volt a vállalatokat és az ipart említők aránya, mint a 4 ország, illetve a teljes EU átlaga. Ezek az összehasonlítások azonban a fentebb említett módszertani korlátok miatt fenntartással kezelendők.

De akkor mi a teendő?

A felmérés alapján a magyar lakosság leginkább a szigorúbb környezetvédelmi szabályokat tartotta a leghatékonyabb eszköznek, csakúgy, mint a visegrádi országokban, és a teljes Európai Unióban. A magyarországi megkérdezettek azonban a szigorúbb jogszabályok mellett a meglévő szabályok hatékonyabb betartatását is nagyon fontosnak látják.

A magyarországi, a visegrádi országok és a teljes Európai Unió lakosságának átlagait összehasonlítva az látható, hogy a magyarok inkább egy rendpárti álláspontot foglalnak el ebben a kérdésben, és a kutatás-fejlesztéstől, edukációtól, a téma iránti érzékenyítéstől kisebb hasznot várnak, mint a visegrádi országok, illetve az Európai Unió lakosai.

A jogszabályok hatékony végrehajtását közel hasonló arányban jelölték meg a válaszadók, ettől némileg elmarad a bírságok és a K+F beruházások ösztönzése (42%). A több információ biztosítását említették a legkevesebben, mint hatékonyabb eszközt, vagyis a válaszadók ebben az esetben is inkább az állami szereplőktől várják el a cselekvést, és nem a szemléletformálásban látják a megoldás kulcsát.

A válaszok megoszlása alapján megfigyelhető, hogy minél fiatalabb korosztályba tartozik a válaszadó, annál nagyobb valószínűséggel tartja hatékony megoldásnak a több információ biztosítását, és hasonló trend figyelhető meg a K+F beruházások esetében is, a 18-39 éves korosztályba tartozók tartják a leginkább célravezetőnek az ilyen típusú beruházásokat. Ahogyan az is látható, hogy minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, annál hatékonyabbnak tartja a K+F-re fordított forrásokat. Némileg meglepő adat, hogy a legkevésbé a fővárosiak tartják hatékonynak a K+F beruházásokat, a leginkább pedig a megyeszékhelyen élő válaszadók. A szigorúbb környezetvédelmi szabályokat is a megyeszékhelyen élők támogatják leginkább (a válaszadók több, mint kétharmada), miközben a budapestiek kevesebb, mint fele látja ebben a megoldást.

Mik a tanulságok?

A felmérés legfontosabb tanulsága tehát, hogy a magyar lakosság fontosnak tartja ugyan a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokat, azonban nem olyan mértékben, mint a saját életüket közvetlenebbül érintő kérdéseket. A problémák megoldását inkább az állami és nemzetközi cselekvéstől várja, semmint az egyéni életvitel megváltoztatásától. Korcsoporttól, iskolázottsági szinttől és lakóhelytől függően eltérő mértékben, de a magyarok egyszerre várnak el szigorúbb környezetvédelmi szabályokat, és a meglévő jogszabályok hatékonyabb betartatását.

Mivel az adatfelvétel a háborút megelőző hetekben történt, az azóta eltelt időszak világpolitikai és világpiaci fejleményei egyszerre hozták felszínre az energiafüggetlenség kérdését és szorították háttérbe a klímavédelmi szempontokat. A mögöttünk álló nyár pedig példátlan hőséget, és egész Európát sújtó szárazságot hozott, aminek hatásait nem csak saját bőrén-, hanem az élelmiszerárak további emelkedésén keresztül is megérzi majd a lakosság. A klímaváltozás tehát egyre kevésbé absztrakt jelenség, és egyre inkább közvetlenül érzékelhetővé válik. Ezek fényében érdemes lesz tehát a továbbiakban is vizsgálni a lakosság fenntarthatósággal és klímavédelemmel kapcsolatos attitűdjeit.

Címlapkép: MTI/Balázs Attila